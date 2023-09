Sportlich bis ins hohe Alter

Von: Friedbert Holz

Zum 90. Geburtstag von Andreas Babl (sitzend, zusammen mit Lebensgefährtin Ursula Flietner) gratulierten (stehend, v. l.) Landrat Martin Bayerstorfer, Nicole Zobjack, Jürgen Kienlein, Margot Schmid, Uwe Cygan, Heike Kienlein, Bernd Tyrra und Luisa Zobjack. Unterwegs mit der Lebensgefährtin © Friedbert Holz

Andreas Babl feiert bei guter Gesundheit seinen 90. Geburtstag. Die Nachbarn sangen ihm sogar ein Ständchen.

Erding – „Ich fühle mich sehr glücklich, genieße trotz meiner 90 Jahre das Leben mit meiner neuen Lebensgefährtin u nd wurde von ihrer Familie freundlich aufgenommen“, sagt Jubilar Andreas Babl. Sein Wohlergehen ist ihm anzusehen, als er in seiner Wohnung sitzt und die Glückwünsche von der Verwandtschaft ebenso entgegennimmt wie das Geburtstagsständchen seiner Freunde und Haus-Mitbewohner. Auch Landrat Martin Bayerstorfer überbrachte ihm ein Geschenk und gute Wünsche.

Geboren wurde Babl in Biberbach bei Wertingen, im schwäbischen Teil Bayerns. Doch schon im Alter von drei Jahren zog er mit seiner Familie nach Garching bei München um, seine Eltern hatten Arbeit auf dem Gut Römerhof gefunden. Hier ging der heute 90-Jährige auch zur Schule, wuchs zusammen mit seinen Geschwistern Hans und Resi auf, die allerdings früh verstarben.

Er selbst begann, gerade 13 geworden, in München eine Lehre als Installateur, arbeitete bei einem Spengler in Garching bis 1956. Sein weiterer Berufsweg führte ihn zu einer Firma, die Stahlmöbel herstellte, wo er bis 1977 blieb. Danach wechselte er, ebenfalls in Garching, zu einem Stahl-Unternehmen, das Fenster, Türen und Übergänge fertigte, aber auch große Dachkonstruktionen. Hier blieb er bis 1990 und ging dann zu einer Gartenbaufirma nach Ismaning – bis zur Rente 1997 blieb er dort.

Bereits 1954 hatte er seine Frau Anna geheiratet, lebte mit ihr zuerst noch in Garching, von 1972 an dann in Hallbergmoos. Aus der Ehe gingen die Töchter Annemarie (69) und Hannelore (63) hervor, inzwischen auch Enkelin Tina. Seine Frau starb jedoch 2015 mit 82 Jahren. Andreas Babl hatte sie zuvor zehn Jahre lang liebevoll gepflegt. Der Tod seiner Gattin ließ ihn „erst völlig verzweifeln“, doch dann lernte er, „ganz zufällig ein Jahr später in einer Gaststätte in Erding“, Ursula Flietner (80) kennen, seine heutige Lebensgefährtin. „Für mich war das ein großes Glück, das ich jeden Tag genieße. Seit 2018 leben wir nun zusammen in Erding. Ihre Familie, die zu großen Teilen auch in ihrer Heimat Thüringen lebt, hat mich sehr freundlich aufgenommen.“

Seine jetzige Begleiterin hat ebenfalls Kinder: Sohn Steffen (56), die Töchter Carmen (62) und Nicole (46) sowie Enkelin Luisa (13). Ursula Flietners Ehemann Wolfgang ist bereits verstorben.

Babl hat in seinem ganzen Leben intensiv Sport getrieben, „in der Jugend erst Radrennen, später vor allem Fußball und Tennis“. Bis 2018 war er noch auf den Tennisplätzen des VfR Garching zu sehen, in dem er einst auch zum Vorstand gehörte und mittlerweile Ehrenpräsident ist. Da war es klar, dass der Vorsitzende Uwe Cygan ein Geschenk und gute Wünsche des Vereins überbrachte, der für Babl viele Jahre eine zweite Heimat bedeutet hat.

Wenn der rüstige Jubilar die Heimatzeitung ausgiebig studiert und sämtliche Rätsel samt Sudoku gelöst hat, fährt er gerne zusammen mit seiner Uschi in die Stadt. Beide haben sich Elektromobile angeschafft, um die nicht mehr ganz so fitten Beine zu schonen. Babl fährt aber auch noch Auto, war erst kürzlich damit in Potsdam.

Und er schwärmt noch von jener Mittelmeer-Kreuzfahrt, die er vor Kurzem mit seiner Lebensgefährtin und deren Familie unternommen hat. „Wir gehen auch gerne alle zusammen feiern, unternehmen viel zusammen, solange es noch geht“, freut sich der Jubilar, der nicht nur an seinem 90. Geburtstag viele Gäste begrüßen konnte.