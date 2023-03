Kritik in Erding: „So viele Schüler, so wenig Sozialarbeit“

Von: Hans Moritz

Mobbing und Gewalt sind Themen, die die Schulsozialarbeiterin am Gymnasium Dorfen beim Klassentag mit der 6b besprochen hat. Am Ende wurde von zwei Schüler-Gruppen jeweils eine Baumhälfte gestaltet. Der komplette Baum hängt nun das ganze Schuljahr als Erinnerung an den Tag im Klassenzimmer. © Gymnasium Dorfen

Für Schulsozialarbeit an Gymnasien gibt es keine Förderung. Der Landkreis Erding stockt seinen Zuschuss unter Protest auf.

Erding – Versagensängste, Frust, niedrige Frustrationstoleranz, Selbstmordgedanken – vielen Schülern geht es schlecht. Seit der Pandemie mit ihren Schulschließungen geht es vielen Schülern noch schlechter. Doch der Staat knausert bei der Gewährung von Hilfe in Form von Jugendsozialarbeit an den weiterführenden Schulen. Nicht nur das: Er macht auch Unterschiede zwischen den Schularten. Denn für Gymnasien gibt es überhaupt keine staatliche Förderung der Schulsozialarbeit.

In der Kommunalpolitik und in den Verbänden hat sich deswegen ebenfalls ordentlich Frust angestaut. Der entlud sich nun im Jugendhilfeausschuss. Der Landkreis springt zwar in die Bresche, doch alles auszugleichen vermag er auch nicht.

Die gute Nachricht vorweg: Der Protest der Herzog-Tassilo-Realschule in Erding und der Realschule Taufkirchen hat Wirkung gezeigt: Mithilfe staatlicher Förderung bekommen beide eine zusätzliche halbe Schulsozialarbeiter-Stelle finanziert. Das gilt bereits seit Jahresbeginn. In Erding sind es nun 25,5 Wochenstunden Schulsozialarbeit, in Taufkirchen 24,5. In dieser Zeit nehmen sich Sozialpädagogen Schülern mit Problemen an oder leisten in Kleingruppen Beistand.

Nun wurde auch die Landkreis-Förderung neu aufgesetzt: Beide Realschulen wird künftig ein jährlicher Betrag in Höhe von zwei Dritteln der Gesamtaufwendungen zur Verfügung gestellt. Für das verbleibende Drittel müssen die Schulen nach wie vor selbst aufkommen, etwa durch Sponsorenläufe. Die Fördersumme für die Herzog-Tassilo-Realschule ist bei 8900 Euro gedeckelt, die für die Realschule Taufkirchen bei 6400 Euro.

Sehr zufrieden mit dieser Regelung zeigte sich Ulla Dieckmann, deren SPD-Fraktion bereits vor knapp einem Jahr den Antrag gestellt hatte, die Schulsozialarbeit besser zu fördern. Sie bedankte sich bei Landrat Martin Bayerstorfer (CSU), wies aber darauf hin, dass es für die Schulfamilien immer noch eine große Herausforderung sei, das letzte Drittel aufzubringen. Das treffe insbesondere die Fördervereine, die an sich andere Aufgaben hätten.

Das Gegenteil von zufrieden sind Dieckmann und die anderen Ausschussmitglieder mit der Regelung an den Gymnasien. „Der Freistaat erkennt leider keinerlei Förderbedarf“, klagte Bayerstorfer. Der Landkreis springt zwar in die Bresche, dennoch stehen die drei Gymnasien in Erding und Dorfen deutlich schlechter da, als die beiden staatlichen Realschulen. Für die drei Gymnasien übernimmt der Landkreis Kosten von je 8333,33 Euro.

Das ist der Ist-Zustand: Am Korbinian-Aigner-Gymnasium in Erding mit 1100 Schülern sind es zwölf Wochenstunden Schulsozialarbeit, am Anne-Frank-Gymnasium Erding mit 1046 Schülern acht beziehungsweise neun Stunden sowie am Gymnasium Dorfen mit 949 Schülern sieben Stunden. Der Eigenanteil der Schulen beträgt 16 700 (KAG), 15 800 (AFG) sowie 13 600 Euro (GyDo).

Nach der neuen, vom Ausschuss einstimmig gebilligten Regelung steigt die Höchstförderung pro Gymnasium auf 12 500 Euro, so lange der Staat in der Deckung bleibt. Auch hier müssen die Schulen das letzte Drittel selbst finanzieren. Mit dem höheren Kreiszuschuss können die Schulen ihre Schulsozialarbeit ausbauen.

Michael Oberhofer (CSU) befand einerseits, „dass die Finanzierung geregelt wäre, wenn die Familien pro Kind fünf Euro im Jahr beisteuern würden“. Auf der anderen Seite „steckt der Fehler im System“. Der Staat gehe wohl davon aus, „dass es an Gymnasien keine Problemkinder gibt, ein Trugschluss“. Bayerstorfer sekundierte: „Ich habe mal gehört, dass man im Ministerium die Brennpunkte eher bei den Mittelschulen sieht.“ Doch die Realität sehe anders aus: Überall bräuchten immer mehr Kinder Unterstützung, zumal die Lehrer dafür immer weniger Zeit hätten. Cornelia Vogelfänger (CSU) befand: „So viele Schüler, so wenig Sozialarbeit – die Gymnasien brauchen Hilfe.“

Dieckmann erinnerte an ihren Antrag vom April 2022, in dem von je einer zusätzlichen halben Stelle auch an den Gymnasien die Rede ist. Da wollte Bayerstorfer aus zwei Gründen nicht mitgehen: „Weitere Gelder stehen nicht im Haushalt. Das können wir jetzt gar nicht beschließen.“ Und er wies darauf hin, dass er die Aufstockung um mehr als 4000 Euro pro Schule mit deren Leitern Andrea Hafner (KAG), Regine Hofmann (AFG) und Markus Höß (GyDo) abgesprochen habe. „Sie haben mir versichert, dass sie damit auskommen.“

Barbara Huber, Leiterin des Vereins Brücke wollte außerdem wissen, „wie mit Tarifsteigerungen beim Personal umgegangen wird?“ Bayerstorfer erklärte dazu, über die Höhe der Sätze könne man alle paar Jahre neu beschließen.

Einig war sich der Ausschuss, die Regierung seinen Unmut über das Wegducken spüren zu lassen. Auf Vorschlag Dieckmanns wurde eine Resolution verabschiedet, in der auf die Verantwortung des Staates verwiesen wird – auch wegen der Corona-Politik und ihren gravierenden Folgen für viele Junge.