Seniorenreferentin Jutta Harrer stellt sich vor

Ein hehres Ziel hat sich SPD-Stadträtin Jutta Harrer gesetzt, als sie 2017 das Amt des Seniorenreferenten von Siegi Draxler übernahm – „Gutes Leben im Alter“.

Erding – Um das zu erreichen, betont die 64-Jährige beim Redaktionsbesuch, sei die ältere Generation ebenso gefragt wie Gesellschaft und (Kommunal-)Politik.

„Es ist wichtig, dass Senioren so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben führen und an der Gemeinschaft teilnehmen. Denn das Schlimmste ist, wenn man sich daheim zurückzieht und irgendwann nicht mehr wahrgenommen wird.“ In dieser Richtung geschehe in Erding viel, meint Harrer und verweist auf die vielfältigen Angebote der Vereine, Kirchen und der Stadt. „Wichtig ist, Anschluss zu finden, ehe man sich dabei schwer tut.“

+ Jutta Harrer (64) Seniorenreferentin im Stadtrat. © Moritz Deswegen begrüßt die SPD-Politikerin die Entscheidung der Stadt, mit Silke Hörold-Ries eine Seniorenberaterin zu engagieren. Sie arbeitet sich derzeit ein und bietet dann im Bürgertreff Am Rätschenbach Sprechstunden an. „Das war immer eine Forderung der SPD-Fraktion“, erinnert Harrer.

Ihren Kampf um die Installierung eines Seniorenbeirats haben die Genossen indes aufgegeben – „vorerst aber nur“, betont Harrer. Die CSU habe diese Initiative leider konsequent blockiert. „Nach der Kommunalwahl im März 2020 wollen wir diesen Faden aber wieder aufnehmen“, verspricht Harrer, die sich selbst noch nicht entschieden hat, ob sie noch einmal für den Stadtrat kandidiert.

Wichtige Arbeit leistet ihrer Auffassung nach der Runde Tisch Seniorenarbeit, bei dem Vereine und Kirchen, aber auch die AOK über Verbesserungsmöglichkeiten diskutieren. Ein Thema wird die Aufwertung des Stadtteils Klettham sein (wir berichteten).

Mobilität ist für sie ein weiteres zentrales Anliegen. Harrer kann sich die Einführung eines Bürgerbusses vorstellen, der von Ehrenamtlichen gefahren wird. Auf diese Weise könnte man etwa Essen auf Rädern ins Gegenteil verkehren – Rentner werden regelmäßig zu einem gemeinsamen Mittagsessen gefahren, etwa im Bürgertreff.

Der entwickelt sich zu einer zentralen Anlaufstelle. Harrer kennt die Konflikte um die Nutzung – und mahnt zu Gelassenheit. „Das Angebot muss sich erst entwickeln“. Allerdings teilt sie die Kritik, dass es dort noch zu wenig freie Angebote gebe. „Das Haus gehört der Stadt, die Idee des Bürgertreffs kam von der SPD. Grundsätzlich muss es allen offen stehen“, erinnert die Stadträtin. Auch das BRK als Träger müsse zu Kompromissen bereit sein.

Der Stadtrat habe die Zeichen erkannt, meint sie in Bezug auf den geplanten barrierefreien Umbau der Altstadt und der Aussegnungshalle in St. Paul. Harrer fordert in der Stadt aber mehr Sitzgelegenheiten, und zwar Parkbänke mit Lehnen. Apropos Park: „Es ist wichtig, dass die Wege so planiert sind, dass man sie auch gut mit Rollstühlen und Rollatoren befahren kann“, so Harrer.

Das neue kommunale Baugebiet an der Langen Feldstraße sollte die Stadt gezielt für Wohnen im Alter nutzen.

Für die 64-Jährige ist Seniorenarbeit eine Zukunftsaufgabe. Derzeit sind 26,6 Prozent der Erdinger über 65, 2037 werden es bereits 44,6 Prozent sein. „Wir werden dann erfolgreich sein, wenn wir die Herausforderung als Chance und nicht als Belastung sehen.“