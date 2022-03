Erding: Sexismus hat viele Facetten

Engagieren sich in Erding politisch (v. l.): Petra Bauernfeind (FW), Helga Stieglmeier (Grüne) und Janine Krzizok (CSU). © fkn

Erding - Frauen in der Politik müssen sich einiges anhören. Vieles davon ist sexistisch. Das wurde bei einer Online-Diskussion zum Thema: „Wie frauenfeindlich ist Politik?“ deutlich.

Abwertende Rollenklischees, beleidigende Sprüche unter der Gürtellinie, Gewaltandrohungen und sexistische Hetze im Netz: Politikerinnen sehen sich vielen Angriffen ausgesetzt. Dies wurde in der Online-Veranstaltung „Wie frauenfeindlich ist Politik?“ zum Weltfrauentag deutlich.

Gleichzeitig wurde die Diskussionsrunde getragen vom Appell, sich trotz des rauen Gegenwinds politisch zu engagieren und sich einer Aufgabe zu widmen, die sehr viel Spaß mache. Vier Stadträtinnen aus vier Parteien hatten eingeladen: Frauenreferentin Helga Stieglmeier (Grüne), Erdings Vizebürgermeisterin Petra Bauernfeind (FW), die stellvertretende CSU-Fraktionsvorsitzende Janine Krzizok und Carina Bischke (SPD), die aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen konnte. Zugeschaltet waren auch CSU-Familienministerin Ulrike Scharf und Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Landtagsgrünen.

Beide sind für die Frauenquote, weil es sonst viel zu lange mit der Gleichberechtigung dauere. Die Hälfte der Macht den Frauen, „davon sind wir noch weit entfernt“, stellte Stieglmeier fest.

Die 66-Jährige, die sich seit vielen Jahren politisch engagiert, berichtete von persönlichen Erfahrungen. Ob als Kompliment verpackte Abwertung („Ah von den Grünen, ja macht ja nix, aber guad schaugst aus“), Beleidigungen zur Körperlichkeit, bis hin zu Vergewaltigungswünschen reiche das Spektrum der Herabwürdigungen. „Die Bandbreite sexistischer Sprüche ist groß und natürlich gibt es Abstufungen. Wichtig ist mir aber: Jeder einzelne ist sexistisch“, bilanzierte die Grünen-Stadträtin.

Die Statistik zu den Erdinger Verhältnissen, die sie vorstellte, illustrierte stellvertretend die Situation in Deutschland. Frauen in der Politik sind immer noch stark unterrepräsentiert und damit weniger „sichtbar“. Im Stadtrat, einem 40-köpfigen Gremium, sitzen acht Frauen (20 Prozent) und im Kreistag, einem 60-köpfigen Gremium, 19 Frauen (31 Prozent). Stieglmeiers Plädoyer: „Die Sichtweisen, Erfahrungen und Kompetenzen von Frauen müssen in allen Parlamenten und Räten paritätisch zählen. Frauen in der Politik können etwas bewegen, viele Frauen noch mehr, und jede von uns ist genau so, wie sie ist, richtig!“

Auch Scharf sprach von Angriffen, die „niederträchtig und verletzend“ seien. Politik sei ein „hartes Geschäft“. Frauenfreundliche Formate wie Online-Sitzungen seien sehr wichtig, um die Beteiligung zu erleichtern. Erdings Vizebürgermeisterin Petra Bauernfeind habe erlebt, dass Frauen in der Politik nicht so ernst genommen würden wie Männer. Janine Krzizok ist nach eigenem Bekunden zu Beginn ihres kommunalpolitischen Engagements „stark gefördert“, inzwischen jedoch auch mit Sexismus konfrontiert worden. Politik sei per se nicht frauenfeindlich, besitze allerdings ein „frauenfeindliches Klima“, meinte die Juristin.

Erschreckende Fakten zu Hass im Netz gegen Frauen lieferte Josefine Ballon von HateAid, München. Und Katharina Schulze berichtete, wie sie in das „Auge eines Shitstorms“ geraten sei, weil eine Aktion in rechten Kreisen auf Missfallen gestoßen sei. Die Bedrohungen hätten sie damals „krass überfordert“. Inzwischen habe sie gelernt, damit umzugehen. Sie reagiere mit konsequenten Anzeigen, so Schulze.

Der gemeinsame Austausch und Solidarität seien bei Anfeindungen eine entscheidende Gegenreaktion. „Einen Candystorm entfachen, wenn jemand angegriffen wird“, appellierte Schulze an die Zuhörerschaft. VRONI VOGEL