„Der Druck war extrem, jetzt ist er weg“

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Hatten die Schwedenspiele voll im Griff: Gesamtleiter Erich Peinelt mit den Regisseurinnen Renate Eßbaumer (l.) und Manuela Schieder. © Wolfgang Krzizok

Ein toller Erfolg waren die Schwedenspiele in der Erdinger Innenstadt. Knapp 11 000 Zuschauer waren zu den 15 Vorstellungen gekommen.

Erding – Die Vorbereitungen konnten wegen Corona erst im Februar beginnen, seit März wurde fast täglich geprobt. Für den Technischen Leiter Erich Peinelt sowie die Regisseurinnen Renate Eßbaumer und Manuela Schieder war es Stress pur.

Im Interview blicken sie auf eine spannende, aber auch anstrengende Zeit zurück.

Wie froh sind Sie, dass die Schwedenspiele 2022 Geschichte sind?

Schieder: Ich blicke mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. Es war eine lange, aufregende, schöne Zeit.

Eßbaumer: Ich fühle mich ausgepowert, aber das lachende Auge überwiegt.

Peinelt: Ich bin schon froh, dass es jetzt vorbei ist. Jeden Tag war was. Jeden Tag ist einer gekommen, der was gebraucht hat. Das war schon anstrengend. Mein Akku ist leer.

Wie lautet Ihr persönliches Fazit?

Schieder: Der Druck war extrem, jetzt ist er weg. Als die letzte Vorstellung vorbei war, habe ich nur noch geweint. Es ist alles gut gelaufen, nix ist passiert.

Peinelt: Genau. Wichtig ist, dass nichts passiert ist.

Eßbaumer: Alle haben gut aufgepasst, beim Feuer oder auch mit den Pferden. Schieder: Das stimmt. Ich kann mich nicht erinnern, dass eins gescheut hätte.

Was ist die bleibendste Erinnerung?

Eßbaumer: Für mich die Aufführung, als wir alle auf den Rittmeister gewartet haben, der daheim auf dem Sofa lag. Er wusste nicht, dass er spielen muss und kam buchstäblich in letzter Sekunde zur Aufführung. Das war aber nicht seine Schuld, sondern lag an der Kommunikation.

Peinelt: Das Schönste war für mich, jeden Abend die volle Tribüne zu sehen.

Schieder: Ich fand es so schön, dass von den 160 Leuten auf der Bühne alle mitgemacht haben. Alle haben es ernst genommen. Es gab keinen Statisten, der nicht gespielt hat. Das war das schönste Geschenk an die Regie.

Mitten drin im Geschehen war ja Erdings Stadtpfarrer Martin Garmaier, der den Bürgermeister gespielt hat – und dem Pfarrer einige feinsinnige Spitzen verpasst hat.

Schieder: Also der ist sensationell. So ein toller Typ. Ein unglaublich weltlicher Mensch.

Eßbaumer: Was lustig war: Er hatte ja sein Feldbett im Lager stehen, weil er ab und zu dort übernachtet hatte, weil er regelmäßig bei der Nachtwache dabei war. Einer unsere Helfer hat ihm das Feldbett beim Abbau zurückgebracht, und weil der Stadtpfarrer nirgends zu finden war, hat er ihm das Feldbett in die Kirche gestellt. Da hat er es dann gefunden – und gelacht.

Ein Wort zum Publikum: Wie war die Resonanz der Zuschauer?

Eßbaumer: Fast alle haben sich positiv geäußert. Negative Kritik hätten wir mitbekommen. Bei den ersten Aufführungen war der Ton nicht so perfekt, aber das haben unsere Techniker hingekriegt. Die vorherrschende Meinung war: Es war eine wunderschöne Inszenierung, heute so aktuell wie damals.

Schieder: Ich möchte mich beim Publikum bedanken – das war unglaublich. Ohne Publikum ist Theater gar nichts.

Peinelt: Die Leute haben gesagt, dass das Stück gerade angesichts des Kriegs in der Ukraine kaum an Aktualität eingebüßt hat. Und dass es nachdenklich stimmt, aber auch Hoffnung gibt.

