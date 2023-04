Söder ehrt sechs Erdinger Meister

Von: Uta Künkler

In München ausgezeichnet wurden (ab 2. v. l.) Julia Weinberger, Caroline Brand, Hannelore Junker, Florian Steierer, Maria Seilbeck und Anna Rosenberger. Ihnen gratulierten Ministerpräsident Markus Söder (l.) und IHK-Chef Manfred Gößl. © Andreas Gebert/IHK

Hohe Auszeichnung der Staatsregierung für fünf junge Damen und einen Mann aus dem Landkreis: Das sind die Erdinger Top-Absolventen bei IHK-Fortbildungen.

Erding/München – In einem Festakt der IHK für München und Oberbayern im Münchner GOP Varieté-Theater haben fünf Absolventinnen und ein Absolvent aus dem Landkreis Erding den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung erhalten. Mit ihren hervorragenden Prüfungsleistungen gehören die Erdinger zur Gruppe der 181 oberbayerischen Spitzenkandidaten in 70 verschiedenen IHK-Fortbildungsprüfungen.

Die Ausgezeichneten sind: Anna Rosenberger aus Hohenpolding (Bilanzbuchhalterin – Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung), Caroline Brand aus Wartenberg (Fachwirtin für Büro- und Projektorganisation), Maria Seilbeck aus Forstern (Fachwirtin für Büro- und Projektorganisation), Hannelore Junker aus Erding (Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen), Julia Weinberger aus Dorfen (Medienfachwirtin Print) und Florian Steierer aus Dorfen (Fachwirt für Versicherungen und Finanzen). Im Prüfungsjahr 2022 hatten über 6000 Teilnehmer ihre Fortbildung zum Meister, Fachwirt, Fachkaufmann oder Betriebswirt erfolgreich abgeschlossen, meldet die IHK in einer Pressemitteilung.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und IHK-Geschäftsführer Manfred Gößl gratulierten den Absolventen. „Als Beste der Besten zünden Sie den Turbo für Ihre berufliche Karriere, denn mit Ihrem Wissen und Ihren Kompetenzen stehen Sie bei unseren Unternehmen ganz hoch im Kurs“, sagte Gößl, heißt es in der Pressemitteilung. Und Ministerpräsident Söder erklärte: „Unsere berufliche Bildung ist weltweit hoch anerkannt. Deshalb sollten auch wir sie stärker wertschätzen. Wer die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung ernst nimmt, muss die Meisterausbildung kostenfrei machen – wir in Bayern gehen damit voran.“ Damit spielte er auch auf den Meisterbonus an. Dieser wurde rückwirkend zum 1. Januar 2023 von 2000 auf 3000 Euro angehoben. 2022 hat die IHK für München und Oberbayern Meisterboni in Höhe von 5,1 Millionen Euro an 2550 Meisterabsolventen ausgezahlt.

Laut der aktuellen bayerischen Konjunkturumfrage bezeichnen zwei Drittel der Unternehmen den Arbeits- und Fachkräftemangel als hohes Geschäftsrisiko. Beruflich qualifizierte Mitarbeiter stehen dabei bei der Personalsuche der Unternehmen an erster Stelle. Dem IHK-Fachkräftemonitor Bayern zufolge fehlen aktuell über 230 000 Fachkräfte in Bayern.