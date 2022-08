Schulen überdenken Skilager

Von: Uta Künkler

An den Schulen eine Frage, beim Skiclub Erding nicht: Der Verein spürt keinen Teilnehmerrückgang. Ende 2022 soll es wieder losgehen, wie auf diesem Foto von Januar 2020 beim letzten Mal Skilager vor der Corona-Pause. © Karin Ziegler

Klimadebatte, Schneesicherheit, Corona: In Zukunft lieber zur Sommersportwoche? An manchen Schulen im Landkreis wird das so sein.

Erding – Während draußen hochsommerliche Temperaturen über 30 Grad herrschen, macht man sich an einigen Schulen im Landkreis kühle Gedanken. Eine der Fragen, die in den letzten Wochen des Schuljahrs in Fachschaften und Direktoraten heiß diskutiert wurden, lautet: Wird es heuer wieder ein Skilager geben? Ist das überhaupt noch zeitgemäß?

Etwas Neues ausprobieren will man im kommenden Schuljahr an der Herzog-Tassilo-Realschule Erding. Statt dem klassischen Skilager der vergangenen Jahrzehnte wird es für die siebten Klassen im nächsten Mai eine Sommersportwoche in Inzell geben. Dort sollen die Kinder vor allem in Kontakt mit „Trendsportarten, für die im Schulalltag sonst kein Raum ist“, in Berührung kommen, informiert Sportlehrer Johannes Wirkert. Bogenschießen oder Bouldern nennt er als ein Beispiele.

Ein Grund für diese Veränderung ist in der Pandemie zu finden. Nachdem die Skilager in den vergangenen zwei Jahren Corona zum Opfer gefallen waren, setzt man im nächsten Schuljahr lieber auf eine Jahreszeit, die aufgrund der Inzidenzen und Maßnahmen sicherer erscheint, erklärt Schulleiterin Judith Heugel. Die Neuerung sei zunächst nur ein Testballon, betont sie. Noch sei nicht klar, ob die Realschule zum Skilager zurückfinden wird oder es endgültig abschafft. Die Planung beziehe sich zunächst auf ein Jahr – das dritte Pandemiejahr.

Allerdings sei Corona nur der letzte ausschlaggebende Impuls für die Entscheidung gewesen, schiebt sie hinterher. Ohnehin habe man sich an der Schule schon die Frage gestellt, ob die Tradition Skilager „überhaupt noch zeitgemäß“ sei. Heugel zählt die Beweggründe dafür auf: immer weniger Schneesicherheit, ökologische Gesichtspunkte und immer weniger Lehrer, die überhaupt im Besitz des notwendigen Übungsleiterscheins sind. Auch hofft Heugel, mit dem neuen Format „alle Schüler mit ins Boot zu holen, auch diejenigen, die mit Skifahren nichts am Hut haben und haben wollen“.

Mit diesen Überlegungen ist man an der Herzog-Tassilo-Realschule nicht allein. Das gleiche Experiment hat wurde heuer bereits im Gymnasium Dorfen gestartet. Allerdings gleich für zwei Jahrgänge. „Die diesjährigen siebten und achten Klassen wurden von der Pandemie beide um ihr Skilager betrogen“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Wolfgang Lanzinger. Um den Schülern wenigstens eine kleine Fahrt zu ermöglichen, sind beide Jahrgänge im gerade zu Ende gegangenen Schuljahr für jeweils drei Tage ins Sportcamp gefahren. „Das wurde von den Schülern sehr honoriert“, berichtet Lanzinger. Fast alle seien mitgefahren.

Trotzdem gehe er davon aus, dass das Gymnasium Dorfen „mittelfristig zum Skilager zurückkehren“ wird. Freilich sei der Umweltschutz mehr und mehr ein Argument gegen Alpinski. „Aber wir sind eben eine Schule in Alpennähe, und Skifahren ist nach wie vor ein beliebter Wintersport. Insofern ist es sinnvoll, als Schule einen Beitrag zu leisten, dass möglichst viele Kinder darin ausgebildet werden – gerade diejenigen, die von Zuhause nicht die Möglichkeit haben, Skifahren auszuprobieren.“

Ein wenig anders sieht das Andreas Körner, Mitglied der Schulleitung in der Realschule Taufkirchen. In Bezug auf den klassischen Wintersport gebe es unter den Schülern zwei Lager – diejenigen, die sowieso mit der Familie im Winter auf den Brettern stehen und diejenigen, die es eben nicht machen. Letztere werde man „durch eine einmalige Fahrt aber wohl auch nicht für den Sport gewinnen können“, meint Körner. In der Hoffnung, damit „eine breitere Schülerschaft anzusprechen“, plant man auch in Taufkirchen noch in diesem Herbst statt Skilager erstmals ein Sportcamp. „Die Schüler sind glücklich, dass sie nach den Coronapleiten überhaupt wieder fortfahren können“, sagt Körner. Nach dem ersten Testjahr werde sich entscheiden, ob man zum Skilager zurückkehren wolle.

Auch für seine Schule sei die Pandemie nur der Auslöser gewesen, etwas umzusetzen, das man schon länger angedacht hatte. „Es ist doch die Frage, wie zukunftsträchtig bei dem Klimawandel ein Skilager in den Bayerischen Alpen überhaupt noch ist“, sagt Körner.

Trotz der Klimadebatte keinen Teilnehmerrückgang indes spürt der Skiclub Erding. Jedes Jahr nach Weihnachten macht sich der Verein auf zu einem fünftägigen Skilager für Kinder und Jugendliche. „Das kommt immer supergut an“, sagt Organisator Anderl Walter. Es gebe mehr Interessenten als Plätze. Zweimal ist das Skilager der Pandemie zum Opfer gefallen, jetzt hofft der Club, Ende dieses Jahres wieder fahren zu dürfen. „Es ist schon alles gebucht“, sagt Anderl. Und dabei soll es auch die nächsten Jahre bleiben: „Das Skilager ist ein fester Bestandteil in unserem Programm – auch weiterhin“, verkündet Karin Ziegler vom Vorstandsteam.