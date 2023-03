Eine Lehrerin wechselt die Seiten - und erlebt jede Menge

Von: Hans Moritz

Über den Tellerrand schauen will Lehrerin Selma Akit, hier mit Wolfgang Huber, Mitarbeiter der Schulleitung des Korbinian-Aigner-Gymnasiums. © Hans Moritz

Ein Jahr Büro statt Klassenzimmer. Darauf hat sich Selma Akit eingelassen. Die Lehrerin am Korbinian-Aginer-Gymnasium berichtet, wie es sich anfühlt, mal den Job zu tauschen.

Erding – Das Verhältnis ist voller Missverständnisse und Häme: „Lehrer haben vormittags recht, nachmittags Zeit und paradiesisch lange Ferien.“ Umgekehrt beklagen Pädagogen, Reparaturwerkstatt brüchiger Familien zu sein, weit über den Schultag hinaus.



Den besten Realitätscheck, den es gibt, unternimmt derzeit Selma Akit. Im Hauptberuf ist die 42-Jährige Lehrerin am Korbinian-Aigner-Gymnasium in Erding. Für ein Jahr wechselt die Neuchingerin die Seiten und beteiligt sich am Programm „Lehrer in die Wirtschaft“ (LidW). Das erste Halbjahr ist rum, Akit ist reich an Erfahrungen. Beschäftigt ist sie noch bis September bei dem in München ansässigen IT-Dienstleister AKDB, der Programme für die öffentliche Verwaltung erstellt und pflegt.



Und, was sind die großen Unterschiede? „Um ehrlich zu sein, als Lehrer hat man es in den Ferien mit der Kinderbetreuung leichter, wenn man selbst Kinder hat“, gibt die 42-Jährige zu. Denn wenn die Kinder daheim sind, muss auch die Lehrerin nicht in die Schule. „Es schon schwieriger, das zu managen.“ Und: „In der Wirtschaft fiebert man sicher nicht so auf den Ferienstart hin“, sagt Akit, meint damit aber auch, „dass der Schulalltag sehr fordernd ist, mehr als der im Büro“.



Bei der AKDB arbeitet Akit im Personalrecruiting, eine Teilzeitstelle mit 80 Prozent. Hier hat sie einen Acht-Stunden-Tag, „danach kann ich nach Hause und bin mit der Arbeit fertig“. Als Lehrerin nehme sie den Beruf mit nach Hause – Korrekturen am Nachmittag und Gespräche mit Eltern etwa. Und: Akit empfindet den Schulalltag als abwechslungsreicher – unterschiedliche Klassen, unterschiedliche Räume, Schulveranstaltungen. „Als Lehrerin hat man es mit mehr Menschen zu tun, ganz unterschiedlichen.“ Den Bürojob nimmt sie diesbezüglich als eintöniger wahr.



Warum hat sich die 42-Jährige auf das Experiment eingelassen? Akit ist Lehrerin für Mathematik sowie Wirtschaft & Recht. „Es ist lange her, dass ich die Wirtschaftswelt von innen gesehen habe. Ich wusste gar nicht mehr, wie es da so läuft.“ Sie habe einfach über den Tellerrand hinausschauen wollen. Profitieren sollen davon später auch einmal ihre Schüler. „Ich glaube schon, dass der Unterricht dadurch besser wird. Man kann die Themen dann einfach viel besser und anschaulicher vermitteln.“



Das sieht auch Wolfgang Huber, Mitarbeiter der KAG-Schulleitung, so. „Praxis tut dem Unterricht immer gut, und da passiert auch immer mehr.“ Über das Programm LidW hinaus arbeite das KAG viel mit Betrieben zusammen. Schüler der neunten Klassen müssen ein einwöchiges Betriebspraktikum absolvieren. „Im G9 wird das weiter ausgebaut“, kündigt Huber an und verweist etwa auf die Projektseminare der Schüler in der elften Jahrgangsstufe, die sehr praxisnah ausgelegt seien.



Akit ist froh über die Erfahrungen, die sie in der Wirtschaft sammeln kann, an einen dauerhaften Wechsel denkt die 42-Jährige aber nicht. „Ich freue mich dann auch wieder auf die Schule.“ Die sei intellektuell fordernder und auch abwechslungsreicher.



Beworben hat sich Akit über das Kultusministerium, LidW-Stellen bieten auch BMW und MTU an. „Ich musste ein richtiges Bewerbungsverfahren durchlaufen“, erinnert sie sich. Es gebe gerade einmal zehn Stellen pro Jahr. Bezahlt wird sie während des LidW-Jahres von der AKDB, der Freistaat kommt für Akits Ersatz an der Schule auf. Am KAG ist sie die erste Lehrerin, die an LidW teilnimmt. Ihren Kollegen könne sie den Rollentausch auf Zeit „nur empfehlen“.



Kürzlich war Akit mit der AKDB auf einer Berufsmesse – und wurde prompt von sechs ihrer Schüler am Stand besucht. „Das hat mich sehr gefreut.“ Und ihr gezeigt: Es klappt mit der Verzahnung. ham