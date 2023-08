So wird’s ein sicheres Herbstfest

Von: Hans Moritz

Für ein sicheres Herbstfest für Frauen: die Stadträtinnen (v. l.): Stefanie Winkler, Janine Altheimer, Verena Comperl, Helga Stieglmeier, Eva Döllel und Petra Bauernfeind. © Hans Moritz

Wie sicher ist das Erdinger Herbstfest? Die Blaulicht-Organisationen jedenfalls sind gerüstet. Zwei Aspekte sind heuer neu.

Erding – Harald Pataschitsch, stellvertretender Leiter der Erdinger Polizei, stellt dem Herbstfest grundsätzlich ein gutes Zeugnis aus: „Meistens geht’s hier friedlich zu.“ Doch weil das kein Selbstläufer ist und tausende Menschen dicht auf dicht zusammenkommen, bedarf es eines laufend aktualisierten Sicherheitskonzepts.



Pataschitsch denkt nur ungern an das Herbstfest 2019 zurück. „Wir hatten damals zwei Fälle, die hinterher von der Justiz als versuchter Totschlag eingestuft wurden.“ Ein Besucher sei nach einer Schlägerei zu Boden gegangen und habe Tritte gegen den Kopf abbekommen, in einem anderen Fall sei ein Maßkrug als Waffe gegen den Kopf eingesetzt worden.



Die Wiesnwache der Erdinger Polizei ist täglich ab 18 Uhr bis Betriebsschluss besetzt. Von Donnerstag bis Samstag gilt die verstärkte Aufmerksamkeit der Beamten auch der Innenstadt, wo laut Pataschitsch viele den Bierzeltbesuch ausklingen lassen. Polizeichef Thomas Schmid berichtet, dass stets eine zweistellige Zahl an Beamten vor Ort sei, an den besucherintensivsten Abenden rückten Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei an. Beide heißen die Aktion „Sicheres Herbstfest für Frauen“ gut, appellieren aber an Opfer und deren Begleiter: „Rufen Sie sie so schnell wie möglich die Polizei. Dann ist die Chance am größten, die Täter rasch zu fassen.“



Die Feuerwehr Erding besetzt ihre Wache an allen Tagen von 18 Uhr bis mindestens Mitternacht mit zehn bis zwölf Mann, „damit wir im Ernstfall sofort ausrücken können“, sagt Stadtbrandinpektor Thomas Hagl. Neunmal sei seine Truppe in Bereitschaft, einmal die Feuerwehr Altenerding. Neu ist laut Hagl ein im Erdinger Gerätehaus geschaffner Raum, zu dem sich bei einer Großschadenslage sofort der Krisenstab treffen kann.



Die Sanitätsstation des BRK ist laut Sprecherin Danuta Pfanzelt immer mit bis zu fünf Sanitätern besetzt. Am Safe-Point zum Schutz weiblicher Besucher sind es jeweils zwei Ehrenamtliche. ham