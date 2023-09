Bürgermeister und Heimatforscher: Friedrich Herbig hat in Erding viel bewegt

Von: Gerda Gebel

Äußerst beliebt war Bürgermeister Friedrich Herbig in seiner Heimatstadt. © Peter Gebel

24 Jahre lang war er Bürgermeister von Erding: Friedrich Herbig (1858-1936). Seine Heimatstadt hat ihm einige Schulbauten zu verdanken – und viele weitere Impulse. In unserer Serie über verdiente Persönlichkeiten, denen in Erding eine Straße gewidmet ist, widmen wir uns heute Friedrich Herbig.

Erding – Die Friedrich Herbig benannte Straße zweigt in südlicher Richtung von der Dorfener Straße etwa auf Höhe des Egger-Zentrums ab und führt in ein Wohngebiet. Zwischen Friedrich-Herbig-Straße und B388 liegt auch das gerade entstehende Baugebiet am Poststadel.

Als Sohn des Nagelschmieds Friedrich Herbig wurde der spätere Bürgermeister am 3. August 1858 in Erding geboren. Er erlernte den Beruf des Kaufmanns und engagierte sich ab 1893 im Gemeindekollegium, das dem heutigen Stadtrat entsprach. Unter dem damaligen Bürgermeister Theodor Ortner beeinflusste Herbig viele Projekte entscheidend.

Als Magistratsrat wurde er mit der Verwaltung der Schulen betraut, und so lag ihm das Schulwesen auch in seiner Zeit als Bürgermeister sehr am Herzen. Herbig übte das Bürgermeisteramt von 1905 bis 1929 aus, erlebte also auch den Ersten Weltkrieg, nach dem auch Erding schwer darnieder lag.

Gesäumt von Mehrfamilienhäusern: die Friedrich-Herbig-Straße in Erding. Sie zweigt von der Dorfener Straße ab und verläuft in südlicher Richtung. Auf der Ostseite (hinten rechts) entsteht gerade zur B388 hin das Baugebiet Poststadel. © Peter Gebel

Zahlreiche Projekte wurden während seiner Amtszeit realisiert – etwa die Regulierung des Fehlbachs und der Bau eines neuen Stadtwehrs. Auch die Sozialwohnungen am Alten Holzgarten entstanden in dieser Zeit. Schon vor dem Krieg erfolgte 1909 seine Initiative zum Bau der neuen Knabenschule am Grünen Markt und des neuen Freibads im Stadtpark 1914. Zur Unterstützung der Opfer der großen Hochwasserkatastrophe gründete Herbig 1920 den Verein „Hilfsbereit“ und organisierte auch die 700-Jahr-Feier der Stadt 1928.

Der begeisterte Heimatforscher hatte schon 1912 eine Stadtchronik und einen Führer für Erding verfasst. Seit 1904 setzte sich Herbig zudem für die Belange des Museums ein, das er von 1912 bis 1936 auch selber leitete.

Mit seinen Rückschlüssen auf die geschichtliche Entwicklung begründete Herbig auch das Datum der angeblichen Stadtgründung im Jahr 1228, welches sich erst vor wenigen Jahren aufgrund neuerer Erkenntnisse als Mythos herausstellte. Feiern kann die Stadt im Jahr 2028 trotzdem, und zwar „800 Jahre Ersterwähnung“. Die Geschichte der Stadt jedoch währt tatsächlich sicher schon über 1000 Jahre.

Herbig gehörte 40 Jahre der Gemeindeverwaltung an, davon 24 Jahre als Bürgermeister. Für diese Verdienste wurde er 1933 zum Ehrenbürger ernannt. Nach seinem Tod am 24. Februar 1936 im Alter von 77 Jahren wurden in seinem Nachruf besonders Charakterzüge wie Fleiß, Treue, Güte und Liebe hervorgehoben, dabei sei er immer bescheiden geblieben.

Derzeit ist an der Friedrich-Herbig-Straße viel Betrieb durch die Bebauung des Poststadel-Areals. Dies würde ihn sicher freuen, lag ihm doch die städtebauliche Erschließung seiner Heimatstadt genauso am Herzen wie der Wohnungsbau.

Quelle: Würdigung im Jubiläumsbuch der Stadt Erding (Chronik, Bilderbogen, Dokumente).