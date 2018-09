99 Mal Gold, Silber und Bronze

Sport macht Spaß – quer durch alle Altersgruppen. Das wurde beim Sportabzeichentag im Erdinger Stadion deutlich, als Jung und Alt begeistert bei der Sache waren, rannten, warfen und sprangen. Geschwommen wurde im benachbarten Hallen-/Freibad.

Erding –Pünktlich um 10 Uhr fiel im Erdinger Stadion der Startschuss für den Sportabzeichentag durch Vize-Landrat Jakob Schwimmer, unterstützt von der Sportreferentin der Stadt Erding, Janine Krzizok. Damit wurde zugleich der erste 50-Meter-Sprint des Kreisjugendsportfests 2018 freigegeben.

Schwimmer ließ es sich nicht nehmen, zuvor an die BLSV-Vertreter, Kampfrichter und Sportler ein Grußwort zu richten und ihnen viel Erfolg bei dem Erreichen der jeweiligen Leistung für das Deutsche Sportabzeichen zu wünschen. Der Vize-Landrat erwähnte, dass das Deutsche Sportabzeichen „nach dem Bundesverdienstkreuz die zweithöchste Medaille ist, welche in der Bundesrepublik Deutschland verliehen wird, das sollte jedem bewusst sein“.

Bei herrlichstem Herbstwetter starteten anschließend die Sportler an den unterschiedlichen Stationen. Daniela Mau und Kerstin Weber hatten mit ihrem Sportabzeichen-Team drei Sprint- und Langstrecken markiert, Möglichkeiten für Ballwurf, Schleuder- und Medizinball vorbereitet, eine Turn- und Seilsprungzone eingerichtet, die Weitsprunggrube für Weit-, Standweit- sowie Zonenweitsprung abgesteckt und den Kugelstoßring wiederbelebt, um hier Stein- und Kugelstoßen anzubieten. Es durfte also nach Herzenslust gesportelt werden.

Familienabzeichenin Jeans gemacht

So freute sich BLSV-Vorsitzender Martin Weber am Ende über 99 geschaffte Gold-, Silber- und Bronze- Abzeichen. Erfreulich war, dass sich neben 78 Kindern auch 21 Erwachsene erfolgreich den sportlichen Herausforderungen gestellt hatten. Jüngster Teilnehmer war mit sechs Jahren Mario Skupnik. Er hatte die ganzen Sommerferien für den 50 m- Schwimmnachweis geübt – und diesen natürlich geschafft, wie er freudestrahlend erzählte.

Neu im Programm ist das Familiensportabzeichen, das Mario zusammen mit Bruder Lewin, Papa Christian und Mama Eileen abgelegt hat. Dies schafften an diesem Tag noch weitere sechs Familien. Manches Familienabzeichen ist relativ spontan entstanden. So wollte Papa Rene eigentlich nur seine Kinder begleiten und moralisch unterstützen. Nach kurzer Zeit hatte er – in Jeans – auch sein Sportabzeichen erfolgreich abgelegt.

Ältester Teilnehmer war mit 62 Jahren Adalbert Krebs. Der 74-jährige Peter Weingärtner war erst als aktiver Sportabzeichen-Prüfer an diesem Kreisjugendsportfest im Einsatz. Anschließend legte er zum unglaublichen 50. Mal sein Sportabzeichen ab. Das Volksfest im Hintergrund zauberte darüber hinaus eine traumhafte Kulisse ins Stadion. Neben den Leichtathletik-Disziplinen im Erdinger Stadion konnten auch auf zwei Schwimmbahnen im Erdinger Freibad alle Schwimmstrecken abgenommen werden.

Radstrecke wird amSamstag gefahren

Wer jetzt noch die 20-Kilometer-Radstrecke fahren möchte, soll sich bei Rudi Thalmeier, Tel. (0 81 22) 1 42 77, melden, oder am Samstag, 15. September, um 10 Uhr zum Kreisverkehr an der Kreuzung Staatsstraße Richtung Berglern und Eichenkofen kommen. Wer dienstags noch sein Abzeichen fertigmachen möchte, sollte sich beeilen, da sich die Saison langsam dem Ende entgegenneigt.

cw