Beste Bedingungen für junge Bauern

Spatenstich zur Erweiterung der Landwirtschaftsschule

von Hans Moritz schließen

Seit über 120 Jahren gibt es in Erding eine Landwirtschaftsschule, seit Mitte der 80er Jahre befindet sie sich in einem zweigeschossigen Bau am Dr.-Ulrich-Weg in der Altstadt. Nun wird die Schule des Landkreises modernisiert und erweitert - bis Anfang 2020 für insgesamt rund 2,7 Millionen Euro.