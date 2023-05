Schlechte Stimmung trotz guter Zahlen

Von: Friedbert Holz

Enttäuscht über das mangelnde Interesse an der Jahreshauptversammlung: Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger (stehend). © Friedbert Holz

Von 10 500 Handwerkern im Landkreis kommen nur elf zur Jahreshauptversammlung der Kreishandwerkerschaft ins Gasthaus Rausch in Grucking.

Grucking – Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger war die Enttäuschung anzumerken: Von 10 500 Handwerkern im Landkreis hatten gerade einmal elf den Weg zur Jahreshauptversammlung der Kreishandwerkerschaft ins Gasthaus Rauch gefunden. Dabei konnte der Vorsitzende interessante Zahlen präsentieren, und ein Vertreter der Bundesagentur für Arbeit gab Tipps zur Sicherung von Fachkräften. „Nicht nur Corona hat das Handwerk im Landkreis getroffen, die gesamte bayerische Wirtschaft fährt anscheinend gegen die Wand“, beklagte Waxenberger die aus seiner Sicht bedrohliche Lage.

Immer mehr Firmen würden Deutschland verlassen, viel Kurzarbeit stehe einem Zuviel an Bürokratie gegenüber. Es gebe kaum Förderungen auf dem besonders betroffenen Bausektor, die gestiegenen Zinsen würden Leute verunsichern: Er befürchte, „dass viele nicht mehr mitgehen“.

Dabei sehen die Zahlen für das Handwerk im Landkreis durchaus gut aus. Im vorigen Jahr hätten 2036 Betriebe mit 10 500 Beschäftigten und 775 Auszubildenden – 261 seien neu dazu gekommen – immerhin einen Umsatz von 1,64 Milliarden Euro erwirtschaftet: „Das sind rund 20 Prozent dessen, was insgesamt im Landkreis umgesetzt wird.“ Gegenüber dem Vorjahr seien 70 Millionen Euro dazu gekommen, doch auch das Handwerk ächze unter den gestiegenen Belastungen durch höhere Material- und Energiekosten.

Nicole Schleicher aus der Geschäftsstelle verlas die Jahresrechnung 2022, die bei Einnahmen von rund 73 100 Euro und Ausgaben von rund 66 400 Euro mit einem Plus von 6700 Euro abschloss. Und sie stellte den Haushaltsplan für das laufende Jahr vor. Dabei ist vorgesehen, dass bei erwarteten rund 70 800 Euro Einnahmen und rund 53 800 Euro an Ausgaben zum Jahresende mit einem Überschuss von 17 000 Euro gerechnet werden könne. Sowohl für die letztjährige Bilanz als auch für den Finanz-Ausblick bekam sie die einhellige Zustimmung der Versammlung. Günter Bauer und Rainer Fleck (beide aus Erding) bestätigten als Rechnungsprüfer die Finanzen.

In seinem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr nannte Waxenberger vor allem die erfolgreichen Gewerbetage im Mai in Erding, die nur durch das Wetter getrübt waren, sowie die Freisprechungsfeier im September. Ähnlich wie die aktuelle Jahreshauptversammlung „hätte auch der Handwerker-Ball im Februar besser besucht sein können“, zumindest die begehrte Tombola sei gut bestückt gewesen, wofür Waxenberger den Spendern dankte. Im Herbst sei wieder ein Ausbildungstag geplant, in Abstimmung mit der Berufsschule.

Zum Thema Fachkräftesicherung referierte Herbert Neumaier von der Erdinger Filiale der Bundesagentur für Arbeit. Auch wenn es generell schwieriger werde, Auszubildende zu finden, so könnten neue Programme Alternativen bieten. „Wir ermöglichen Weiterbildungen etwa für Helfer zu Fachkräften, Anpassungsqualifizierungen oder betriebliche Einzelumschulungen“, warb er. Es lohne sich, das Angebot der Agentur zu prüfen.