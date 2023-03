Mit einem geklauten Teddy fing alles an

Von: Hans Moritz

Neue Kollegin: Amtsgerichtsdirektorin Ingrid Kaps (l.) und ihr Stellvertreter Markus Nikol mit Richterin Sigrid Kolano. Sie kommt von der Generalstaatsanwaltschaft. © Hans Moritz

Mit 46 Jahren hat sich Sigrid Kolano einen Kindheitswunsch erfüllt: Richterin am Amtsgericht Erding.

Erding - Wieso Traumjob? „Als Kind war ich am Erdinger Gymnasium, wir haben uns eine Gerichtsverhandlung angeschaut – und da wusste ich schon: Hier will ich einmal arbeiten“, erzählt sie. Ein aus einer Parfümerie in der Altstadt geklauter Teddy weckte den juristischen Geist der damaligen Schülerin.



Nach dem Abitur in Erding und dem Studium in München ging Kolano zur Staatsanwaltschaft Ingolstadt und von dort zum Landgericht Landshut. Bei der dortigen Staatsanwaltschaft arbeitete sie einige Zeit als Gruppenleiterin. Schon in dieser Funktion kam sie immer wieder ans Erdinger Amtsgericht, als Anklagevertreterin bei Strafprozessen. Und sie war 2018 in Erding dabei, als die Kripo drauf und dran war, einen Cold Case zu lösen. Es hatte Hinweise gegeben, die sterblichen Überreste der 2007 spurlos verschwundenen Sonja Liebl (41) könnten in der Kleingartenanlage am Blumenhof verscharrt worden sein. Die Staatsanwältin verfolgte die – letztlich erfolglose – Grabung.



Vor einigen Jahren machte Kolano einen größeren Schritt auf der Karriereleiter: Sie wurde zur Generalstaatsanwaltschaft München berufen und führte zum einen Dienstaufsicht über mehrere Staatsanwaltschaften sowie war für Vollstreckungen unter anderem im Bereich Staatsschutz zuständig. „Diese Aufgabe ist immer nur von begrenzter Dauer, ich habe mich gezielt auf die in Erding freigewordene Stelle beworben“, erzählt sie – „denn nun kann ich auch mal mit dem Rad zur Arbeit fahren“. Privat ist Kolano gerne in der Natur, liest oder betreibt Yoga. In Erding wird die 46-Jährige als eine von drei Familienrichtern tätig sein.



Froh sind Amtsgerichtsdirektorin Ingrid Kaps und ihr Stellvertreter sowie Pressesprecher Markus Nikol nicht nur über die neue Kollegin, sondern auch über das Ergebnis einer Prüfung des Bayerischen Obersten Rechnungshofes (ORH). Der hatte die Abschiebehaftsachen unter die Lupe genommen. Ein Befund laut Nikol: „Es wurde uns eine ordnungsgemäße Abwicklung bestätigt. Die Prüfer waren zufrieden.“



Bemerkenswert: Ausgerechnet die Sparfüchse vom ORH kamen laut Kaps und Nikol zu dem Schluss, dass der Staat bei Fällen von Abschiebehaft zu stark knausere. „Pro Fall sind 30 Minuten angesetzt, der ORH hält 160 Minuten für deutlich angemessener“, so Nikol. In der Tat sei ein Verfahren binnen einer halben Stunde kaum abzuwickeln – schon gar nicht, wenn alles übersetzt werden müsse, meint auch Kaps. „Hier geht es um die Zukunft von Menschen, das erfordert größtmögliche Sorgfalt.“ Der Prüfbericht geht nun an das Justizministerium. Mehr Zeit würde irgendwann aber auch heißen: mehr Richter. ham