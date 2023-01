So rüstet sich die Erdinger CSU für die Landtagswahl

Von: Hans Moritz

(Fast) alle wieder da: Über 200 Besucher kamen zum CSU-Neujahrsempfang in die Stadthalle, darunter auch die Europaabgeordnete Angelika Niebler, Sozialministerin Ulrike Scharf (vorne, 7./6. v. r.) und Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz (r.). Gastgeber war CSU-Kreisvorsitzender Martin Bayerstorfer (4. v. r.). © Burkhard Köppen

In zehn Monaten ist Landtagswahl. Die Parteien rüsten sich für den Wahlkampf. Die Erdinger CSU ist in Sorge, zunächst aber noch nicht über ihren eigenen Zustand.

Erding – Die Corona-Krise noch nicht überwunden, der Ukraine-Krieg kurz vor seinem traurigem ersten Jahrestag, eine Rekord-Inzidenz und ob steigender Energiepreise tief verunsicherte Bürger – noch nie war die Ausgangslage für einen Landtagswahlkampf schwieriger als heuer. Wie ihn der CSU-Kreisverband Erding zu führen gedenkt, wurde beim ersten Neujahrsempfang seit 2020 in der Stadthalle deutlich.



Ein paar Spitzen gegen die (am 8. Oktober gar nicht zur Wahl stehende) Ampelregierung in Berlin, ein paar Hinweise, um wie viel besser es den Bürgern unter einer Unionsregierung ginge sowie reichlich Appelle an den bürgerschaftlichen Gemeinsinn. Kurzum: Die CSU lässt das Wahljahr äußerlich ruhig angehen – auch in dem Wissen, dass Spitzenkandidatin und Sozialministerin Ulrike Scharf ihr Mandat verteidigen wird und gute Chancen hat, auch der zweiten CSU/FW-Staatsregierung anzugehören, nach der zurzeit alles aussieht.



„Unsere Konstante bleibt die Ungewissheit“, sagte Gastgeber und CSU-Kreisvorsitzender Martin Bayerstorfer bei der Begrüßung der über 200 Parteifreunde sowie Vertreter der Wirtschaft und der Vereine. Niemand hätte beim Empfang 2020, als Corona noch eine nachrangige Nachricht aus China war, gedacht, „dass uns die Pandemie drei Jahre lange intensiv beschäftigen wird und es auch künftig noch tun wird“. Bayerstorfers Wunsch: „Möge 2023 besser werden.“ Und sein Appell: „Wir müssen auch die politischen Entscheidungen treffen, dass es besser wird. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass es den Menschen wieder besser geht.“



Die unsteten Zeiten griff auch Hauptrednerin Ulrike Scharf auf. Mit Blick auf die politische und gesellschaftliche Debatte sprach sie von einem vielerorts „geistigen Aquaplaning“ und einer „Hysterie in der Mediendemokratie“. Es gehe derzeit nicht nur darum, den materiellen Wohlstand zu sichern, ebenso bedürfe es einer Rückbesinnung auf die soziale Marktwirtschaft und die freie demokratische Grundordnung. „Diese Errungenschaften sind nicht gottgegeben, sie müssen gelebt und verteidigt werden“, meinte Scharf vor dem Hintergrund eines schwindenden Vertrauens in den Staat und seine Institutionen – eine Anspielung auf die Ereignisse zu Silvester in Berlin, aber auch auf die gerade in Bayern starke Reichsbürgerszene und deren vereitelten Staatsstreich Ende vergangenen Jahres.



Die Wetteraufzeichnungen der vergangenen Jahre und zuletzt die von 2022 zeigten, so Scharf weiter, „dass der Klimawandel voranschreitet und wir mit aller Macht dagegen angehen müssen“. Konkrete Maßnahmen nannte die Ministerin aber nicht.



Auf der anderen Seite empfahl Scharf, nicht nur schwarz zu sehen. Der Arbeitsmarkt sei erstaunlich stabil, „wir haben so viele Beschäftigungsverhältnisse wie noch nie und in Bayern nahezu Vollbeschäftigung“ (siehe auch Bericht auf Seite 1). Daran hätten auch die Arbeitgeber, vor allem Handwerk und Mittelstand ihren Anteil, die trotz Krise laufend Stellen schafften. Es sei während der Kurzarbeiterzeit eben nicht in großem Stil entlassen worden. Auch der Ausbildungsmarkt biete zumindest den jungen Bewerbern alle Möglichkeiten.



Noch einmal verteidigte Scharf ihre Kritik am Bürgergeld, dessen Kompromiss sie nun aber mittrage. „Mir ging es nicht um höhere Sätze, sondern darum, dass es Sanktionsmöglichkeiten gegen die geben muss, die nicht mitwirken“, erklärte Scharf. Der große Unterschied zwischen Union und Ampel: „Die Bundesregierung will vor allem Geld ausgeben und alle versorgen.“ CDU und CSU hingegen stünden dafür, „dass dieses Geld erst einmal verdient werden muss“.



Zur gesellschaftlichen Debatte merkte Scharf an: „Diskussion muss möglich sein, aber ich sage klar Nein zu Hetze, Hass und Spott.“ Und: Gewalt sei niemals gerechtfertigt.



Auf das gesellschaftliche Klima ging als Schlussredner auch Erdings OB Max Gotz ein. Er sagte, man dürfe nach der Silvesternacht nicht nur auf Berlin schauen: „Gewalt und Aggression gegen Rettungskräfte gibt es leider auch in Erding.“



Auch er riet zu mehr Zuver,sicht. „Wir haben allen Anlass, optimistisch zu sein.“ Wer nur destruktiv sei, werde die anstehenden Aufgaben nicht erledigen können.



Gotz ging auch auf die Langzeitprojekte wie Ringschluss und Nordumfahrung ein. „Es wäre schön, wenn die, die davon profitieren, auch so lautstark auftreten würden wie die, die dagegen sind.“ Das würde es der Politik leichter machen. Nachdrücklich stellte er sich hinter die Vollendung der zweiten S-Bahn-Stammstrecke. Sie aufzugeben, wäre ein Schlag ins Gesicht des Umlandes, „weil es hier dann keine Verbesserungen geben wird“.



Die Ampel kritisierte er für die neue Erbschaftssteuer. „Die Bundesregierung bestraft den Fleiß der Menschen und der Unternehmen“, so Gotz. Seiner eigenen Partei redete er gut zu: „Die Union hat aus der Niederlage im Bund gelernt, die CSU kann eine tolle Bilanz vorlegen.“



Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von der Stadtkapelle Erding, unter anderem mit der Bayernhymne zum Schluss. ham