Sophienhospiz Erding: „Ein Traum hat sich erfüllt“

Von: Gabi Zierz

Hell und offen präsentiert sich das Foyer des Sophienhospizes am Sternweg in Erding. Von dort gelangt man in den Raum der Stille (hinten), in den sich Patienten und Angehörige, aber auch Mitarbeiter zurückziehen können. © Sophienhospiz Erding

Es ist geschafft. Das Sophienhospiz in Erding ist in Betrieb. Am 9. September wird es offiziell eingeweiht. Für viele geht damit ein Traum in Erfüllung.

Erding – Im Februar ist der erste Patient am Sternweg eingezogen. 40 weitere sind seither gefolgt. Dass das Gemeinschaftsprojekt für die Landkreise Erding und Freising realisiert werden konnte, dazu haben viele beigetragen. Ohne Familie Folger aus Freising aber wäre es nie möglich gewesen. Marianne Folger, selbst Hospizbegleiterin und Vorsitzende des Hospizvereins Freising, ihr Mann Werner und Tochter Sofia haben mit der Gründung der MWS-Hospiz-Stiftung die Finanzierung gesichert und einen hohen einstelligen Millionenbetrag eingebracht, um den Bau zu ermöglichen. Das Grundstück stellte die Stadt Erding der Stiftung auf Erbpacht zur Verfügung. Der Erdinger Karl Käser hatte es ihr einst vererbt – mit der Auflage, etwas Soziales darauf zu errichten.

Das Engagement der Folgers ist ein Glücksfall für die Palliativversorgung in beiden Landkreisen. Das weiß auch Rita Gabler. Die Erdingerin engagiert sich seit Jahren in der palliativmedizinischen Versorgung Schwerstkranker. Sie leitet das Sophienhospiz. Wir haben mit ihr gesprochen.

Strahlt: Die Erdingerin Rita Gabler leitet das Sophienhospiz. © Sophienhospiz Erding

Am 9. September wird das Sophienhospiz in Erding eingeweiht. Was bedeutet Ihnen dieser Tag? Geht damit für Sie ein Traum in Erfüllung?

Der Traum hat sich bereits mit dem Einzug des ersten Patienten erfüllt. Mittlerweile durften wir 40 Betroffene auf ihrem letzten Weg begleiten. Die Tatsache, dass wir es dabei geschafft haben, allen einen weitgehend schmerzfreien und würdevollen Abschied zu bereiten, erfüllt mich mit einem großen Glücksgefühl. Gleichzeitig stimmt es mich auch traurig, weil ich weiß, wie vielen Menschen ein solcher Abschied nicht vergönnt ist. Wenn wir im September unser Haus einweihen, dann soll es vor allem ein Fest des Dankes sein. Der Dank gebührt den Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, den Handwerkern, den geduldigen Nachbarn, den Spendern und Sponsoren und natürlich in erster Linie der Stifterfamilie.

Sie arbeiten bereits seit Februar mit ihrem Team am Sternweg. Wie waren die ersten Wochen?

Das war schon sehr aufregend. Niemand von uns hat vorher ein Hospiz zum Laufen gebracht. Die erste Zeit war auch etwas holprig, aber schon nach wenigen Wochen war klar, da kann nicht mehr viel schiefgehen. Als dann einer unserer Patienten meinte, „was habe ich doch für ein Glück, mein Lebensende an so einem schönen Ort verbringen zu dürfen“, wussten wir, wir sind auf dem richtigen Weg.

Die Patienten sind nach und nach eingezogen. Was erwartet sie im Hospiz? Wie schaut der Alltag aus?

Die Menschen, die zu uns kommen, sind manchmal regelrecht traumatisiert. Meist liegen Monate, oft sogar Jahre an belastenden Eingriffen und Therapien hinter ihnen. Viele mussten erleben, wie sie in Großkliniken wie Nummern behandelt wurden. Der Verlust von Individualität und Selbstbestimmung ist oft viel schmerzhafter als die Diagnose selbst. Wenn sie dann ankommen, ihre Angst verlieren und die Schmerzen gut eingestellt sind, atmen sie richtiggehend auf und fangen plötzlich wieder an zu essen und zu trinken. Die Lebensfreude kehrt zurück, und es werden sogar kleine Ausflüge unternommen. Wir erleben hier manchmal richtige kleine Wunder – und das Wundermittel, das diese Wandlung bewirkt, heißt eindeutig „menschliche Zuwendung“.

