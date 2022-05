Sparda: Zum Geburtstag gibt es 25 000 Euro

Von: Hans Moritz

Geschenke vom Jubilar (v. l.): Thomas Pölsterl (Prop), Martin Bayerstorfer (Lebenshilfe), Barbara Huber (Brücke), Christine Miedl (Sparda), Randolf Gänger (Lebenshilfe) sowie Josef Straßer und Christian Kaffl (Sparda). © Hans Moritz

Der eigentliche Geburtstag konnte nicht gefeiert werden – wegen Corona. Am 27. Januar 1997 eröffnete an der Langen Zeile 11 die Sparda-Bank München ihre Erdinger Filiale. Nun wurden die 25 Jahre zwar wieder nicht groß gefeiert, dafür aber umso nachhaltiger:

Erding - Sparda nahm 25 000 Euro aus ihrem Gewinn-Sparverein, um vier örtliche Einrichtungen zu unterstützen – für jedes Jahr ein Tausender. Die Spendenschecks überreichten die Leiterin der Unternehmenskommunikation, Christine Miedl, Filialleiter Josef Straßer und sein Stellvertreter Christian Kaffl. Beide spielen in der Bank eine besondere Rolle, doch dazu später.



Die größte Summe erhält die Lebenshilfe Erding, für die das nach den Worten von Geschäftsführer Randolf Gänger ein wichtiger Baustein ist, um den Bau zweier neuer Wohnheime realisieren zu können. Die Lebenshilfe feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen.



5000 Euro überweist die Sparda-Bank an den Verein Brücke Erding, der sich unter anderem in der Jugendgerichts- und Jugendhilfe, der Jugendsozialarbeit an Schulen, in Ganztagsschulen, in der Berufsorientierung und der Mediation in Strafverfahren engagiert. Geschäftsführerin Barbara Huber kündigte an, das Geld in Fortbildungen der Mitarbeiter und die Erneuerung des Mobiliars im Schulungsraum zu investieren.



Weitere 5000 Euro bekommt der Verein Prop, damit der nach den Worten Thomas Pölsterls seine regelmäßigen Jugendsprechstunden und die Suchtberatung aufrecht erhalten kann. Auch Prop blickt heuer auf 50 Jahre zurück.



Deutlich jünger, denn erst heuer eröffnet, ist das Sophienhospiz. Die von einer Stiftung getragene Einrichtung bekommt ebenfalls 5000 Euro, die sie in die Anschaffung eines Schwerlastbettes stecken möchte.



„Ohne das bewundernswerte Engagement der vielen sozialen Einrichtungen wäre unsere Welt viel ärmer“, betonte Miedl bei der Scheckübergabe. Ihren Dank wolle Sparda, die als erste Gemeinwohl-Bank Deutschlands gilt, mit den Spenden ausdrücken. Die Empfänger seien „Leuchtturmprojekte für ein solidarisches Miteinander“. Filialleiter Straßer meinte: „Die Spenden sind ein stellvertretendes Dankeschön an alle Erdinger Bürger, die uns seit Jahren die Treue halten.“



Straßer, der in Reisen daheim ist, kennt die Erdinger Sparda-Geschichte von der ersten Stunde an, seither leitet er die Filiale nämlich. Und er erzählte, dass der Start 1997 alles andere als einfach gewesen sei. „In den Räumen war zuvor die Commerzbank, die Probleme in Erding hatte und nicht erfolgreich war. Letztlich hat sie den Standort Lange Zeile aufgegeben.“ Die Adresse sei anfangs ein schwieriges Terrain gewesen, „zumal wir innerhalb der Sparda-Gruppe bei Null anfangen mussten und keine Kunden zugeschlüsselt bekamen“, erinnert sich Straßer. 1999 habe man dann „ein super Darlehen auflegen können. Damit begann unser Erfolg“. Heute zählt der Standort Erding 11 000 Kunden.



Mit vier Mitarbeitern habe man angefangen, elf seien es heute, darunter etliche Teilzeitkräfte. Straßer räumte ein, dass die Organisation nicht immer leicht sei. Doch Miedl verwies darauf, dass es „oft die bei uns beschäftigten Mütter sind, die einspringen, wenn mal Not am Mann ist“. Sparda hat im Großraum München 33 Filialen – „und Erding ist ein guter Standort“, so Straßer. Deswegen gebe es auch keinerlei Pläne, sich aus der Herzogstadt zurückzuziehen.



Sein Stellvertreter Kaffl feierte übrigens 25. Geburtstag, als die Erdinger Sparda-Bank das Licht der Welt erblickte. Seit acht Jahren reifen beide gemeinsam. Und Straßer versprach, auch den Rest seines Berufslebens hier verbringen zu wollen.

ham