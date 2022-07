Mit Leidenschaft gegen den „Zombie“

Von: Klaus Kuhn

Mit einem Schweigemarsch demonstrierten in Berglern die Gegner einer dritten Startbahn am Flughafen München. Sie erinnerten an den Bürgerentscheid vor zehn Jahren. © Klaus Kuhn

Vor zehn Jahren haben die Münchner mit 55 Prozent gegen die dritte Startbahn gestimmt und damit die Stadt dazu gebracht, als Anteilseigner das Vorhaben zu blockieren. Das ist am Sonntag in Berglern, einer der am meisten von der drohenden Bahn betroffenen Gemeinden, gebührend gefeiert worden.

Berglern - Aus München war Katharina Schulze, jetzt Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, gekommen und hielt eine mitreißende Rede.



Sie ventilierte das Motto von damals, „Stadt und Land – Hand in Hand“, und das gelte nach wie vor. Sie war der Hauptmotor vor zehn Jahren für diesen Bürgerentscheid. Schulze betonte, dass das Münchner Bündnis sich nicht etwa aufgelöst habe. „Uns gibt es noch, wir passen auf!“ Sie erinnerte an die Unterstützung aus dem Umland für den Bürgerentscheid. „Was einen Bürgerentscheid erfolgreich macht, ist die Leidenschaft.“ Genau die war bei allen Rednern zu spüren.



Ranghöchster Gast war der Bundestagsabgeordnete Andreas Mehltretter (SPD), der die dritte Bahn einen „Zombie“ nannte. „Eigentlich ist sie schon tot, aber sie läuft uns immer noch über den Weg.“ Der Flugverkehr und Investitionen in dessen Infrastruktur seien komplett der falsche Weg. „Der Ministerpräsident sollte erkennen, dass diese Expansionspläne komplett aus der Zeit gefallen sind.“



Ansonsten sprach er von einer „Zumutung für die Region“, ein Thema, das auch der Landtagsabgeordnete Benno Zierer beackerte: Das Moratorium nannte er ausdrücklich ein Etappenziel, bei dem man nicht stehen bleiben dürfe. Die dritte Bahn sei eine „Ohrfeige für Klimaschutz und Flächenverbrauch.“



Martin Falkenberg vom Sprecherrat der BI analysierte das Ergebnis des Bürgerentscheids: „Die Bonzenstadtteile waren dafür, die ärmeren dagegen.“ Und er erinnerte, wie auch Katharina Schulze, an die Spannung, die damals geherrscht hatte: „Das hätte auch in die Hosen gehen können.“



Der Altvater des Berglerner Widerstands ist und bleibt Herbert Knur, der die Geschichte noch einmal in Erinnerung rief, davon berichtete, wie die „Wagenburg der Flughafenbefürworter“ stand, und diese mit einer Dampfwalze verglich. Eigentlich, witzelte er, müssten die Verantwortlichen dem Widerstand dankbar sein, denn mit dem coronabedingten Einbruch beim Luftverkehr hätte es hier ein Milliardengrab gegeben.



Wenn die Mehrheit im Bundestag für eine dritte Bahn wegbreche, seien es schon zwei Gesellschafter, erinnerte er gerade Mehltretter. An die Staatsregierung appellierte Knur: „Gestehen Sie sich Ihren Irrtum ein.“ Dass das bald passieren wird, glaubte auf dem vollen Platz beim Sportheim – es mussten noch Biertischgarnituren herangeschafft werden – niemand, und so schloss Knur: „Wir sind bereit. Niemand kann unseren Willen zum Widerstand brechen.“



Als der spätere Schweigemarsch in der Tradition der „Lichterzeichen“ am Kindergarten angekommen war, trat Bürgermeister Anton Scherer voll in die Fußstapfen seines Vor-Vorgängers und schaltete auf Angriff. Er erinnerte daran, dass die Landtagswahlen anstünden, und da solle man doch genau schauen, welche Partei sich wie zu der Startbahn stelle. Er tat das an einem Ort, der wie kaum ein anderer für diese harten Worte passte: Hier, an Schule und zwei Kindergärten, also dort, wo die Schutzbedürftigsten in Berglern zusammenkommen, entsteht im Fall einer dritten Start- und Landebahn die größte Lärmbelastung von 65 Dezibel – „da ist doch Spielen und Lernen nicht mehr möglich“. Das Fest ging etwas anders zu Ende als geplant: Das Kabarett musste ausfallen, weil zwei der drei Akteure krank geworden waren.