Wie viele Patienten können Sie aufnehmen? Und wie viele haben Sie bisher auf ihrem letzten Weg begleitet?

Da wir personell noch nicht vollständig besetzt sind, können wir leider noch nicht alle Betten belegen. Dennoch haben wir bereits neun Patienten, und das nach so kurzer Zeit. Das gelingt nur deshalb, weil wir ein extrem engagiertes Team sind, das von tollen Hausärzten unterstützt wird. Jeder, der hier arbeitet oder ehrenamtlich tätig ist, sieht sich als Teil unserer Hospizfamilie und packt an, wo es nur geht.

Mehr als ein Krankenzimmer: Jedes Patientenzimmer hat ein bodentiefes Fenster und eine eigene Terrasse, auf die man das Krankenbett schieben kann. © Sophienhospiz Erding

Wie verarbeiten die Patienten und das Team den Tod eines Patienten?

Die Patienten nehmen das Versterben eines Mitbewohners häufig sehr pragmatisch auf, was uns immer wieder überrascht. Wir als Team reden sehr viel miteinander, besprechen schwierige Situationen und versuchen immer, Lösungen zu finden. Aber natürlich kommen gelegentlich auch wir an unsere Grenzen und dann fließen schon mal ordentlich die Tränen. Wobei wir meistens mehr miteinander lachen. Humor ist enorm wichtig in der Begleitung. Natürlich steht uns mit unserer Psychoonkologin und mit unserer Supervisorin auch jederzeit professionelle Hilfe zur Verfügung.

Das Sophienhospiz wäre ohne Familie Folger aus Freising nicht möglich gewesen. Sie hat mit ihrer Stiftung einen Millionenbetrag dafür eingebracht. Ein Glücksfall?

Glücksfall? Ich würde es tatsächlich als ein Wunder bezeichnen. Es dürfte in Deutschland keine zweite Privatstiftung geben, die sich auf eine so engagierte Art in ein Thema mit eingebracht hat. Manchmal muss ich mich selber kneifen, um zu begreifen, dass das kein Traum ist. Ich würde mir wünschen, es gäbe mehr Menschen wie die Familie Folger. Was könnten wir nicht alles bewegen auf dieser Welt.

In der Bürgerschaft wurde der Hospizbau sehr positiv aufgenommen und begleitet – auch durch viele Spenden. Wie erklären Sie sich das? Sind der Tod und das Sterben kein Tabuthema mehr?

Das Sophienhospiz verkörpert aufbauend auf dem Stiftungsgedanken durch und durch das soziale Gewissen unserer Bürgerschaft. Hier bringen sich Menschen mit ein, die im Sinne der Sache unbürokratisch etwas zum Besseren verändern zu wollen. Wenn das dann auch noch funktioniert, was man ja deutlich sehen kann, dann wirkt das absolut ansteckend. Ich zeige den Spendern auch regelmäßig vor Ort, für was wir ihre Zuwendungen verwenden. Gerade hat uns wieder eine nette Erdingerin eine Anschubhilfe für unseren Rollstuhl finanziert, damit wir auch mal einen längeren Ausflug in den Stadtpark machen können. Was für eine wundervolle Idee.

Sie haben sich ganz der Palliativversorgung verschrieben und vor gut zehn Jahren das Palliativ Team Erding mitaufgebaut und pflegerisch geleitet. In dieser Zeit waren Sie selbst schwer erkrankt. Wie sind Sie damit umgegangen? Macht Ihnen der Tod noch Angst?

Der Philosoph Martin Heidegger prägte den Begriff von der „Freiheit zum Tode hin“ und meinte damit unter anderem, dass uns das Bewusstsein der Vergänglichkeit eigentlich erst richtig frei macht. Als ich vor zehn Jahren an Krebs erkrankt bin, war ich erst einmal schockiert. Gleichzeitig fühlte ich auch eine enorme innere Freiheit, die mich Dinge angehen ließ, die ich vorher vielleicht nicht gewagt hätte. Wer nichts mehr zu verlieren hat, der hat eine ganze Welt zu gewinnen. Diese Welt mit anderen Menschen zusammen in unterschiedlichen Bereichen positiver zu gestalten, ist mir tatsächlich zur Passion geworden.