Lauterbach-Vertraute Dittmar diskutiert in Erding über kontrollierte Abgabe von Cannabis

Von: Hans Moritz

Chancen und Risiken des Gesetzesentwurfs diskutierten Staatssekretärin Sabine Dittmar, Landtagskandidat Benedikt Klingbeil und SPD-Vorsitzende Ulla Dieckmann (v. r.). © Moritz

In der Erdinger SPD gibt es Zuspruch, aber auch Vorbehalte gegen straffreien Cannabis-Konsum. Beim Besuch von Sabine Dittmar in Erding wurde deutlich, wie sehr die Genossen mit dem geplanten Gesetz ringen.

Erding – Die SPD hat nicht vor, Cannabis ungesteuert freizugeben. Vielmehr zielt der soeben auf den Weg gebrachte Gesetzesentwurf darauf ab, eine kontrollierte Abgabe zu ermöglichen. Die Droge könnte dann straffrei abgegeben und konsumiert werden. Die SPD hofft, so den Schwarzmarkt auszutrocknen, Prävention zu ermöglichen und zu verhindern, dass Konsumenten gestrecktes und mit allerlei zusätzlichen Giftstoffen versehenes Cannabis rauchen.

In der Erdinger SPD gibt es Zuspruch, aber auch Vorbehalte. Beim Besuch von Sabine Dittmar (58/SPD), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, am Mittwoch in Erding wurde deutlich, wie sehr die Genossen mit dem geplanten Gesetz ringen. Das Setting war dabei gut gewählt, denn der erst 19-jährige Landtagskandidat Benedikt Klingbeil stellte als Vertreter der jungen Generation der Gesundheitspolitikerin Fragen, die er in seiner Altersschicht gesammelt hatte.

Zunächst einmal sah sich die rechte Hand von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) genötigt zu erklären, was das Gesetz alles nicht sei. „Es wird keine Freigabe von Cannabis geben“, betonte Dittmar. Es werde niemand einfach in ein Geschäft gehen können, um sich einen Joint zu kaufen. Vielmehr sollen Anbau und Abgabe über nicht gewinnorientierte Anbauvereinigungen oder Clubs ermöglicht werden. Sie dürfen maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag und Mitglied abgeben, im Monat aber nicht mehr als 50 Gramm. Wer zwischen 18 und 21 Jahre alt ist, bekommt laut dem Gesetzesentwurf maximal 30 Gramm, das einen THC-Gehalt von zehn Prozent nicht überschreiten darf. „Das heißt auch: Für Minderjährige gilt die kontrollierte Abgabe nicht.“ Und: Jeder darf dann zu Hause drei Hanfpflanzen anbauen.

Bald ein Bild auf unseren Straßen? Der Genuss von Cannabis soll teilweise straffrei werden. (Symbolbild) © Annette Riedl

Im Schatten des Volksfestplatzes – die Veranstaltung fand im Jugendhaus der AWO in den Geislinger Ängern statt – betonte Dittmar, dass auch Alkohol eine Droge sei – „mit vielen Abhängigen und hohen Kosten für das Gesundheitssystem“. Sie stimmte zu, dass das Gesetz gewissermaßen eine Gleichstellung mit der Droge Alkohol sei. Die Frage, ob Cannabis nicht auch eine Einstiegsdroge sei, musste sie indes bejahen. Eine Freigabe weiterer Rauschgifte sei nicht geplant.

Vor allem geht es laut Dietmar bei dem Gesetz darum, die Prävention zu stärken. Dazu seien die Clubs verpflichtet. Man könne nun einmal nicht für einen verantwortungsvollen Umgang werben, wenn eine Substanz ohnehin verboten ist.

Und es sei der SPD ein Anliegen, Konsumenten zu entkriminalisieren und vor „dreckigem“, gestrecktem Stoff zu schützen. „Insgesamt ist unser Ziel, dass die Zahl der Cannabiskonsumenten nicht weiter steigt, wie das momentan der Fall ist.“ In anderen Ländern mit liberaler Haltung sei eine Stabilisierung der Konsumentenzahl zu beobachten.

AWO-Präsidentin Nicole Schley glaubt indes, dass der leichtere Zugang den Konsum verstärken werde, „das ist meine große Sorge“. SPD-Kreisvorständin Ulla Dieckmann hingegen hofft, „dass die schnelle Kriminalisierung so gestoppt wird“. Mit Dittmar war sie sich einig, „dass das sehr schnell passiert, mit oft gravierenden Folgen vor allem für Heranwachsende etwa bei der Berufswahl“. Horst Schmidt äußerte die Hoffnung, „dass das neue Gesetz der Prävention mehr Raum gibt, zulasten der Kriminalisierung“.

Uneins war man sich, ob die Liberalisierung die Polizei entlastet. Einigkeit bestand nämlich darin, dass illegaler Konsum nicht ganz zu verhindern sein werde. Dazu gehört auch, dass man nur einem Cannabis-Club angehören darf.