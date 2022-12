Sophienhospiz Erding: Lindern, nicht heilen

Von: Hans Moritz

Mehrmal wöchentlich sieht der Altenerdinger Allgemeinarzt Dr. Stephan Zellner nach den Patienten im Sophienhospiz. Sein Credo: „Wir wollen von der Geburt bis zum Tode für die Menschen da sein.“ © Günter Herkner

Erding – Das im Februar eröffnete Sophienhospiz in Erding möchte Todkranken einen würdigen Abschied möglichst ohne Schmerzen bereiten. Dazu bedarf es vor allem fürsorglicher Pflege.

Aber auch Ärzte sind in die Hospizarbeit eingebunden. Einer von ihnen ist der Altenerdinger Allgemeinarzt Dr. Stephan Zellner. Er erzählt, warum er sich neben seinem stressigen Praxisalltag für eine Tätigkeit im Sophienhospiz entschieden hat.

Zellner hat sich mit seiner Gattin Veronika schon in seiner Zeit als Assistenzarzt entschieden, Patienten auch auf der letzten Wegstrecke zu begleiten. Sie absolvierten die Palliativ-Weiterbildung. „Wir wollen von der Geburt bis zum Tode für die Menschen da sein.“ Das ist auch der Anspruch an uns selbst“, lautet das Credo des 40-Jährigen.

Ehe das Sophienhospiz seinen Betrieb aufnahm, baten ihn Leiterin Rita Gabler und Dr. Peter Schmidkonz vom Palliativ Team Erding, sie als Arzt zu unterstützen. An sich wäre Zellner, Vater von vier Kindern, in seiner Praxis an der Langen Feldstraße mehr als ausgelastet, dennoch nimmt er sich Zeit für die Hospiz-Bewohner.

„Ich komme mehrmals die Woche – wenn jemand neu aufgenommen wird, medizinische Hilfe braucht, aber eben auch, um den Tod festzustellen“, berichtet Zellner, der die Praxis von seinem Vater Gerhard übernommen hat. „Manchmal komme ich vor oder nach der Sprechstunde, manchmal auch in der Mittagspause.“ Er betont aber sofort: „Die Hauptarbeit leisten natürlich die Pflegerinnen und Pfleger, sie machen einen tollen Job.“

Kommt ein Schwerstkranker ins Hospiz, wird er von Zellner oder weiteren Kolleginnen erst einmal eingehend untersucht. „Wir schauen uns den Medikamentenplan an, untersuchen die Patienten, fragen, ob sie Schmerzen, Atemnot haben, oder etwa offene Wunden versorgt werden müssen“, erzählt der Allgemeinmediziner. Übelkeit und Brechreiz plagten viele Hospizbewohner. „Unser Anliegen ist es, dass es den Menschen hier so gut wie möglich geht.“

Um Heilung gehe es hier nicht mehr, sondern um Linderung und Symptomkontrolle. Dabei können er und seine Kolleginnen auf reichlich Erfahrung und Expertise zurückgreifen und sich etwa mit Dr. Johannes Schollen vom Hospizverein Erding, Neurologen, Psychiatern und Onkologen austauschen. „Das läuft in Erding wirklich gut“, sagt Zellner. „Unser Ziel ist, jede Therapie individuell zu optimieren.“ Sechs Ärzte teilen sich die Dienste im Hospiz, Zellner ist für die Dienstpläne zuständig. Natürlich hätten die meisten Bewohner Hausärzte, die sich ebenfalls kümmern, „aber wenn die weiter weg sind, wird es problematisch“.

Zellner gibt zu, dass ihn so manches Schicksal anrührt, etwa das einer 37 Jahre alten dreifachen Mutter, die hier im Sterben liegt. Die Kinder sind bei Pflegeeltern untergebracht. „Solche Erfahrungen erden einen sehr schnell.“ Aber es gebe auch durchaus lustige Momente mit den Patienten.

Die Ärzte sind vom Hospiz nicht angestellt, sondern engagieren sich im Rahmen ihrer kassenärztlichen Tätigkeit im Sophienhospiz. Der zeitliche und personelle Einsatz ist dabei sehr hoch. Das ficht Zellner nicht an: „Man braucht schon eine gewisse Überzeugung dafür.“ Denn auch für ihn ist die Arbeit am Sternweg eine zusätzliche Herausforderung. „Das kommt zur Praxis und den Bereitschaftsdiensten dort hinzu.“ Und ärztliche Hilfe kennt keine Nächte, Wochenenden und Feiertage.

Zellner blickt über das Hospiz hinaus: „Hier ist die Lage sehr gut. In den Alten- und Pflegeheimen sieht es leider anders aus. Eine solch pflegerisch aufwendige und intensive Betreuung dieser oft komplexen und schwerstkranken Patienten ist dort nicht stemmbar“, sagt der 40-Jährige und will das keinesfalls als Kritik verstanden wissen: „Dort geben auch alle ihr Bestes.“ Auch deswegen glaubt Zellner nicht, dass dem Tod Geweihte Hemmungen hätten, ins Hospiz zu gehen, „weil sie wissen, wie gut und liebevoll sie hier versorgt werden“.

An dem Tag, an dem wir Zellner im Hospiz besuchen, hat er wieder mal seine Mittagspause geopfert. Mit dabei hat er eine Todesbescheinigung. Einer seiner Patienten war am Vormittag verstorben. Außerdem sieht er nach einem alten Mann, der sich beim Atmen schwertut. Keiner weiß, wie viel Zeit dem Patienten noch bleibt.

Dass Zellner einen Beitrag geleistet hat, diese Zeit so angenehm wie möglich zu machen, ist sein Antrieb. Und weil das Sophienhospiz einen Teil seiner Ausgaben über Spenden finanzieren muss, unterstützt „Licht in die Herzen“, das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger, auch diese Einrichtung. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11.