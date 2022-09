„Shopping Queen“ im Münchner Umland - Knifflige Herausforderung in Geschäft

Chicer Hosenanzug in Pink und Grau: Kandidatin Christine aus Ismaning probierte bei „Fanny Huber“ verschiedene Outfits an. Am Ende entschied sie sich für ein Sommerkleid.

Preis für Gewinnerin hat es in sich

Für viele Frauen ist „Shopping Queen“ Kult: Jetzt kam die beliebte Styling-Show nach Erding. Am 21. September wird die Folge auf VOX ausgestrahlt.

Erding – Sie ist die beliebteste Styling-Show im deutschen Fernsehen: „Shopping Queen“. Seit elf Jahren moderiert Modedesigner Guido Maria Kretschmer die Sendung auf VOX. Jetzt machte der pinkfarbene Bus auch in Erding Station. Zu sehen ist die Einkaufstour von Kandidatin Christine nächste Woche am Mittwoch, 21. September, um 15 Uhr. Die Wiederholung läuft am Donnerstag um 12 Uhr.

„Shopping Queen“ auf Vox: Styling-Show macht in Erding Station

Christine aus Ismaning ist eine von fünf Kandidatinnen einer München-Woche, die um das beste Styling kämpfen. Das Motto lautet: „Ti amo, Milano! Glänze in deinem neuen Look neben Karolina Kurkova auf der Mailänder Fashion Week!“ Der Preis hat es in sich: Die Gewinnerin darf in die italienische Modemetropole reisen und Kretschmers Show dort besuchen.

Ob es Christine sein wird, steht Ende nächster Woche fest. Bis dahin treten fünf Frauen – an jedem Wochentag eine – gegeneinander an und bewerten sich auch gegenseitig. Sie haben jeweils vier Stunden Zeit für ihren Einkauf und ein Budget von 500 Euro. Am Freitag vergibt dann Kretschmer seine Punkte. Wer die meisten hat, gewinnt.

+ Steht mir die? Eine Sonnenbrille gehört als modisches Accessoire einfach dazu. Christine fand sie bei ProOptik. © RTL/Constantin Ent.

Die 60-jährige Ismaningerin ist Assistentin im Finanzbereich und am Mittwoch als dritte Kandidatin der Woche an der Reihe. Sie hat sich für Erding als Einkaufsstadt entschieden, weil es mit dem Shopping-Queen-Bus leichter und schneller zu erreichen ist als München. Außerdem geht Christine auch in ihrer Freizeit gerne in Erding shoppen.

Vox-Sendung „Shopping-Queen“ in Erding: Enge in Geschäft Herausforderung

Es war ein heißer Sommertag, als der Shopping-Queen-Bus in Erding eintraf. Viele Fans der Sendung erkannten ihn in der Altstadt sofort. Im Modegeschäft Fanny Huber an der Friedrich-Fischer-Straße freuten sich Inhaberin Franziska Schießl und ihre Tochter Karoline ganz besonders. In ihrer kleinen Boutique, die es seit 15 Jahren gibt, suchte Kandidatin Christine nach einem Outfit. Sie ließ sich von Mutter und Tochter beraten – und wurde nach mehreren Anproben auch fündig. „Sie hat sich für ein schönes Kleid entschieden“, erzählt Franziska Schießl.

+ Fällt auf: der Shopping-Queen-Bus, in dem Kandidatin Christine durch Erding chauffiert wurde. © privat

Die Erdingerin war beeindruckt von der professionellen Arbeit des Fernsehteams, schließlich sei die Enge in dem kleinen Geschäft schon eine Herausforderung gewesen: „Sie waren alle so nett, dass man fast vergisst, dass die Kamera läuft.“

„Shopping-Queen“ in Erding: Sendung am Mittwoch um 15 Uhr auf VOX zu sehen

Bei „Fanny Huber“ hatte sich das Shopping-Queen-Team ebenso vorab angemeldet wie bei Schuh+Mode Gerlspeck an der Langen Zeile. Dort kaufte die Ismaningerin Sandalen in Schlangenprint und die passende Handtasche dazu, erzählt Evi Gerlspeck. Sie hat die Kandidatin bedient und bekennt: „Ich liebe ,Shopping Queen‘ und schaue die Sendung immer, wenn ich nicht arbeiten muss.“

Auch bei ProOptik gleich neben der Sparkasse Erding wurde Kandidatin Christine fündig, schließlich darf eine Sonnenbrille als modisches Accessoire nicht fehlen. Und nachdem das Outfit komplett war, fuhr der Shopping-Queen-Bus nach Klettham. Beim Friseurteam Ersan an der Liegnitzer Straße ließ sich die Ismaningerin Haare und Make-up machen. Das Ergebnis kann man nächsten Mittwoch um 15 Uhr auf VOX sehen.

