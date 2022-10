Schützengau Erding: Vier neue Ehrenmitglieder zum 100.

Ein prächtiges Bild boten die Gau- und Schützenkönige der Vereine, die mit ihren Fahnenabordnungen zur Jubiläumsfeier in die Stadthalle einzogen. © Gabriele Gams

Seit 100 Jahren gibt es den Schützengau Erding. Das große Jubiläum wurde in der Stadthalle gefeiert. Viele Engagierte erhielten Auszeichnungen.

Erding – Mit einem Festabend und der Herbstversammlung feierte der Schützengau Erding am vergangenen Wochende sein 100-jähriges Bestehen. Er vereint 8623 Schützen in 65 Vereinen. Beim Festabend trat der Kabarettist „Keller Steff“ auf, anschließend spielte die Finsinger Blaskapelle zum Tanz. Es war ein unterhaltsamer Abend, zu dem sich die Verantwortlichen einige Besucher mehr erwartet hätten.

Die Finsinger spielten auch zur Herbstversammlung auf. Dort zogen nach dem Weißwurstfrühstück – angeführt von den amtierenden Gaukönigen – die Vereinskönige und Fahnenabordnungen in die Stadthalle ein: Ein prächtiges Bild vor der Bühne.

Als Ehrengäste konnte Gauschützenmeister Klaus Waldherr Vize-Landrat Franz Hofstetter, Erdings OB Max Gotz und Landesschützenmeister Christian Kühn begrüßen. Sie gratulierten zum Jubiläum und dankten für die vielen Jahre Arbeit im Ehrenamt. Der Schützensport sei ein Sport für Jung und Alt und verbinde sportliche Aktivitäten mit der Pflege von Brauchtum und Tradition. Hervorgehoben wurde auch die sehr gute Jugendarbeit der Schützen. Hofstetter überreichte eine Ehrenscheibe des Landkreises und 250 Euro als Zuschuss für die Jugendarbeit. Auch Landesschützenmeister Kühn hatte eine Ehrenscheibe zum Jubiläum mitgebracht.

Das Ehrenkreuz in Bronze des DSB erhielt Gauschützenmeister Klaus Waldherr (3. v. l.). Es gratulierten Landesschützenmeister Christian Kühn, Manfred Dollmann und Erich Bottesch (v. l.). © Gabriele Gams

In seinem Bericht blickte Waldherr auf die Gründungsjahre des Gaus zurück. In einer Präsentation wurden alte Zeitungsartikel gezeigt, die Christian Prang zur Verfügung gestellt hatte. Es war hochinteressant, was bereits damals über die Schützen berichtet wurde. Verlesen wurden auch die zwölf Gebote der Schützen aus dem Jahr 1925, die heute noch Gültigkeit haben.

Da der Schützengau nach seiner Wiedergründung sehr groß war, wurde er zur Erleichterung der Arbeit in 15 Sektionen aufgeteilt. Acht davon sind heute noch aktiv.

Gausportleiter Stefan Heidler warf seinen Blick auf die Meisterschaften mit tollen Erfolgen für die Erdinger Schützen. Heuer beteiligte sich der Gau mit 130 Startern, davon 38 Jugendliche, wieder am Oktoberfest-Landesschießen. Eine Herzensangelegenheit ist es dem Gausportleiter, nach der Pandemie-Zwangspause wieder einen Jugendkader ins Leben zu rufen. Ab 7. November findet dazu jeden ersten und dritten Montag im Monat ein Luftgewehr- und jeden zweiten und vierten Montag ein Luftpistolentraining in Altenerding statt. Im Rundenwettkampf gibt es diese Saison erstmals einen Wettbewerb mit dem Lichtgewehr.

Die Herbstversammlung stand im Zeichen zahlreicher Ehrungen. Für seine langjährige Arbeit im Schützenwesen wurde Gauschützenmeister Waldherr mit dem Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Schützenbundes (DSB) ausgezeichnet. Waldherr arbeitet nicht nur auf Gauebene für die Schützen, sondern ist als Bezirksjugendleiter seit vielen Jahren auch überregional tätig.

Ein Höhepunkt der Versammlung war die Ernennung von vier neuen Gauehrenmitgliedern. Die Versammlung bestimmte sie einstimmig. Über diese Auszeichnung freuten sich Marianne Köck (Buchenlaub Buch), Katharina Neuhäuser (Edelweiß Pretzen), Jürgen Neuhäuser (Edelweiß Pretzen) und Erich Kolar.

Zu Ehrenmitgliedern ernannt hat der Schützengau Erding Erich Kolar, Marianne Köck, Katharina Neuhäuser und Jürgen Neuhäuser (v. l.). Sie alle erhielten gerahmte Ernennungsurkunden. © Gabriele Gams

Köck war von 2004 bis 2017 als 2. Gausportleiterin und von 2010 bis 2017 als Damenleiterin im Gauschützenmeisteramt tätig. Von 2009 bis 2021 war sie Schützenmeisterin von Buchenlaub Buch. Katharina Neuhäuser engagierte sich als 2. Gaudamenleiterin, Gauschriftführerin und Referentin für Auflage für den Gau in den Jahren 2004 bis 2017. Ihr Ehemann Jürgen Neuhäuser war von 2004 bis 2017 als Gauschatzmeister für die Finanzen zuständig. Erich Kolar (Alt-Niederneuching) führte viele Jahre die Sektion Neuching/Finsing als Sektionsschützenmeister. GABRIELE GAMS