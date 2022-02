Mit Kleinwagen großes Los gezogen

Von: Hans Moritz

Den neuen Wagen übergaben Sparkassenchef Joachim Sommer, Beraterin Katharina Bayerstorfer und Filialleiterin Laura Hetzel (v. r.) an Susann Stöck. © Sparkasse

Kleines Auto, großes Glück: Susann Stöck aus Erding hat beim PS Sparen der Sparkasse den Hauptgewinn der Sonderauslosung gezogen – einen nagelneuen Fiat 500 Hybrid.

Erding - Doch Gewinner sind auch viele soziale Projekte in der Region. Mit einem Einsatz von fünf Euro, so viel kostet das Los, gehen vier Euro aufs Sparkonto und ein Euro in die Lotterie. 25 Cent eines jeden Loses kommen in Form von Spenden sozialen Einrichtungen in der Region Erding zu Gute, erklärt die Sparkasse in einer Pressemitteilung. Was sich nach „Peanuts“ anhört, macht in Summe einen ordentlichen Betrag aus. So konnten sich zum Beispiel im vergangenen Jahr die 94 Kindertagesstätten im Landkreis über insgesamt 47 000 Euro freuen.



Insgesamt 27 000 Lose hat die Bank verkauft. Allein im vergangenen Jahr gewannen sieben Kunden je 10 000 Euro bei der monatlichen Auslosung. In den vergangenen drei Jahren konnten so drei Autos an die Teilnehmer übergeben werden. Zu ihnen zählt jetzt auch Susann Stöck, die sich sehr über ihren City-Flitzer freute. red