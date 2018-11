Ein Glatteisunfall endet für eine junge Frau aus dem Landkreis Erding im Krankenhaus.

Schwindegg/Erding - Eine junge Frau aus dem Landkreis Erding fuhr am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Staatsstraße 2084 mit ihrem PKW Toyota Aygo von Schwindkirchen in Richtung Heldenstein. Auf der Eisenbahnbrücke der Bahnstrecke München - Mühldorf kam Sie in einer Rechtskurve, die gleichzeitig Bergabwärts verläuft, auf extrem vereister Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und knallte dort in die Leitplanke.

+ Glatteis auf der Brücke: Frau knallt mit Auto in Leitplanke. © fib Foto Eß Winfried

Die Fahrerin wurde durch den Aufprall Verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Streufahrzeug der Straßenmeisterei salzte danach die Brücke - für die junge Frau leider etwas zu spät.

Der Winter beginnt jetzt schön langsam. Auf Glatteis ist daher besonders auf Brücken und in Waldstücken zu achten. Die Feuerwehren aus Walkersaich und Schwindegg waren im Einsatz.

