Schwedenspiele: Applaus für die Stars im Hintergrund

Von: Gerda Gebel

Für jeden Aufgabenbereich das passende T-Shirt (v. l.): Carmen Henning (Requisiten), Wolfgang Wimmer (Bühnenbau), Oli Scheufler (Kostüme) und Jutta Emberger (Maske) waren hinter den Kulissen aktiv. © Gerda Gebel

Kulissen, Requisiten, Kostüme und Maske: So lief es bei den Schwedenspielen in Erding hinter der Bühne. Da war auf vier wichtige Stützen und ihr Team stets Verlass.

Erding – Die Volksspielgruppe Altenerding konnte sich mit den Schwedenspielen über einen großartigen Erfolg freuen. 15 Freilichtaufführungen lockten knapp 15 000 Zuschauer auf die riesige Tribüne vor dem Schönen Turm. Nicht nur die Laienschauspieler hatten ein umfangreiches Programm zu bewältigen. Auch hinter den Kulissen haben die Verantwortlichen einen wahren Marathon hinter sich. Jetzt ist Zeit für eine Rückschau.

Bühnenmeister Wolfgang „Wollo“ Wimmer hatte die Hauptarbeit weit vor der Premiere. 2009 noch als Trommler und „helfende Hand“ dabei, verantwortete er jetzt den Bühnenbau. Zudem übernahm der 63-Jährige die Rolle des Erzählers. Eine große Hilfe seien ihm erfahrene Leute wie Gerhard Zech gewesen, der die Schwedenspiele schon sechs Mal erlebt hat.

Seit der Inszenierung 2009 waren alle Kulissenteile in Bergham eingelagert. Sie mussten in den Bauhof am Rennweg gebracht und dort gemäß der Nummerierung wie ein Puzzle zusammengesetzt werden. Dann erst wurde sichtbar, wo Reparaturen notwendig oder neue Teile zu montieren waren. Die fertigen Kulissen wurden dann mit dem Bulldog vorsichtig und langsam zum Schönen Turm gefahren. „Das hat eineinhalb Stunden gedauert“, erzählt der Bühnenmeister schmunzelnd.

Bis zu 40 Helfer waren mit dem Bühnenaufbau beschäftigt. Die Kulissen wurden mit Stahlseilen an den umliegenden Häusern fixiert. „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als alles fertig an seinem Platz stand“, gibt Wimmer zu. Froh war er auch, dass es keine größeren Unfälle gab: „Der Spax im Fingernagel ist erst beim Abbau passiert.“ Wimmer lobt alle Helfer. Auch die neuen Mitglieder hätten super mitgearbeitet. Zudem sei man stets gut versorgt worden von den Catering-Damen. Ganze Arbeit haben auch Daniel Korthauser (Ton) und Luca Gallo (Licht/Spezialeffekte) geleistet.

Kostümbildner Oli Scheufler hatte das Amt erst im Herbst von Denise Meiler übernommen und war seit März am Werk. Nach dem Casting wurde die Grundausstattung aus dem Fundus ausgegeben, Dann schaute Scheufler, was noch fehlte und genäht werden musste. Bei ihm und seinen vier Näherinnen ratterten die Nähmaschinen, um fehlende Blusen, Hemden und Barretts fertigzustellen. Dazu waren Änderungen vorzunehmen.

„Wir hatten viele Hosen, die zu eng und zu lang waren“, erinnert sich der 46-Jährige, der bei jeder Probe dabei war. „Dazu war ich laufend im Austausch mit meiner Vorgängerin Denise, das hat gut funktioniert“, sagt Scheufer zufrieden. Zugute kam ihm seine langjährige Schwedenspiel-Erfahrung. Seit 1996 ist er schon dabei. Diesmal bekleidete er eine Doppelrolle als Schwede und Landfähnler.

Eine kleine Herausforderung war die Fertigung der 15 Schwedenhelme aus Plastik-Rohlingen, die dann mit Sprayfarbe Gebrauchsspuren bekamen.

Seit zehn Jahren ist Jutta Emberger bei der Volksspielgruppe für die Maske verantwortlich. In der Rolle einer Bürgerin hat die 64-Jährige selbst 2009 mitgespielt. Auch sie hat die Proben aufmerksam verfolgt und sich Notizen zu jeder Rolle gemacht. „Beim Schminken für die Aufführungen hat man keine Zeit dafür. Da muss man schon genau wissen, wer welche Schminke braucht.“

Die Schweden mussten durch die Bank stark geschminkt werden, sie sollten ja blutig und dreckig ausschauen. Bei den Bürgern war weniger Make-up nötig. Es wurden die Konturen betont, „damit auch die letzte Reihe noch Gesichter erkennt“.

Stressig war für das neunköpfige Maskenteam die Zeit vor jeder Aufführung. „Wir haben um 18 Uhr begonnen. Dann wurde bis 20.30 Uhr in der Schule am Grünen Markt geschminkt. Dann sind wir umgezogen in den Heilig-Geist-Hof. Die Schauspieler waren nach Terminplan bestellt, pro Person hatten wir nur zehn Minuten“, erzählt Emberger. Wichtig: Sichtbare Tattoos mussten mit Binden getarnt werden, Ohrringe und Nasenstecker waren nicht erlaubt, „denn die hätte man im Scheinwerferlicht blitzen sehen“.

Problemlos gelang dem Team die Darstellung der erschreckend echt wirkenden Verletzungen. Dazu sei nur eine Art Knete und Blutpaste oder flüssiges Theaterblut nötig, so Emberger. Schwieriger war die Verwandlung der zahlreichen Jung-Schauspieler in gstandene Männer. „Aber mit unserem Team hat alles reibungslos geklappt“, freut sie sich.

Für Carmen Henning waren es die dritten Schwedenspiele. 2003 mimte sie eine Landfrau, 2009 hatte sie schon die Requisiten zu verantworten. Auch heuer hatte sie sich um die Beschaffung der Ausrüstungsgegenstände zu kümmern. „Ich habe dazu große Listen geführt, das war gut zu managen“, blickt die 68-Jährige gelassen zurück.

Beinahe in den Schlaf verfolgt hätten sie allerdings die erforderlichen Tonkrüge. Es sei gar nicht so einfach gewesen, sie in der gewünschten Form und Machart, dazu ohne Aufschrift, zu finden.

Mit Petra Zech war Henning bei jeder Aufführung dabei, um hinter der Bühne auf ein Stichwort die Requisiten anzureichen. „Wir waren jedes Mal aufgeregt, ob hoffentlich die Fackel für die Schweden auch brennt“, gibt sie zu. Selbstverständlich hatte sie immer eine Ersatzfackel zur Hand.

Schon vor den Vorstellungen hatten Henning und ihre Kollegen alle Hände voll zu tun. Es waren die Sitze zu trocknen, Programmhefte, Sitzkissen und Regencapes zu verkaufen oder beim Einlass zu helfen. Nach der Aufführung lockte dann alle das Schwedenlager.