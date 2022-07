Erdinger Sinnflut: Von Blues bis zu Ukulelenklängen

Von: Michaele Heske

Tolle Stimme: Sängerin Andrea Krispler nahm die Zuhörer mit in musikalische Traumwelten, begleitet von Keyboarder Timo Aichele und Schlagzeuger Frank Schwingshandl (r.). © Birgit Lang

60 Musikgruppen und Bands sind heuer auf dem Erdinger Sinnflut-Festvial zu erleben. Eine große musikalische Vielfalt. Das Publikum reagiert begeistert.

Erding – Bei mehr als 60 Auftritten rocken die Bühnen auf dem Sinnflut-Festival. Das Musikrepertoire ist spektakulär: Blues, Schlager, Jazz, Folk, Funk, Latin oder Reggae. Zudem legen DJs Pop-Hits aus den Sechzigern bis zur Neuzeit auf, Schlager inklusive. Das Programm stemmen größtenteils Musiker aus Bayern, die meisten kommen aus München und der Region.

Ein besonderes Schmankerl war am Sonntag das Ukulelenorchester Dorfen. Die neun Musiker verbreiteten schon mittags um Zwölf gute Laune. Die Ukulele mag zwar ein kleines Instrument sein, nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade deswegen hat es riesiges Potenzial als Stimmungsmacher. Keine Drums, kein Piano und auch keine elektronischen Spielereien – nur mit ihren Mini-Gitarren stimmten die neun Musiker das Publikum auf die Mittagshitze ein. „Jetzt ist Sommer“ von Wise Guys, im A-capella-Rhythmus, war der Höhepunkt des Auftritts. Klar, dass das Publikum voller Begeisterung mitklatschte und mitsang.

Abends spielten dann die „Troubleshooters“ auf der Raiffeisenbühne. Stilsicher arbeitete sich die 13-köpfige Münchner Formation durch die Jahrzehnte, rockte mit heißem Soul die Raiffeisen-Bühne. Klassiker von Wilson Pickett, Aretha Franklin oder den Blues Brothers verbanden sich im Setup der Band harmonisch mit den Tanzfläche-Songs von Tower of Power, Incognito oder Jamiroquai. Bei „Maniac“ aus Flashdance rockte nicht nur die Band, sondern auch das Publikum. Die Ohrwürmer „Walking on Sunshine“ oder „Crazy“ luden zum Tanz – weit über den Sonnenuntergang hinaus.

Let’s dance: Mit Cover-Songs heizten die Troubleshooters aus München dem Publikum auf dem Sinnflut-Festival auf dem Erdinger Volksfestplatz ein. Eine Wahnsinnigstimmung herrschte beim Flashdance-Hit „Maniac“. © Birgit Lang

Im Tanzgarten hatte parallel dazu das Trio „Sweet Spot“ Premiere. Soul in der Stimme, Groove in den Fingern – ein Geheimtipp voller Poesie und Power. Covern kann nahezu jede Band, doch mit dem besonderen Sweet-Spot-Anstrich entwickelten die Musiker aus Landshut und Moosburg einen eigenwilligen Stil. Der Auftakt „Landslide“ von Fleetwood Mac zeigte die Richtung. Hier werden die Songs nicht einfach nachgespielt, sondern interpretiert. Auch für die eigenwillige Singart von „Help“ gab es viel Applaus. Sängerin Andrea Krispler lebte lange in Spanien, so hatte sie auch etliche „Canciones“ im Gepäck: „No habra nadie en el mundo“, einfach fantástico. Schon nach wenigen Takten hatten sich die Zuhörer in der Wohlfühlzone, so die Übersetzung von „Sweet Spot“, eingegroovt. Damit nicht genug.

Gerade die Eigenkompositionen machten den Unterschied zu reinen Coverbands klar. Etwa „Slow Down With Me“, eine magische Ballade, vorgetragen mit viel Lust und Leidenschaft. MICHAELE HESKE

Weitere Bühnen-Highlights: Donnerstag, 28. Juli, 19 Uhr, Gewandhausbühne: „Dunkle Zeiten“ kombinieren Einflüsse aus verschiedenen Metal-Genres, die sie in ihren eigenen, deutschsprachigen Songs verarbeiten. Ihre Texte handeln von Vergänglichkeit, Sorgen, Selbstfindung, Politik und dem Umweltschutz.

Freitag, 29. Juli, 18,30 Uhr, Raiffeisenbühne: „Heldenfrühstück“, spezialisiert auf die musikalische Fusion Brass-Rock, bei der sich gepflegter Rock mit den leichtfüßigen und schnellen harmonischen Bläserlinien und mehrstimmigem Gesang verbindet.

Samstag, 30, Juli, 16 Uhr, Tanzgarten: Die Erdinger Band „Talentfrei“ steht für bayerischen Rock, gute Laune und eine energiegeladene Bühnenshow. Ebenso für witzige Texte und groovige Beats, die vom Hocker reißen.

Und wer drei Erdinger als DJs erleben will, sollte am heutigen Mittwoch (ab 22 Uhr) und zum Sinnflut-Finale am Sonntag, 31. Juli, um 22 Uhr in den Tanzgarten kommen. Heute legen The Glimmer Glamour Twins, alias Harry Frei und Anton Dichtl, 70er Jahre Musik auf. Am Sonntag sorgt DJ Dino Horn alias Andreas Brenninger für eine Schlagernacht.