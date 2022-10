Im Schrankgold wird Kleidung ein zweites Leben eingehaucht

Von: Alexandra Anderka

Teilen

Ein gutes Team: Kabarettistin Monika Gruber (l.) liefert Gabi Strobl Kleidung, die sie in ihrem neuen Secondhand-Laden Am Rätschenbach verkauft. © Max Strobl/privat

Er ist beliebt bei mode-, marken- und preisbewussten Frauen in Erding: das Schrankgold. Gabi Strobl hat ihren Secondhand-Modeladen vergrößert. Eröffnung ist am Kirchweih-Sonntag.

Erding – „Diese Bluse ist genau deine“, schwärmt Gabi Strobl und zieht eine edel gemusterte Seidenbluse von der Kleiderstange, „dazu kombinierst du eine braune Wildlederhose“, rät sie und geht gleich auf die Suche nach selbiger.

Die Niederdingerin hat vor 15 Monaten ihren Secondhandladen „Schrankgold“ an der Pfendtnergasse eröffnet und sich einen Lebenstraum erfüllt. „Schon immer wollte ich selbstständig sein und nicht mehr nur Befehlsempfängerin“, sagt die gelernte Verkäuferin, die zwölf Jahre lang in der Modebranche Erfahrungen gesammelt hat.

„Schau dir mal diese Hose an, die ist von Friendly Hunting“. Strobl holt eine Hose aus feinem Kaschmir hervor und strahlt. „Mit meinem Konzept haben auch Frauen, die sich sonst teure Markenkleidung nicht leisten könnten, die Chance, so ein Luxus-Teil zu einem vernünftigen Preis zu ergattern“, sagt die Geschäftsfrau.

Ihr Konzept ist aufgegangen, denn nach nur einem Jahr ist ihr alter Laden, den sie liebevoll ausgestattet hatte, zu klein geworden – obwohl sie anfangs gegen Vorurteile kämpfen musste. „Was? Secondhand-Kleidung? Das würde ich niemals anziehen“, habe sie auch von Freundinnen gehört. Als diese sie dann in ihrem Laden besucht hatten, seien sie ganz erstaunt gewesen und hätten sich gerne im Schrankgold eingekleidet.

Der Wunsch nach mehr Ladenfläche wurde immer dringlicher. Dann ergab sich eine Gelegenheit Am Rätschenbach, mit der sie ihre Verkaufsfläche verdreifachen konnte. Strobl ergriff sie und verwandelte zusammen mit Familie und Freunden die Räume in eine geschmackvolle Boutique – mit neuem Holzboden, Blumentapete, opulenten Sesseln und geräumigen Umkleiden mit sanftem Licht. „Das war mir ganz wichtig. Früher waren Secondhand-Läden miefig. Bei mir soll es frisch riechen, und meine Damen sollen sich wohlfühlen.“ Herren seien übrigens auch willkommen. Für sie beschaffe Strobl noch eine Couch, verspricht sie.

Die dreifache Mutter möchte Nachhaltigkeit und Luxus unter einen Hut bringen. Viele ihrer Lieferantinnen würden ihre Kleidung nur wenige Male tragen, wüssten dann aber nicht wohin damit. Wenn Strobl sie an eine Kundin weiterverkauft, wird die Kleidung wiederverwertet und die neue Besitzerin freut sich über ein edles Stück.

Auch die Erdinger Kabarettistin Monika Gruber findet Strobls Geschäftsidee toll. Sie ist eine ihrer treuen Lieferantinnen und hat kurz vor der Neueröffnung am Sonntag noch ein paar Tüten mit Kleidung gebracht. „Ich arbeite sehr gern mit Gabi Strobl zusammen, weil ich die Idee wunderbar finde, dass meine Kleider quasi ein zweites Leben eingehaucht bekommen und eine andere Frau hoffentlich genauso viel Freude mit den Sachen hat wie ich“, sagt die bekannte Erdingerin, allerdings müsse sie aufpassen, „dass ich nicht mit mehr Sachen aus ihrem Geschäft rauskomme als ich reingegangen bin, denn der Laden macht seinem Namen Schrankgold alle Ehre.“

Strobl nimmt nur Kleidung, „in die ich selber reinschlüpfen möchte“. Sie führt die Kleidergrößen 34 bis 46, die nach Farben und Größen geordnet an meterlangen goldenen Kleiderstangen hängen. Mangelware seien die ganz kleinen und großen Größen. „Ich suche nach flotten Damen mit großen Größen“. Zur Not spricht Strobl auch gepflegte Damen auf der Straße an und macht sie auf ihren Laden aufmerksam.

Komplettiert wird ihr Angebot mit witzigen Accessoires, auffälligem Schmuck und modischen Schals, „die es sonst in Erding nicht gibt“.

Ihre Offenheit, Energie und ihr Gespür für ausgefallene Kombinationen ist wohl ihr Erfolgsrezept – und die Liebe zu ihrem Beruf: „Mir geht es nicht in erster Linie um den Profit. Ich genieße es, meine Kundinnen gut zu beraten und mit ihnen zu ratschen. Es haben sich schon Freundschaften entwickelt.“

Die Neueröffnung von Schrankgold am Rätschenbach ist am verkaufsoffenen Sonntag, 16. Oktober, ab 13 Uhr. An diesem Tag ist auch die Illustratorin Olga Weber vor Ort. Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag von 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, jeden zweiten Samstag von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.