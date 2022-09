Schankkellner auf Zeit: Erdinger arbeitet auf der Wiesn

Siegi Ippisch ist seit 1999 im Hofbräuzelt im Einsatz

Von Gabi Zierz schließen

Bierbrauer hat Siegi Ippisch gelernt, dann aber eine andere Berufsrichtung eingeschlagen. Einmal im Jahr nimmt der Erdinger eine Auszeit und arbeitet auf dem Oktoberfest - als Schankkellner.

Erding – Viele Erdinger besuchen heuer nach zwei Jahren Pandemie-Auszeit wieder das Münchner Oktoberfest. Einer fährt täglich dorthin: Siegi Ippisch. Der 50-Jährige arbeitet seit 1999 als Schankkellner auf der Wiesn – im Hofbräuzelt, mit Ehefrau Verena.

„Es ist wie Familie. Du kennst die Leute gut und freust dich aufs Wiedersehen. Alle waren ausgehungert. Es ist schön, dass man die alten Gesichter wieder sieht.“ So beschreibt Ippisch seine Gefühle nach dem ersten Wiesn-Wochenende. Es wird deutlich: Die Arbeit im Hofbräuzelt der Wirtsfamilie Steinberg macht ihm großen Spaß. Neben vielen bekannten Gesichtern sind auch zahlreiche neue Kollegen dabei, die er kennenlernt. Das Team ist international.

Dass das Wetter in den ersten Tagen nicht mitspielte und es nass und kalt war, nimmt der Erdinger gelassen. Er kann sich an einige solche Wiesn-Tage in der Vergangenheit erinnern. „2003/04 lag sogar Schnee“, erzählt er. Ippisch ist einer von zwölf Schankkellnern im Hofbräuzelt. Begonnen hat er 1999 an der Hauptschenke im Zelt. Seit 15 Jahren wird er jetzt im Biergarten eingesetzt. „Da gefällt es mir am besten. Es gibt immer frische Luft, und ich sehe die Gäste, wie sie feiern.“ Auch Freunde und Bekannte aus Erding finden ihn dort leichter als im hinteren Bereich des großen Zelts.

Der Auftakt am Samstag sei viel besser gewesen als befürchtet. Auch wenn heuer durchaus mit einem Besucherrückgang zu rechnen sei. Das merke man auch im Hofbräuzelt. „Wir sind das internationalste Zelt“, sagt Ippisch. Zur Zeit seien viele Amerikaner da, „weil der Dollar-Kurs so gut ist“. Auch im Biergarten sei was los, denn: „Viele sitzen hier lieber als im Zelt.“ Das sei wohl noch der Pandemie geschuldet. Allerdings sei bei den kalten Temperaturen abends weniger Betrieb, zumal es heuer keine mobilen Gasheizungen im Biergarten mehr gebe: „Da setzt sich ab 20 Uhr keiner mehr draußen hin.“

+ Ein eingespieltes Team sind Verena und Siegi Ippisch. Das Ehepaar arbeitet gemeinsam auf der Wiesn – er an der Biergarten-Schenke, sie als Bedienung, heuer erstmals in der Wirtebox. © privat

Ippisch nimmt für seinen Wiesn-Job Urlaub beziehungsweise baut Überstunden ab. Er ist gelernter Bierbrauer, wurde im Fischer’s Stiftungsbräu ausgebildet. Später wechselte er als Hygiene-Inspektor ins Landratsamt Erding. Heute arbeitet er als organisatorischer Infektionsschutzleiter der Task Force Infektiologie/Flughafen am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL).

„Das Bierausschenken hab’ ich beibehalten“, sagt er. Nicht nur auf kleinen Festen, sondern seit 1999 auch auf der Wiesn. Ein Kollege habe ihn gefragt, ob er darauf Lust habe. „Da hab’ ich die Chance genutzt, hatte aber auch Bammel davor.“ Doch er hatte einen guten Lehrmeister – und anfangs an jedem Finger Blasen. Kein Wunder, wenn man zwischen 7000 und 9000 Masskrüge am Tag in die Hand nimmt. „Ich musste mich die ersten zwei Jahre an jedem Finger tapen“, erinnert sich Ippisch. Diese Zeiten sind längst vorbei. Heute beherrscht er das Metier ohne Blessuren und füllt – bei Hochbetrieb – eine Mass in weniger als zwei Sekunden.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Verena fährt Ippisch jeden Tag aufs Oktoberfest. Zur Wiesn haben die beiden eine besondere Beziehung. Dort lernten sie sich vor vielen Jahren kennen, dort machte er ihr 2011 den Heiratsantrag. Im voll besetzten Hofbräuzelt ging er auf der Bühne vor ihr auf die Knie. Sie war damals Schankkassiererin dort, jetzt ist sie seit vielen Jahren Bedienung. Heuer ist die 43-Jährige erstmals in der Wirtebox im Einsatz. Im richtigen Leben leitet Verena Ippisch eine H&M-Filiale in München.

Wenn die Wiesn vorbei ist, machen die beiden eine Woche Erholungsurlaub – und zwar daheim. „Man muss ja aus der Wiesn-Welt wieder in die normale Welt finden und seine Wunden pflegen“, sagt Siegi Ippisch mit einem Schmunzeln.