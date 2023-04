Schockanruf: Betrüger erbeuten 28000 Euro

Von: Hans Moritz

Betrüger haben ein Ehepaar aus dem südlichen Landkreis durch Schockanrufe in ein eine psychische Ausnahmesituation gebracht und um 28 000 Euro erleichtert (Symbolbild). © dpa

Betrüger haben in Erding und Dorfen teils hohe Beträge erbeutet – per Schockanruf und gestohlenen Bankdaten. Außerdem haben sich drei Phishing-Opfer bei der Polizei gemeldet.

Erding/Dorfen - Die Kripo Erding ermittelt seit Donnerstag gegen Unbekannte, die ein Ehepaar aus dem südlichen Landkreis unter Schock gesetzt haben, um ihm dann 28 000 Euro abzunehmen.

Das Paar erhielt am Vormittag einen Anruf, der Sohn habe eine tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Seine Inhaftierung sei nur durch eine hohe Kaution abwendbar. Der Ehemann (78) übergab schließlich in Landshut 28 000 Euro an einen unbekannten Mann. Hinweise erbittet die Kripo unter Tel. (0 81 22) 96 80. Die Polizei rät, niemals auf solche Anrufe einzugehen. Ratsam ist, die Angehörigen, die angeblich in der Klemme sind, einfach selbst anzurufen.

Bei der Dorfener Polizei haben sich zudem drei so genannte „Phishing“-Opfer gemeldet – aus Dorfen, Isen und Hohenpolding. Straftätern war es gelungen, die Kreditkartendaten ihrer Opfer auszuspähen, per E-Mail oder vorgetäuschtem Online-Kaufinteresse. Mit den Daten gingen sie dann auf Beutezug. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt über 5000 Euro.