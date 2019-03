Erdinger Brummi-Fahrer schwer verletzt eingeklemmt

Schwer verletzt in seiner Fahrerkabine eingeklemmt worden ist am Dienstagnachmittag ein Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Erding bei einem verhängnisvollen Serienunfall auf der A 99.

Erding/Hohenbrunn - Nach Angaben der Autobahnpolizei krachte es gegen 15.40 Uhr im Bereich Hohenbrunn. Der Fahrer (49) eines türkischen Sattelzug zog trotz Lkw-Überholverbots in Fahrtrichtung Nürnberg an mehreren Fahrzeugen vorbei. Als er knapp vor einem litauischen Sattelzug einscherte, setzte er eine fatale Kettenreaktion in Gang. Aufgrund des stockenden Verkehrs bremste der Türke bis zum Stillstand ab. Der Litauer musste nach rechts ausweichen, rammte aber den Lkw vor ihm.

Dahinter folgte der 57-Jährige aus dem Kreis Erding mit seinem mit Senf beladenen Sattelzug. Er konnte wegen zu geringen Abstands nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal ins Heck des Litauers. Der Nächste in der Reihe war ein Ebersberger (41) am Steuer eines Betonmischers. Ihm widerfuhr das gleiche Schicksal. Beide wurden schwer verletzt eingeklemmt. Sie kamen in Münchner Kliniken. Die A 99 war 90 Minuten gesperrt. Der Schaden ist mit 250 000 Euro immens.