Das Ende der Abschiebehaft in Erding

Von: Hans Moritz

Die Erdinger Justiz aus der Luft: in der Mitte das Gefängnis, darüber das Amtsgericht. Am unteren Bildrand ist das Amt für Landwirtschaft zu erkennen, links das Finanzamt. © Hans Seeholzer/Archiv

Die Erdinger Justizvollzugsanstalt wird wieder ein Gefängnis für Untersuchungs- und Strafgefangene.

Erding – Fünfeinhalb Jahre ist es her, dass aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Erding eine Abschiebehaftanstalt wurde – nicht zuletzt wegen des nahen Flughafens. Nun dreht das bayerische Justizministerium das Rad zurück. Die JVA Erding, die zur JVA Landshut gehört, wird wieder ein reguläres Gefängnis für Untersuchungs- und Strafgefangene mit kürzeren Strafen. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigt das Ministerium.

Mit der Anordnung, „normale“ Häftlinge zu verlegen und fortan ausschließlich Abschiebehäftlinge, also Asylsuchende und Flüchtlinge, die nicht mehr geduldet sind, sich aber weigern, Deutschland zu verlassen, aufzunehmen, stieß der damalige Justizminister Winfried Bausback (CSU) die Erdinger Justizbeamten, aber auch den Häftlingsbeirat und die Lokalpolitik vor den Kopf. Man sei auch von der psychosozialen Betreuung her nicht in der Lage, sich um Flüchtlinge zu kümmern. Auf der anderen Seite hieß es für die Angehörigen von Inhaftierten, dass sie weitere Wege fahren mussten. Bausback machte sich ein Bild vor Ort und sorgte dann für eine angemessene personelle Ausstattung.

Erding war „wegen dauerhafter Auslastung der damals vorhandenen Abschiebehaftplätze und eines schnell steigenden Bedarfs für den Vollzug von Abschiebungshaft umgewidmet worden“, erinnert ein Sprecher.

Doch warum nun die Kehrtwende, wo sich doch so viele Flüchtlinge im Land aufhalten wie nie zuvor? Das liegt an der JVA-Infrastruktur in Bayern. Der Sprecher von Minister Georg Eisenreich (CSU) teilt mit, „dass die Zahl der originären Abschiebehaftplätze in Bayern kontinuierlich ausgeweitet wurde. Insbesondere konnte am 26. Oktober 2021 die neu gebaute Einrichtung für Abschiebungshaft bei der JVA Hof in Betrieb genommen werden, die über 150 Haftplätze verfügt.“ Hinzu kämen Eichstätt (90 Plätze) und Hof (150). Daneben stünden in der kombinierten Transit- und Abschiebungshafteinrichtung des Landesamts für Asyl und Rückführungen am Flughafen München 22 Plätze zur Verfügung. „Die Kapazitäten werden danach ausreichen“, so das Ministerium.

Nach Erding kommen seit Beginn dieser Woche keine neuen Abschiebehäftlinge mehr. Und: „Im Laufe dieses Monats werden die verbliebenen Abschiebungsgefangenen aus der JVA Erding in ihr Heimatland zurückgeführt, entlassen oder in eine andere bayerische Abschiebungshafteinrichtung verlegt werden“, erklärt der Sprecher das weitere Vorgehen.

Für die kommenden Monate kündigt das Ministerium „einige Bau- und Renovierungsmaßnahmen kleineren Umfangs“ an, die jedoch nur teilweise in Zusammenhang mit der Rückumwidmung für den Vollzug von Straf- und Untersuchungshaft stünden. Ab Oktober werde die JVA wie vor 2018 genutzt – fast sechs Jahre später. Hier standen zuletzt 24 Haftplätze zur Verfügung. Ob es ab Herbst genauso viele sein werden, ist laut Sprecher noch nicht entschieden.

Aktuell arbeiten hier 24 Beamte im Vollzugs- sowie zwei Kräfte im Sozialdienst. Angehörige weiterer Berufsgruppen, etwa Verwaltung, Seelsorger, medizinisches Personal und Psychologen, haben ihren Sitz an der Hauptanstalt in Landshut und werden je nach Bedarf für Erding tätig.

Auch die Arbeitsweise in der JVA wird sich nun – wieder – ändern. Abschiebehaft ist in Regel von kürzerer Dauer und soll gewährleisten, dass Geflüchtete nicht untertauchen. Der Vollzug von Untersuchungshaft dient laut Ministerium hingegen „der Verfahrenssicherung, der Strafvollzug ist auf Resozialisierung ausgerichtet“. Die Häftlinge könnten auch auf externe soziale Dienste wie Sucht- oder Schuldnerberatung zurückgreifen.

Aus der JVE selbst heißt es: „Anfangs waren wir besorgt, aber dann haben wir uns an die Situation gewöhnt.“