Und dann gab es noch das Schwedenlager und den Biergarten.

Eßbaumer: Das war ja auch die Idee, dass die Leute trotz des ernsten Themas ihre Gaudi haben. Das war der richtige Ausgleich – und es hat keiner über die Stränge geschlagen.

Schieder: Es war eine Wahnsinnsgemeinschaft ...

Eßbaumer: ... über alle Altersgrenzen hinweg. Unsere Schauspieler waren quasi ein Querschnitt durch die Erdinger Bevölkerung, vom Hilfsarbeiter bis zum Akademiker. Auf der Bühne gab es keinen Unterschied.

Schieder: Jung und Alt gemeinsam – das war echt der Wahnsinn. Die Alten hatten Spaß mit den Jungen und umgekehrt. Lustig war, dass irgendwann mal ein junger Bursche zu mir gesagt hat: ,Man merkt eigentlich gar nicht, dass ihr schon so alt seid’. (lacht)

Lief im Lager alles rund?

Schieder: Jörg Schnell war als Lagerkommandant perfekt. Der war souverän ohne Ende, hat alles organisiert, und es gab keinen Widerspruch.

Eßbaumer: Der Jörg war vom Auftreten und von der Optik her einfach perfekt.

Da ist ja dann wirklich was zusammengewachsen.

Peinelt: Allerdings. Es hat vor der Aufführung viele gegeben, die gesagt haben, dass sie nach den Schwedenspielen wieder aus dem Verein austreten. Aber so viel ich mitbekommen habe, bleiben jetzt doch alle dabei.

Wann gibt es die nächsten Schwedenspiele? Vielleicht 2028, wenn die Stadt Erding 800 Jahre alt wird und die Schwedenspiele ihr 50-Jähriges feiern?

Eßbaumer: Vom Rhythmus würde es perfekt passen, aber das muss und wird der künftige Vorstand der Volksspielgruppe entscheiden.

Peinelt: Die 2022er Aufführung haben wir seit 2017 geplant. Dann wurde die Straße aufgerissen, dann wurde der Tunnel gebaut, danach kam Corona. Die Spiele werden dann stattfinden, wenn wir dazu bereit sind. Das geht nicht von einem Jahr aufs andere.

Ich höre da gewisse Bedenken.

Eßbaumer: Was die Sache wirklich schwierig macht, ist mittlerweile die Bürokratie. Früher hast du einmal angerufen, heute musst du fünf Anträge mit drei Durchschlägen einreichen, und sechs Leute beziehungsweise Behörden müssen einverstanden sein.

Peinelt: Wobei man sagen muss, dass uns die Stadt Erding toll unterstützt hat. Natürlich hakt’s auch mal, aber Verwaltung, Bauhof, Ordnungsamt – die haben alles versucht, um uns zu helfen. Und wenn es wirklich mal ein Problem gab, dann gab es meist eine Möglichkeit, es zu beseitigen.

Bis 2028, zum eventuell nächsten Schwedenspiel-Termin, sind es noch ein paar Jahre hin. Was ist bei der Volksspielgruppe Altenerding in näherer Zukunft geplant?

Schieder: Anfang September gibt’s erst mal einen gemeinsamen Ausflug, da schauen wir uns ein Theaterstück an. Und dann gibt’s für unsere Mitglieder noch einen Theater-Workshop.

Und wann sehen wir die Schauspieler wieder auf der Bühne – und worauf dürfen wir uns freuen?

Schieder: Wir wollen auf alle Fälle etwas Lustiges spielen, also eine Komödie.

Peinelt: Wir haben die Erdinger Stadthalle auf alle Fälle schon mal für zwei Wochenenden im Herbst 2023 reserviert. Natürlich wird es nächstes Jahr wieder in einem kleineren Rahmen stattfinden, aber was wir spielen, wissen wir definitiv noch nicht. Wir werden sehen.

Das Gespräch führte Wolfgang Krzizok.