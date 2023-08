Schnelle Hilfe auf Knopfdruck

Von: Hans Moritz

Teilen

Nahmen die Notrufsäulen in Betrieb (v. l.): Christian Landa (Wasserwacht), Tobias Schneil, Daniel Kabjoll (Stadt), Kay-Uwe Kopenhagen (Björn Steiger Stiftung), OB Max Gotz und Markus Braun (Stadtbauhof). © Peter Bauersachs

Im Notfall schnell Hilfe anfordern: Dazu sind am Kronthaler Weiher in Erding nun zwei Notrufsäulen aufgestellt worden.

Erding - Ermöglicht haben das die Stadt Erding, die Björn-Steiger Stiftung und die Wasserwacht Erding.



Die rot-weißen Säulen sind gut sichtbar nah am Wasser aufgestellt. Wird eine kritische Situation erkannt, reicht ein einziger Knopfdruck auf die Stele, und der Notruf geht an die Rettungsleitstelle. Dort erkennt man sofort, wo der Unfallort ist, und alarmiert beispielsweise Wasserwacht oder andere Einsatzkräfte. Die Standortdaten werden automatisch an die Rettungskräfte übermittelt, um eine schnelle Lokalisierung zu ermöglichen.



„Mit großer Effizienz und beschleunigten Rettungswegen sind die Notrufsäulen eine wichtige Maßnahme zur Sicherheit am Kronthaler Weiher“, betonte OB Max Gotz bei der offiziellen Indienststellung. Es sei wertvoll, dass es Institutionen wie die Björn Steiger Stiftung gebe, die mit ihrer Spende so wichtige Impulse für die Sicherheit der Menschen setze.



Die Notrufsäulen sind aber nicht nur bei Ertrinkungsnotfällen lebensrettend. „Sie können in jeder Jahreszeit auch Spaziergängern, Joggern und Radfahrern helfen, die möglicherweise kein Mobilfunktelefon zur Hand haben und mangels Ortskenntnis nicht ihren genauen Unfallstandort beschreiben können“, betonte Kay-Uwe Kopenhagen von der Björn-Steiger-Stiftung.



Betrieben werden die Notrufmelder durch Solarenergie. Durch die eingebauten Akkus kommen die Säulen ohne Erdkabel aus. Die zwei Säulen haben einen Wert von rund 15 000 Euro und wurden von Mitarbeitern des Bauhofes installiert. beet