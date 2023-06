Söder und Gruber sprechen bei Mega-Demo gegen Habecks Heizungsgesetz – AfD startet schon um 9.30 Uhr

Von: Wolfgang Krzizok, Christian Deutschländer

Teilen

Markus Söder nimmt an der Gruber-Demo gegen die Klima-Politik von Robert Habeck und der Ampel-Koalition teil. Die Kabarettistin kündigte eine „bunte Rednerliste“ für die Veranstaltung an.

München/Erding – Markus Söder kommt zur Gruber-Demo nach Erding. Ein Sprecher der Staatskanzlei in München bestätigte Söders Teilnahme an der Veranstaltung am Samstag. Erwartet wird eine womöglich fünfstellige Anzahl an Teilnehmern aus ganz Deutschland und Österreich.

Markus Söder wird neben Monika Gruber bei der Mega-Demo in Erding sprechen. © Lindenthaler/Sven Simon/Imago Images

Söder und Aiwanger dabei: Liberal-konservative Mitte der Gesellschaft mobilisieren

Mit aufgerufen zur Demo gegen die Klima-Politik der Ampel hat als prominentestes Gesicht die Kabarettistin Monika Gruber, die selbst in Erding wohnt. Sie will die „liberal-konservative Mitte der Gesellschaft“ mobilisieren, sagte sie dieser Tage im Interview mit unserer Redaktion.

Sie kündigte eine „bunte Rednerliste“ an. Wie bunt, darüber wird seit Tagen hinter den Kulissen gesprochen. Bekannt ist, dass Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, auftritt – aber auch mit Bayerns FDP-Chef Martin Hagen ein Vertreter der Ampel-Koalition redet, der allerdings selbst mit Details der Heiz-Pläne schwer hadert und Änderungen verlangt.

„Deutliches Signal aus der Mitte der Gesellschaft“: AfD und Grüne beantragen eigene Demos

Die Teilnahme des CSU-Chefs und Ministerpräsidenten ist nun neu. Aus Söders Umfeld heißt es, er sei von Gruber persönlich als Redner eingeladen worden. Dieser Einladung werde er gerne nachkommen. Er teile die Sorgen aller Menschen, die sich von der Ampel zunehmend im Stich gelassen fühlen. Das Heizgesetz sei nur ein weiteres Beispiel für die Abgehobenheit der Berliner Politik. Söder sieht in der Demo, so twitterte er, „ein deutliches Signal aus der Mitte der Gesellschaft in Richtung Berlin“.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

AfD darf nicht mit auf Rednerliste – und startet deshalb eine halbe Stunde vorher

Gegen eine Vereinnahmung der Demo durch die AfD hatte sich Gruber explizit verwehrt. Dass ein Vertreter der AfD sprechen darf, wurde von den Veranstaltern abgelehnt. Daraufhin hat die Erdinger AfD eine eigene Demo zu dem Thema am Samstag um 9.30 Uhr beantragt. Die Grünen haben eine Gegendemo angemeldet. Auch hier werden überregionale Anreisen erwartet, die Dimension ist noch unklar.

„Mir ist ganz wichtig, dass wir die Demo friedlich über die Bühne bringen“, sagt Gruber. Die 51-jährige Kabarettistin bestätigte Söders Zusage. „Es freut mich, dass der Ministerpräsident sprechen wird“, sagte sie unserer Redaktion, „denn es zeigt, dass die Politiker in Bayern – anders als die Herrschaften in Berlin – die Sorgen und Nöte ihrer Bürger ernst nehmen“.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.