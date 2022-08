Schuften in der Sommerhitze: So stehen die Profis ihre heißen Jobs durch

Von: Uta Künkler

Durstig: Wer bei heißen Temperaturen schwer arbeiten muss, braucht viel Wasser und Pausen. © IG Bau

Handwerker und Co. erzählen von ihren schweißtreibenden Jobs.

Landkreis – Es ist heiß. Wenn der Wetterbericht dieser Tage um die 35 Grad voraussagt, freuen sich viele über Badewetter, ächzen andere unter den heißen Temperaturen und denken manche mit Grauen an ihren nächsten Arbeitstag. Diejenigen nämlich, die der sengenden Hitze nicht entkommen und in ein klimatisiertes Büro fliehen können. Handwerker, Imbissbudenverkäufer und Saunameister erzählen von ihren schweißtreibenden Jobs.

„Wenn man im Wetterbericht hört, es wird 35 Grad heiß, dann weiß man, das wird kein schöner Arbeitstag“, sagt Stefan Berger, Meister für Garten- und Landschaftsbau bei der Fraunberger Firma Josef Huber. „Vor allem, wenn Pflasterarbeiten auf großer offener Fläche anstehen und man den ganzen Tag zwangsweise in der Sonne ist.“

Ein Strohhut mit breiter Krempe, viel Wasser und gelegentlich mal ein Eis gehörten bei dieser Hitze zum Arbeitsalltag. Bei der Schichtplanung versuche man noch mehr auf die Tagesrandzeiten zu setzen. „Im Idealfall bist du schon früh auf der Baustelle und probierst, früh Feierabend zu machen“, erklärt Berger. Denn: „Ab 14 Uhr ist die Hitze am schlimmsten.“

Tapfer: Bis 60 Grad heizt sich der Kebap-Stand von Pala Gündüz in Erding auf. © Helena Grillenberger

Früh anfangen ist auch die wichtigste Maßnahme für Peter Kreuzpointner von der gleichnamigen Dachdeckerei, Spenglerei und Zimmerei in Erding. „Wenn’s heiß ist, starten wir so früh wie möglich. Bei Arbeiten in einem Industriegebiet, wo wir keine Anwohner stören, gerne schon um 4.45 Uhr“, sagt Kreuzpointner. Dann muss kein Handwerker mehr in sengender Nachmittagshitze auf einem Dach arbeiten.

Was man sonst tun kann, um bei der anhaltenden Wärme gut durch die Arbeitstage zu kommen? „Trinken, Sonnenschutz, Kopfschutz – mehr geht nicht“, sagt Manfred Zißelsberger, Leiter der Straßenmeisterei Erding. Klar müsse man bei der aktuellen Witterung „ein kleines Stückchen runterschrauben“, sagt Zißelsberger. „Immer nur mit Vollgas ist bei diesen Temperaturen nicht möglich.“

Bei der Planung versuche man, extrem körperlich anstrengende Arbeiten in den heißesten Wochen des Jahres zu vermeiden. Aber das gelinge auch nicht immer, weil Arbeiten dringend erledigt werden müssen. Die schlimmste Arbeit bei den momentan herrschenden Temperaturen sei das Asphaltieren. „Wenn die Hitze von oben und von unten gleichzeitig kommt, das ist schon extrem“, sagt er.

Unermüdlich: Jesmir Ponik von Kies Ostermaier kann auf einer Baustelle in Mittbach der Sonne kaum entkommen. © Kies Ostermaier

Straßenbau ist auch das Metier der Firma Willi Ostermaier aus Kloster Moosen. Rund 40 Angestellte des Kiesunternehmens kümmern sich unter anderem um Kanalarbeiten, Straßenentwässerung und -unterbau. Schatten Fehlanzeige. Auch hier hat Bauleiterin Sophie Ostermaier keine anderen Tipps parat als Zißelsberger. Bei diesen Temperaturen stellt die Firma den Arbeitern Kopfbedeckungen, Sonnencreme und Getränke.

Auf sich achtgeben müssten die Leute dann aber eigenverantwortlich. „Sie wissen selbst am besten, wann sie einfach mal fünf Minuten Pause machen müssen, um sich zu erholen. Bei dieser Witterung macht es überhaupt keinen Sinn zu sagen, du must jetzt weiterschaffen“, sagt Ostermaier. Wer einigermaßen auf die Signale seines Körpers achte, komme da recht gut durch. Immerhin: Der Alltag härte ab, ergänzt sie: „Wenn man immer draußen arbeitet, ist man das Wetter ganz anders gewohnt als jemand, der den ganzen Tag im Büro sitzt.“

Dass es auch drinnen heiß werden kann, weiß Dilan Turan. Die 25-jährige Wartenbergerin arbeitet als Saunameisterin bei der Therme Erding. Dieser Tage kommt sie also aus der Hitze gar nicht mehr heraus. Die Abkühlphase nach einem Aufguss bei 90 Grad Celsius und mehr dauere in der Sommerhitze spürbar länger als in der kalten Jahreszeit, erklärt die Saunameisterin. Kalte Bäder für Waden und Arme zwischendrin, die zu ihrer Arbeitsroutine gehören, würden da auch nicht viel helfen. „Jetzt schwitze ich in der Sauna, gehe raus und schwitze noch mehr“, sagt Turan.

Heiß ist es auch bei Pala Gündüz. Der 64-Jährige dreht den Spieß in seinem Kebap-Wagen am Erdinger S-Bahnhof. Am besten helfe ihm gegen die Hitze warmer Tee. Der führe weniger zum Schwitzen als kalte Getränke. „Ich habe einmal gemessen. Die Temperaturanzeige hier drin war bei 52 Grad und dann ging sie nicht mehr, sie konnte nicht weiter messen. Aber ich schätze, es sind um die 60 Grad in der Bude“, sagt Gündüz. Da sei es schon fast eine Abkühlung, aus dem heißen Wagen in die 30 Grad Sommerwärme zu treten. Hitze ist also wie so vieles letzten Endes eine Frage der Perspektive.