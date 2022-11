Wenn Eltern zur Gefahr für ihre Kinder werden

Von: Hans Moritz

Zum Geburtstag ein Eintrag ins Goldene Buch (v. r.): Sabine Wolf (Leiterin), Andrea Wolf (Jugendamt), Sozialministerin Ulrike Scharf und Landrat Martin Bayerstorfer. © Hans Moritz

Die Corona-Pandemie mit monatelang geschlossenen Kitas und Schulen hat Familien und deren Probleme stärker in den Fokus gerückt. Immer mehr brauchen Hilfe. Die leistet im Landkreis unter anderem die Erziehungs- und Familienberatungsstelle – und das seit 70 Jahren.

Erding - In Oberbayern gibt es nur drei Landkreise, die eine eigene solche Einrichtung haben. In den vergangenen beiden Jahren haben sich die neun Mitarbeiter, Psychologen und Sozialpädagogen, um jeweils zwischen 750 bis 800 Familien gekümmert.



Die Gründung geht auf den 26. November 1952 zurück, als der Kreisausschuss beschloss, ein solches Angebot zu schaffen. Gerade einmal 2165 Mark hat den Landkreis das seinerzeit gekostet.



Im Festakt sagte Landrat Martin Bayerstorfer, selbst dreifacher Vater, dass Erziehung eine „immense Verantwortung bedeutet“. Die Beratungsstelle wolle dabei Unterstützung leisten, idealerweise bevor es zu Überforderung und im Extremfall Gefährdung des Kindswohls komme.



Das Angebot beginnt bereits während der Schwangerschaft mit Kursen für werdende Eltern. Heute gibt es auch die Schreibabyambulanz, die Eltern Hilfe im Umgang mit Kleinstkindern geben soll, die so genannte Regulationsschwierigkeiten haben. Hier kommt es immer wieder zu Tragödien. Kostenlose Begleitung und Beratung gewährt die Beratungsstelle auch bei Problemen mit Schulkindern, in der Pubertät sowie bei der Loslösung junger Menschen vom Elternhaus. Dies geschieht seit Kurzem auch in den fünf Familienstützpunkten des Landkreises in den Gemeinden Dorfen, Fraunberg, Forstern, Taufkirchen und Wartenberg.



Wesentliches Beratungsziel sei, „den Eltern bei der Bewältigung ihrer Hilflosigkeit und Überforderung und den daraus entstehenden aggressiven Impulsen zu helfen, um im schlimmsten Fall eine drohende Misshandlungsgefahr abzuwenden“, sagte Bayerstorfer.



In der Festrede zitierte Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf aus der Bayerischen Verfassung: „Kinder sind das köstlichste Gut der Gesellschaft.“ Familien kämen immer mal wieder an den Punkt, „an dem ihnen alles über den Kopf wächst“. Sie wisse: „Familie ist anstrengend, beschert aber immer wieder Momente großen Glücks“. Familie sei „das stärkste Netzwerk, das es gibt“. Umso wichtiger sei es, Familien zu unterstützen und Bindungen zu stärken.



Die Herausforderungen hätten zugenommen, zuletzt um das Problem der Mediennutzung. Die aktuelle Lage stelle eine Belastung dar, aus der eine Gefahr für Kinder resultieren könne. Der Freistaat fördert laut Scharf die 180 Beratungsstellen, die sich zuletzt um 60 000 Familien kümmerten, mit zehn Millionen Euro. Dabei verwies sie auch auf digitale Beratungsmöglichkeiten. ham