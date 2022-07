Kommentar: Nicht so zaghaft mit den Investoren

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger.

Mit beeindruckender Ausdauer und Ernsthaftigkeit ringt der Erdinger Stadtrat um die beste Spielplatzsatzung. Er sollte es mit der Rücksichtnahme aber auch nicht übertreiben, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

In Sternstunden muss nicht immer Champagner fließen. Bei den Stadträten rinnt eher der Schweiß, wenn es um die Spielplatzsatzung geht. Es ist verzeihlich, dass die Mathematik zur Errechnung der Ablöse manchem Volksvertreter zu hoch ist. Seit bald einem Jahr befasst sich die Stadtpolitik damit – noch vor der Sommerpause soll die Satzung stehen. Sie wird ein Meilenstein.

Und mit der macht Erding alles richtig: Wer mehr als drei Wohneinheiten errichtet, muss einen Spielplatz anlegen. Die Möglichkeiten, sich mit einer Ablöse freizukaufen, sind gering. Auch das ist Familienpolitik.



Allerdings geht der Stadtrat das Thema Ablöse fast ein wenig zu vorsichtig an. Ja, wer keinen Spielplatz baut, soll tief in die Tasche greifen, denn er erspart sich mit einer einmaligen Zahlung auch die – nun vorgeschriebene – Wartung und Pflege. Noch entscheidender ist aber: Wer in Erding größere Bauprojekte auf den freien Markt bringt, erwirtschaftet in aller Regel Erlöse, bei dem Otto Normalverbraucher schwindelig wird. Das gilt auch in Zeiten stark steigender Preise am Bau.



An einer zweiten Stolperstelle macht sich der Stadtrat vielleicht mehr Gedanken als nötig. In der Tat wäre es eine Ungerechtigkeit, wenn ein Immobilienbesitzer mit zwei Wohneinheiten ein Büro oder Lagerraum zu Gunsten eines dritten Apartments streicht. Dann würde er voll unter die Spielplatzsatzung fallen. Warum nicht einfach der Satzung strikt folgen? Erst wenn es mehr als drei neue Wohneinheiten sind, greift die Pflicht.



Insgesamt zeigt der Stadtrat hier eine löbliche Sacharbeit und Ernsthaftigkeit – eben eine Sternstunde.