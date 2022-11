Boardinghaus an der Anton-Bruckner-Straße: Ein Jawort unter Schmerzen

Von: Hans Moritz

200 Wohneinheiten soll das Boardinghaus an der Anton-Bruckner-Straße in drei dreigeschossigen Langbauten mit darunter liegenden Stellplätzen beinhalten. Vermietet werden die 20-Quadratmeter-Apartments an Arbeitskräfte, die nur wenige Monate in Erding beschäftigt sind. © Visualisierung: Scharl-Gruppe

Die Unternehmensgruppe Scharl bekommt ihr Boardinghaus an der Anton-Bruckner-Straße mit 200 Apartments - und die Stadt kriegt ein Belegungsrecht.

Erding – Der Stadtrat von Erding ist an sich ein sehr effektives Arbeitsparlament. Was in den Ausschüssen intensiv beraten wird, winkt das Plenum in aller Regel durch. Beim einstmaligen Sondergebiet Bundes- und Landesbehörden an der Anton-Bruckner-Straße unweit der Flughafentangente Ost war das anders. Es ging weniger um das Projekt an sich als um den Weg dorthin.

Wie berichtet, wollte die Unternehmensgruppe Scharl aus Erding und Dorfen zunächst eine Art Bundespolizeikaserne bauen – um Wohnraum für die steigende Zahl oft nur kurz verweilender Bundespolizisten am Münchner Flughafen zu schaffen. Als dieses Vorhaben scheiterte, bewilligten die Stadträte das Sondergebiet Bundes- und Landesbehörden, ein Apartmenthaus für eben diese Personengruppe. Der Stadtrat zog mit, der Bebauungsplan ist seit fast genau vier Jahren rechtskräftig, Inhaber Georg Scharl hat eine Baugenehmigung.

Bundespolizeikaserne: Seit Corona kein Bedarf mehr

Doch mit der kann er nichts anfangen, denn Bund und Land haben abgewunken – seit Corona kein Bedarf mehr. Nun hat Scharl ein Problem: eine wertlose Baugenehmigung und schon ein paar investierte hunderttausende Euro für eine eigene Abfahrt von der Anton-Bruckner-Straße.

Bereits 2021 beantragte er daraufhin eine Nutzungsänderung – die im Stadtrat ohne größere Debatte durchfiel. Tenor damals: Wir lassen uns nicht treiben.

Im Oktober schlug Scharl dann das nächste Kapitel auf: Er beantragte die Umwandlung in einen so genannten Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VEP). Der würde ihm den Weg freimachen, die geplanten rund 200 nur etwas mehr als 20 Quadratmeter großen Apartments in drei dreigeschossigen Langbauten mit Garagen als Sockelgeschoss allgemein vermieten zu können – an Personen, die sich von Berufs wegen nur ein paar Monate in Erding aufhalten. Schon im Stadtentwicklungsausschuss entbrannte darüber eine hitzige Debatte (wir berichteten).

Die ging nun im Stadtrat weiter. Hubert Sandtner (CSU) witterte gar ein „Täuschungsmanöver“ des Investors. Seine Sorge: Scharls „Salamitaktik“, wie Sandtner es nannte, werde weitergehen: „Danach legt er dann mehrere kleine Apartments zu größeren Wohnungen zusammen.“ Stadtbaumeister Sebastian Henrich entgegnete: „Es liegt an uns, das zu untersagen. Das können wir.“

Der Investor betonte im Streit mit dem Stadtrat, nur das zu bauen, was dieser längst genehmigt hat. Und rund 80 Einheiten darf die Stadt vergeben. © Visualisierung: Scharl-Gruppe

Stefanie Winkler (CSU) äußerte die Sorge, „dass hier dann Arbeiterwohnungen entstehen, in denen fünf, sechs Leute auf engstem Raum leben“. Thomas Schmidbauer (EDJ) befürchtete: „Der nächste Schritt könnte eine Umwandlung in Eigentumswohnungen sein.“ OB Max Gotz (CSU) gab zu: „Das können wir in der Tat nicht verhindern.“

Günther Adelsberger (CSU) meinte: „Es war nie unser Ziel, hier Wohnraum zu schaffen.“ Das Behörden-Wohnheim sei eine Ausnahme gewesen. Gotz erwiderte: „Natürlich war hier Wohnraum geplant, eben für Beamten.“ Zudem wies er darauf hin, dass die Stadt ein Belegungsrecht für rund 80 Wohneinheiten erhalte, wenngleich dessen Verwaltung fürs Rathaus eine große Herausforderung darstellen werde. Und eben diesen Wohnraum benötige man in Erding. Das war auch der Grund, warum Hans Fehlberger namens der FW-Fraktion seine Zustimmung signalisierte.

Christian Otto, Anwalt der Unternehmensgruppe, wies im Gespräch mit unserer Zeitung den Vorwurf zurück, Scharl plane neu. „Es soll genau das gebaut werden, was immer beantragt war – und genehmigt ist“, stellt er klar. Im VEP sollen Aussehen und Nutzung exakt festgeschrieben werden.

Am Ende hatte Scharl Erfolg: Sein Antrag ging durch: knapp mit 20:15 Stimmen.

