Schwedenspiele spülen viel Geld in die Kasse

Von: Wolfgang Krzizok

Ein Geschenkkorb als Dank für seine Arbeit als Gesamtleiter der Schwedenspiele überreichte Renate Eßbaumer an den VSG-Vorsitzenden Erich Peinelt. Ein Überschuss von 33 000 Euro Komödie auf der Stadthallen-Bühne © wk

Die Volksspielgruppe Altenerding hat gute Nachrichten bei der Jahreshauptversammlung zu vermelden: Aus den Schwedenspielen gehen sie mit einem Plus von 33 000 Euro heraus. Der Verein will einen Teil des Gewinns spenden und Vorsitzender Erich Peinelt sucht einen Nachfolger.

Altenerding – Die nächsten Schwedenspiele werden im Jahr 2028 aufgeführt, anlässlich der 800-Jahr-Feier der Stadt Erding – wenn es nach Oberbürgermeister Max Gotz geht. Ausschließen wollte das Erich Peinelt, Vorsitzender der Volksspielgruppe (VSG) Altenerding, nicht, „aber sicherlich nicht mehr mit mir als Gesamtleiter“, schränkte er in der Jahreshauptversammlung ein.

50 der 271 Mitglieder waren dazu zum Lindenwirt gekommen. Peinelt freute sich über den enormen Zuwachs von 84 Neueintritten, in erster Linie bedingt durch die Schwedenspiele: „Eine stolze Zahl.“ Lange sei nicht klar gewesen, ob die Schwedenspiele überhaupt stattfinden könnten. „Normalerweise braucht man ein Jahr Vorbereitung“, betonte Peinelt. „Wir haben uns erst Ende Februar entschieden und Anfang März mit dem Casting begonnen. Das war eine ganz sportliche Sache.“

13 Vorstellungen plus zwei Zusatzvorstellungen gab es. „Es ist einfach super abgelaufen“, freute sich Peinelt, auch wenn es anfangs Probleme mit der Technik gegeben habe. Auch das Schwedenlager am Grünen Markt sei sehr gut angenommen worden, und die Sonderausstellung im Frauenkircherl zum 30-jährigen Krieg sei eine tolle Ergänzung gewesen.

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist“, sagte Peinelt und betonte: „Die nächsten Spiele werde ich nicht mehr verantwortlich machen. Mithelfen ja, aber nicht die Gesamtleitung.“

In ihrem Kassenbericht ging Steffi Kreklau auf die Mitgliederzahlen ein und sagte, dass der Zuwachs erfahrungsgemäß nur von kurzer Dauer sei. Sie appellierte: „Deshalb müssen wir ein attraktiver Verein bleiben. Da führt kein Weg dran vorbei.“ Die Schwedenspiele seien ein Segen für den Verein gewesen, mehr als 10 500 Karten seien verkauft worden. Ausgaben von gut 194 000 Euro stehen Einnahmen von knapp 227 000 Euro – inklusive Spenden und Sponsoring – gegenüber.

„Ein finanzielles Desaster wie bei Magdalena 2021 ist uns erspart geblieben“, sagte Kreklau. Auch damals war der Verein in Vorleistung gegangen, doch die Aufführungen mussten wegen der Pandemie ausfallen. Die Schatzmeisterin meinte abschließend: „Der Verein ist nach wie vor solide aufgestellt.“

Was den Gewinn aus den Schwedenspielen von knapp 33 000 Euro betrifft, so erklärte Peinelt, dass er Rücksprache mit dem Steuerberater halten werde, um keine Probleme mit der Gemeinnützigkeit zu bekommen. Sein Plan sei, dass 10 000 Euro in die Rücklagen fließen, 20 000 Euro in neue Technik investiert werden („Da mussten wir zuletzt einiges ausleihen“) und der Rest an gemeinnützige Projekte im Landkreis gespendet wird: „Wir haben hier genügend Bedürftige.“

„Größten Respekt“ zollte OB Gotz „Erich und seinem Team“. Die Schwedenspiele seien für die Stadt „eine super Visitenkarte gewesen“. Er habe sich sehr geehrt gefühlt, dass er mitwirken dürfte, meinte Gotz und lobte die Vereinsmitglieder: „Ihr macht das alles in eurer Freizeit und seid mit Leidenschaft dabei. Bewahrt euch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl.“

Zum 800. Stadtjubiläum 2028 wären die Schwedenspiele „ein kulturelles Highlight“, so Gotz. Der OB rief den VSG-Mitgliedern zu: „Ihr seid Botschafter der Geschichte dieser Stadt.“ Gerade Neubürger könnten Erding so besser kennenlernen. „Es ist irre, was hier geleistet wurde“, betonte Gotz: „Die Stadt Erding braucht Vereine wie euch.“

Renate Eßbaumer gab einen Ausblick auf die nächsten Projekte, unter anderem werde die VSG heuer wieder für die Lebende Krippe beim Christkindlmarkt verantwortlich sein. Nächstes Jahr will der Verein die Komödie „Achtung Deutsch“ auf die Stadthallen-Bühne bringen. Probenbeginn soll Anfang Mai sein, die Aufführungen seien an zwei Wochenenden Ende September geplant.

Abschließend appellierte Peinelt eindringlich an die Mitglieder: „Ich brauche einen Nachfolger als Verantwortlichen für die Technik und die Gesamtleitung. Auch den Vereinsvorsitz würde ich gerne mal abgeben.“

