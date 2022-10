Späte Bestätigung für strenge Erdinger Justiz

Aufsehenerregender Protest: Vor einem Jahr seilten sich unter anderem die „Last-Generation“-Aktivisten Mirjam Herrmann und Kim Schulz von einer Brücke über die A 96 ab und legten den Verkehr lahm (r.). Am Sonntag bespritzten sie in Potsdam einen Monet mit Kartoffelbrei (l.). Das Amtsgericht Erding hätte schon vor einem Jahr schärfer durchgegriffen. Doch die präventive Inhaftierung für mehrere Tage wurde von der Landshuter Justiz einkassiert: Von den Klimaschützern gehe keine Gefahr mehr aus.

Präventivhaft abgelehnt: Aktivisten blockieren Autobahn und bespritzen Bild mit Kartoffelbrei

Beide Fälle sorgten bundesweit für Aufsehen. Die Erdinger Justiz spielt dabei eine ganz besondere Rolle.

Erding/Germering/Potsdam – Klimaaktivisten des radikalen Bündnisses „Last Generation“ haben am Sonntag im Potsdamer Museum Barberini ein Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet mit Kartoffelbrei bespritzt und sich danach vor dem Bild mit den Händen an die Wand geklebt. Beide Täter sind der Erdinger Justiz wohlbekannt. Die Richter hier hätten vor einem Jahr gerne härter durchgegriffen. Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen.



Am 8. September 2021 hatten sich während der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München mehrere radikale Klimaschützer von Brücken über die Autobahnen A 8, A 94 bei Anzing und A 96 bei Germering abseilt. Die Polizei musste daraufhin die Autobahnen sperren.



Was die Aktionen auf der Passauer und der Lindauer Autobahn betraf, übernahm die Kripo Erding die Ermittlungen. Mehrere Personen wurden festgenommen, darunter auch die 25 Jahre alte Studentin Mirjam Herrmann und ihr Kommilitone Kim Schulz aus Passau. Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Erding wollten die Blockierer für die Dauer der IAA präventiv in Haft nehmen, darunter auch Herrmann. Doch die legte mit einem Anwalt Beschwerde gegen ihre Inhaftierung ein. Mit Erfolg: Die Landshuter Justiz ließ die junge Frau und ihre Kameraden laufen. Die Richter dort kamen zu dem Schluss, das Ziel der Aktion, öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen, sei erreicht worden. Nun drohe keine Gefahr mehr. In Erding sah man das damals anders und befürchtete weitere Taten.



Mit dieser Einschätzung sollte das Amtsgericht recht behalten. Denn nun haben Herrmann und Schulz erneut zugeschlagen – und in Potsdam gegen Monets Bild „Getreideschober“ Kartoffelbrei geschleudert. Das Exponat befindet sich hinter Glas und wurde offenkundig nicht beschädigt.



Herrmann bekennt sich zu der Tat: „Die Aktion sollte einen Schock des Verlusts auslösen. Die Leute sollten spüren, wie es sich anfühlt, wenn ein Unikat verloren geht“, schrieb sie auf Twitter. Genau dieses Schicksal drohe nämlich auch dem Planeten. Man habe aber gewusst, dass das Bild geschützt ist.



Die Abseilaktion von der A 96 steht kurz davor, juristisch aufgearbeitet zu werden. Herrmann und Schulz hat die Staatsanwaltschaft am Landgericht München II wegen des Verdachts der Nötigung in 1296 Fällen angeklagt. Genau so viele Autos waren auf der kurzfristig gesperrten A 96 nämlich im Stau gestanden. Verhandelt werden soll vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Fürstenfeldbruck. Die Erklärung der Staatsanwaltschaft erinnert an die Begründung der vorsorglichen Inhaftierung gemäß Bayerischem Polizeiaufgabengesetz am Amtsgericht Erding: Es seien auch „generalpräventive Erwägungen berücksichtigt worden“, sagte eine Sprecherin dem Sender BR24.



Dort äußerte sich auch Herrmann: „Ich bin überzeugt davon, dass sie ein Exempel statuieren wollen.“ Anderen Aktivisten solle gezeigt werden, dass sie für Protest länger ins Gefängnis gehen könnten. Der Anklagebehörde geht es eigenen Angaben zufolge aber nicht um den Protest an sich, sondern um das „erhebliche Gefährdungspotenzial“. Das wiederum weist die Studentin zurück: Man habe sich professionell gesichert.



Vor der Haft habe sie Angst, aber die „ist weniger beschissen als die Klimakatastrophe“, sagte sie BR24.

