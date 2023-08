Wettbewerb „Die Gute Form“: Auch ein Schreibtisch kann Kunst sein

Von: Friedbert Holz

Zur Ehrung der Innungsbesten und der „Gute-Form“-Preisträger kamen zusammen (hinten, v. l.): Anton Kolbinger (Innungsobermeister), Leopold Achter (Zweiter Preis Gute Form), Clemens Thalmeier (Prüfungsvorsitzender), stellvertretender Landrat Franz Hofstetter, Benedikt Kurz (Zweitbester der Gesellenprüfung), Rudolf Waxenberger (Kreishandwerksmeister), Johannes Schmid (dritter Preis Gute Form); (vorne, v. l.) Luis Brunner (Gesamtbester der Gesellenprüfung), Moritz Rabenstein (erster Preis Gute Form) und Simon Wolff (Gesamtbester der Gesellenprüfung). © Peter Bauersachs

Beim Wettbewerb „Die Gute Form“ hat die Schreiner-Innung Erding ihre kreativsten und besten Gesellen geehrt.

Erding – Kunst muss sich nicht zwingend in Bildern, Skulpturen oder Fotos ausdrücken. Sie kann das etwa auch in schön gestylten Möbelstücken tun. Zu sehen waren solche aus Holz und Glas im Frauenkircherl am Sonntagvormittag, als die Schreiner-Innung Erding wieder zur Ausstellung der besten Gesellenstücke und zur Preisverleihung im Wettbewerb „Die Gute Form“ lud.

„Es waren sicher spannende Tage für euch und eure Ausbildungsbetriebe“, zog Anton Kolbinger, Obermeister der Innung, vor 17 Gesellen aus 14 Schreinerei-Betrieben sowie vielen Gästen ein Resümee. Und er bewertete es als positiv, „dass sich junge Menschen noch für etwas interessieren“, im konkreten Fall für den Beruf des Schreiners und für schöne Produkte aus dem Werkstoff Holz.

Die jungen Menschen hatten, wie Prüfungsvorsitzender Clemens Thalmeier ausführte, schon im Frühjahr damit begonnen, sich ein besonderes Möbel auszudenken, es den Prüfern verbal vorzustellen und dann auch zu bauen. „Dafür wurden die Gesellen von ihren Betrieben 80 Stunden für die Umsetzung der jeweiligen Ideen freigestellt.“

Moritz Rabenstein (20) aus München, der Gewinner des Wettbewerbs, hatte sich für einen Schreibtisch entschieden. Er arbeitet bei der Schreinerei Kellner in Walpertskirchen und wollte sein Werk erst mit einer Platte sowie einem seitlichen Schubkasten-System ausstatten. „Aber dann habe ich es mir anders überlegt, habe die drei Schubfächer direkt unter der Schreibtischplatte angeordnet und so ein minimalistisches Möbelstück aus Nussbaum-Holz geschaffen.“ Eine Woche, so rechnete der junge Mann vor, brauchte er für die Planung, drei weitere Wochen dann zum Bau.

Ein so genanntes Lowboard hat der Zweite, Leopold Achter (21) aus München, auf hölzerne Beine gestellt. Nach zwei Jahren Ausbildung bei der Schreinerei Holzrausch in Forstern fand er Gefallen an der Grundidee einer italienischen Design-Schule, die auf streng geometrische Formen setzt. „In diesem Möbel kann ich auf raffinierte Art Weinflaschen liegend unterbringen, aber es gibt auch zwei Schubladen mit einer Klappe“, erklärte der Kreative. Verkaufen will er das gute Stück aus Ahorn mit Linoleum-Beschichtung aber nicht, „immerhin waren das rund 100 Stunden Arbeit“.

Eher dunkleres, amerikanisches Nussbaum-Holz mit Furnierung hat es Johannes Schmid (19) aus Taufkirchen angetan. Der Wettbewerbs-Dritte, der bei der Schreinerei Bauer und Söhne in Dorfen gelernt hat, entschied sich für ein Highboard mit zwei Fächern und zwei Schubladen. Dieses schmucke Teil, an einer Wand montiert, wirkt ebenfalls minimalistisch. „Ich habe mir lange mit Freunden und Arbeitskollegen eine möglichst funktionale Form ausgedacht und dann in rund zwei Wochen Arbeit umgesetzt. Es war für mich sehr inspirierend und hat mir riesigen Spaß gemacht.“

Schließlich wurden auch die drei besten Gesellen der Innung geehrt, die ihre Trilogie aus Theorie, einem Gesellenstück sowie einer vorgegebenen Arbeitsprobe souverän gelöst hatten. Dabei gab es mit Luis Brunner (München) und Simon Wolff (Oberdorfen) gleich zwei erste Plätze, Benedikt Kurz (St. Wolfgang) folgte.

Die Freude an herausragenden Leistungen selbst bei Gebrauchsgegenständen klang auch bei den Worten der Gastredner durch. So freute sich OB Max Gotz nicht nur darüber, dass das Schreinerhandwerk im Herzen Erdings seine Besten ehrte, er hob auch die Bedeutung des Berufs hervor: „Hier wird große Kreativität sichtbar, mit solchen jungen Leuten lassen sich auch Krisen bewältigen.“

Dass das Handwerk im Landkreis einen hohen Stellenwert genießt, betonte Landratsstellvertreter Franz Hofstetter, der auch auf die Bedeutung der Berufsschule verwies. Dieser Einschätzung schloss sich Martin Vilgertshofer an, Bezirksvorsitzender im Fachverband Schreinerhandwerk Bayern aus Finsing. Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger war begeistert: „Ich komme immer wieder gerne zu dieser Ausstellung, und immer wieder bin ich aufs Neue begeistert von den kreativ umgesetzten Ideen der jungen Schreiner.“