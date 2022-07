Verteidigungsministerin besucht das Wiweb: Sicherheit wird auch in Erding gemacht

Von: Alexandra Anderka

Innovationslabor „System Soldat“ im Wiweb: Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht durchschnitt am Donnerstag das Band und eröffnete das Labor offiziell. Institutsleiter Dr. Jens Ortner kam ihr zu Hilfe. © Alexandra Anderka

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist auf Sommerreise. Dabei überprüft sie die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. In Erding verschafft sie sich einen Eindruck im Wiweb

Erding – „Passender hätte eine solche Eröffnung nicht stattfinden können“, lobte Bundesverteidigungsministerin Christine Lamprecht schmunzelnd. Gerade war Hunderoboter Wolfgang angelaufen gekommen, um ihr eine Schere zu überbringen, mit der die SPD-Politikerin dann ein rotes Band durchschnitt, das wiederum zwei Drohnen nach oben zogen. Mit dieser Aktion eröffnete die Bundesministerin gestern offiziell das Innovationslabor „System Soldat“ im Wehrwissenschaftlichen Institut für Werk- und Betriebsstoffe (Wiweb) in Erding.

Die 57-jährige Juristin möchte sich bei ihrer Sommerreise ein Bild von der Einsatzbereitschaft der Stäbe, Einheiten und Verbände vor dem Hintergrund der Bedrohungslage an der Ostflanke der Nato machen. „Die Sicherheitslage hat sich verändert und stellt die Bundeswehr vor Herausforderungen“, sagte Lambrecht.

Die Wiweb-Mitarbeiter hatten sich sorgfältig vorbereitet auf den hohen Besuch. Alle waren einheitlich in Schwarz-weiß gekleidet, so dass Lambrecht in ihrem sommerlichen apricot-farbenen Hosenanzug auf hohen Pumps aus dem Pulk, der sie stets umgab, unwillkürlich herausstach.

Auch Oberbürgermeister Max Gotz und Landrat Martin Bayerstorfer begrüßten Lambrecht. Gotz sagte unserer Zeitung, er habe ein kurzes Vier-Augen-Gespräch mit Lambrecht geführt. „Ich habe ihr höflich, aber dringlich klargemacht, das wir als Stadt wissen müssen, wie es mit der Konversionsfläche am Fliegerhorst weitergeht.“

„Wir brauchen eine Allround-Armee“

Lambrecht zeigte sich beeindruckt ob der „innovativen Arbeit“, die von den 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort geleistet werde. Auf dem Programm ihres Besuchs standen die Abteilungen Energieversorgung der Zukunft, Textiltechnologie und das Innovationslabor „System Soldat“. Institutsleiter Dr. Jens Ortner begleitete sie. Er und die Wiweb-Mitarbeiter informierten die Politikerin über ihre Forschungsarbeiten, darunter der bereits erwähnte Schreitroboter, intelligente Drohnen, innovative Körperkühlsysteme und E-Textile basierte Energie- und Datenleiter. So wurden beispielsweise spezielle Textilien entwickelt, in denen Technologie verarbeitet ist, die die Körpertemperatur oder die Blutsättigung des Soldaten erfassen. So kann im Notfall schneller reagiert oder bei Übungen Information gewonnen werden.

Die Ministerin betonte gerade die Sicherheit: „An sehr praktischen Beispielen wurde mir heute vorgeführt, wie wir unsere Soldatinnen und Soldaten ausstatten können, um ihr Leben zu schützen.“ Zudem sei sie sehr froh, dass die Entwicklung von Betriebsstoffen für die Zukunft im Wiweb so vorangetrieben werde. „Wir als Bundeswehr müssen auch unseren Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten.“

Am meisten habe Lambrecht beeindruckt, dass im Wiweb nicht nur geprüft und Expertise weitergegeben werde, sondern der Praxisbezug im Vordergrund stehe und man stets im Blick habe: „Was bedeutet diese Entwicklung für den Soldaten?“

Die Ministerin führte auch Gespräche mit den Wiweb-Mitarbeitern. Deren großes Anliegen sei es, dass ihre Forschungsarbeiten weiterlaufen können. Die SPD-Politikerin versicherte ihnen, dass sie sogar noch „eine Schippe drauflegen“ und die Bundeswehr bestmöglich ausstatten wolle. Dafür werde sie sowohl aus ihrem Haushalt als auch aus dem Sondervermögen über 100 Milliarden Euro, das der Bund der Bundeswehr aufgrund der aktuellen Sicherheitslage zur Verfügung gestellt hat, schöpfen. Der Krieg in der Ukraine zeige, dass man eine „Allround-Armee“ brauche. Neben dem konventionellen Krieg sei Cyber-Sicherheit ein wichtiges Stichwort, so Lambrecht.

Die Bundeswehr sei ein sicherer und attraktiver Arbeitgeber, müsse aber noch flexibler werden. Denn um so hoch qualifizierte Mitarbeiter wie im Wiweb stünden sie in Konkurrenz mit der freien Wirtschaft.

Die Verteidigungsministerin freue sich, dass die Bundeswehr wieder „fest in der Gesellschaft verankert ist“. „Wir brauchen die Bundeswehr, um unsere Freiheit und Demokratie zur Not auch militärisch zu verteidigen.“