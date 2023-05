Schutz vor sexueller Gewalt am Volksfest

Von: Hans Moritz

Freiwild? Nein, eben nicht. Im Erdinger Land sollen vor allem junge Frauen besser vor sexuellen Übergriffen geschützt werden. Dazu muss das Rad nicht neu erfunden werden. © Andreas Gebert/dpa

Volksfeste sind immer wieder Nährboden für sexuelle Belästigungen und Übergriffe sowie Beleidigungen auf sexueller Basis. Im Landkreis Erding wollen Schulen, Politik und Gleichstellungsbeauftragte Sabine Trettenbacher Frauen, vor allem im jungen Alter, besser davor schützen.

Erding - Deswegen werden zwei Projekte erwogen, wie gestern im Kreisausschuss bekannt wurde: der „Wiesn-Gentleman“ der Organisation Condrobs, der Respekt und Zivilcourage fördert sowie Hass und Hetze ablehnt, sowie „Luisa ist hier“.



Mit der Frage „Ist Luisa hier?“ können sich Gäste in Bars und Clubs an das Personal der teilnehmenden Lokale wenden. Die Frage fungiert als Code, um bei Belästigung, Bedrohung oder Angst vor Übergriffen ohne weitere Erklärung Hilfe zu erhalten.



Ob beide Projekte im Landkreis angewendet werden, hängt maßgeblich davon ab, ob sich Partner finden, in erster Linie Schulen. Trettenbacher versicherte, sie werde gerne beratend mitwirken. Im Ausschuss signalisierten die Fraktionen Interesse.



Trettenbacher, seit 2021 Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, legte gestern ihren Jahresbericht vor. Sie nehme an Vorstellungsrunden für neue Mitarbeiter in der Kreisverwaltung und im Klinikum teil. „Mir geht es darum, Neuankömmlinge zu sensibilisieren und zum Nachdenken anzuregen.“



Es gehe um die Frage, ab wann eine Äußerung bereits als übergriffig empfunden werden könne. Trettenbacher begrüßte es ausdrücklich, dass auch Männer teilnehmen. „Bei denen gibt es die Verunsicherung, was man noch sagen darf.“ Sie stehe aber auch für Einzelgespräche im Landratsamt und im Klinikum zur Verfügung und habe auf Wunsch eines Mitarbeiters auch schon mal an einem Personalgespräch teilgenommen.



Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit, so Trettenbacher, finde an Schulen statt. So hätten neun weiterführende Einrichtungen an dem Modellprojekt des Sozialministeriums „Gleichstellung, bist Du schon da?“ teilgenommen.



Zum Weltmädchentag im Oktober plant Trettenbacher ein neues Projekt, bei dem sich junge Leute mit weiblichen Führungskräften treffen – nach dem Motto „Wir kochen auch nur mit Wasser.“ Ziel sei, den Mädchen zu vermitteln, dass sie nicht immer perfekt sein müssten und man auch mal scheitern darf. Ihre Teilnahme signalisiert hätten bereits Sozialministerin Ulrike Scharf und Amtsgerichtsdirektorin Ingrid Kaps. Just am Montag hat laut Trettenbacher ein Selbstverteidigungskurs für Mädchen an der Herzog-Tassilo-Realschule stattgefunden.



Zudem erinnert die Juristin an die Versteigerung des Bildnisses der Landkreisfrau im September, an die Künstleraktion zum Weltfrauentag zugunsten des Weißen Rings sowie an Vorträge über ihre Arbeit an der Grundschule Altenerding sowie an der VHS-Kinderuni. Zum Weltfrauentag habe es eine Podiumsdiskussion in der VHS gegeben.



Trettenbacher wirkt an Informationsbroschüren mit und gehört dem Runden Tisch Häusliche Gewalt sowie dem Arbeitskreis „Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ an. Ihr Credo: „Es findet sich immer ein Experte.“ Das Netzwerk wachse laufend.



Ulla Dieckmann (SPD) und Helga Stieglmeier (Grüne) lobten das Engagement Trettenbachers, es sei überdurchschnittlich. Und: Beide betonten die Dringlichkeit, Frauen auf Volksfesten besser zu schützen. ham