Siggi Niedergesäß ist tot Seine Feder kitzelte die Wichtigen und die Wichtigtuer

Von: Hans Moritz

Teilen

So kannte man den Siggi (†): Immer auf Achse war der langjährige Reporter der Heimatzeitung. © Archiv-Foto: Aichele

Reporter-Legende Siggi Niedergesäß ist im Alter von 77 Jahren gestorben. 17 Jahre schrieb er für den Erdinger Anzeiger.

Eichenried – Zeitungen sind Institutionen, oft weit über 100 Jahre alt. Aber auch unter denen, die jeden Tag die Zeitung füllen, sind Institutionen. Von einer von ihnen müssen sich der Erdinger/Dorfener Anzeiger und der Münchner Merkur nun für immer verabschieden: Im Alter von 77 Jahren ist unser langjähriger Reporter Siegfried „Siggi“ Niedergesäß nach langer schwerer Krankheit gestorben. 17 Jahre schrieb er allein für den Erdinger/Dorfener Anzeiger, sein bewegtes Journalistenleben dauerte freilich viel länger – er hatte sich einen legendären Ruf erarbeitet.

Im April 2011 legte Niedergesäß, der in Eichenried lebte, den Stift zumindest für den Anzeiger zur Seite, danach war er noch einige Jahre für andere Merkur-Lokalausgaben aktiv. „Unerbittlich, geradlinig und spitzbübisch“ – so war der Beitrag über seinen Abschied überschrieben, drei Attribute, die den Reporter kennzeichneten. Siggi war immer interessiert, er biederte sich nie an, nahm kein Blatt vor den Mund und hatte nicht das geringste Problem, sich mit der Obrigkeit anzulegen. Im Gegenteil: Bei ihm hatte man den Eindruck: Je mehr Abzeichen einer hatte, je ranghöher er war und je wichtiger sich einer nahm, desto mehr juckte es den Reporter, sein Gegenüber mit ein paar spitzen Bemerkungen aus der Reserve zu locken. Oft hat ihm das pikierte Reaktionen eingebracht, er selbst konnte immer herzlich drüber lachen.

Siggi war ein Reporter der alten Schule. Wenn nachts am Flughafen die Arbeit niedergelegt wurde, war er vor Ort. Die Redakteure empfing er morgens quietschfidel im Büro, um ihnen gleich seinen längst fertigen Text und einen Stapel Bilder auf den Tisch zu legen.

Er war sich für nichts zu schade: Es gab keinen Verein, keinen Anlass und keinen Termin, der ihm zu unbedeutend war. Die Molkereigenossenschaft etwa war eine seiner Pflichtübungen. Irgendwann stellte ihm der Vorstand einen Masskrug auf den Biertisch – mit einem Liter Milch.

Geboren wurde Siggi Niedergesäß am 5. Mai 1945 in Detmold. Seine ersten journalistischen Erfahrungen sammelte er beim Westfalenblatt in Bielefeld. In den wilden 60ern zog es ihn in die Glitzerwelt des Rock und Pop. 1969 heuerte er bei der Bravo an, in den 80ern holte ihn Peter Maffay als Pressesprecher zu sich. Dort blieb er bis Anfang der 90er Jahre, als er wieder als Journalist tätig sein wollte.

Dem Lokalchef seiner Wahlheimat im Landkreis Erding, Redaktionsleiter Volker Fleig, bot er Anfang der 1990er Jahre eine Kolumne an. Die beiden Männer wurden enge Freunde – und Siggi Niedergesäß prägte als freier Mitarbeiter das Blatt fast zwei Jahrzehnte mit seinem unbändigen Fleiß.

In zweiter Ehe war Niedergesäß mit Wilma Schönhoff verheiratet, die ebenfalls für die Bravo arbeitete. 1976 lernten sie sich bei einem Konzert von David Essex kennen. Doch es dauerte, bis sich die selbstbewusste Frau seinen Avancen hingab. „Wenn Du 60 wirst, heirate ich Dich“, beschied sie ihm – viele Jahre zuvor. Und tatsächlich wurde am 5. Mai 2005 in Fraunberg geheiratet. Weil es ein Feiertag war, sperrte Bürgermeister Hans Wiesmaier kurzerhand das Rathaus für die beiden auf. Wider Erwarten hatte die Redaktion Wind bekommen – und feierte mit.

Eine von Siggis Leidenschaften waren Brause-Brocken. Die standen eimerweise auf seinem Schreibtisch. Er hat sie (wie viele Kollegen) bis zuletzt genossen. Nach seinem Tod bekam er einige in seine Taschen gesteckt – für die letzte Reise. Siggi Niedergesäß, der zuletzt in Holzkirchen lebte und neben seiner Frau zwei Töchter und drei Enkel hinterlässt, wird seine letzte Ruhe in einem Baumgrab in Dietramszell finden. Ein Termin ist noch nicht bekannt. HANS MORITZ