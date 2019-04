Sparkasse Erding-Dorfen: Bilanzgewinn bricht ein

Die Sparkasse Erding-Dorfen wirtschaftet auch 2018 erfolgreich. Die Nullzins-Politik schlägt aber voll durch.

Erding – Die wirtschaftliche Stärke der Region spiegelt sich in den Zahlen der Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen wieder. Die Bilanzsumme ist erneut gewachsen, bei Kundeneinlagen, Bausparverträgen, Versicherungen und Wertpapieren konnte das öffentlich-rechtliche Kreditinstitut 2018 wieder teils deutlich zulegen. Dennoch ist der Bilanzgewinn eingebrochen. Er schmolz um fast die Hälfte von 4,0 auf 2,4 Millionen Euro. Die Null- beziehungsweise Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank schlägt voll durch. Dies berichteten die Vorstände Joachim Sommer, Ulrich Sengle und Michael Utschneider gestern in der Bilanzpressekonferenz.

Auch deswegen muss der Vorstand Einschnitte ins Filialnetz vornehmen. Schließungen sind kurzfristig aber nicht geplant. Sommer berichtete, dass in Lengdorf zum 1. April das Personal abgezogen worden sei, die SB-Infrastruktur bleibe aber erhalten. Zum 1. Mai stellt die Bank ihre Filiale an der Flughafenverwaltung auf SB-Service um. „Perspektivisch denken wir an eine Zusammenlegung mit unserer Bank im Terminal 2/MAC“, kündigte Sommer an. Diese Dependance ist im Februar von der Ebene 4 in den Ankunftsbereich umgezogen.

2018 sei die Sparkasse Erding-Dorfen auf „stabilem Kurs“ geblieben, so der Vorstandsvorsitzende. Stolz ist er auf gleich acht Auszeichnungen für die Beratungsqualität in den verschiedensten Kundenbereichen. Für ihn ist das unerlässlich, um in geldpolitisch schwierigen Zeiten auf Erfolgskurs zu bleiben.

Das kann Sengle für sein Institut feststellen. So „stiegen die Kundeneinlagen trotz niedrigster Zinsen um 7,1 Prozent oder 100 Millionen auf 1,66 Milliarden Euro“. Im Bauspargeschäft konnte die Sparkasse nach den Worten Sengles sogar einen neuen Rekord einfahren: Das Volumen stieg um fast 50 Prozent auf 114,5 Millionen Euro. „Damit liegen wir auf Platz vier von 65 bayerischen Sparkassen“, freute sich Sengle.

Er führte diese Entwicklung nicht nur auf die rege Bautätigkeit in der Region zurück, sondern auch auf den Trend, wegen der niedrigen Zinsen Immobilien als Geldanlage zu nutzen.

Sogar auf Platz drei habe es die Bank im Versicherungsgeschäft gebracht. Laut Sengle stieg das Volumen der Lebensversicherungen binnen eines Jahres um 7,1 Prozent auf 24 Millionen Euro, bei den Sachversicherungen betrug das Plus 14,9 Prozent auf 540 000 Euro.

In Zeiten niedriger Zinsen werden Wertpapiere und Fonds auch für die an sich in Aktiengeschäften zurückhaltenden Deutschen attraktiv. Sengle bilanzierte, dieses Segment sei das sechste Jahr in Folge gewachsen. Der Nettoabsatz stieg um 25,3 Prozent auf 28,2 Millionen Euro.

Dass der Bilanzgewinn dennoch so stark gesunken ist, hat nach den Worten Sommers drei Ursachen. Aufgrund der EZB-Politik sei der Zinsüberschuss zwangsläufig zurückgegangen, und zwar um 8,6 Prozent von 36,7 auf 33,6 Millionen Euro. Denn nicht nur die Kunden erhalten kaum Geld für ihr Geld, auch die Banken bekommen ihre Anlagen so gut wie nicht vergütet. „Der Zinsüberschuss ist aber nach wie vor Hauptertragsquelle und bestimmt maßgeblich den Erfolg eines Geschäftsjahres.“

Hinzu kamen Tarifsteigerungen sowie deutlich höhere Beiträge zur Einlagensicherung. Denn je mehr Geld die Sparkasse von ihren Kunden bekommt, desto mehr muss sie in den Fonds einzahlen, der die Banken im Falle eines Crashs rettet.

Das „billige Geld“ macht auf der anderen Seite Kredite attraktiv. Utschneider berichtete von um 20 Prozent auf 246 Millionen Euro gestiegene Darlehenszusagen. Das Kreditvolumen wuchs um 1,9 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro. Vor allem Unternehmensdarlehen waren gefragt.

Sommer geht davon aus, dass der Zinsüberschuss 2019 stabil bleibt und das Geschäftsvolumen weiter steigt.

Er berichtete auch über die Baumaßnahme am Alois-Schießl-Platz und den Mayr-Wirt.

Bilanz in Zahlen