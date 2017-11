Achtjähriger Bub bei Autounfall verletzt

Ein VW Touareg und ein VW Bus sind am Dienstag kurz nach 13 Uhr nahe Erding zusammengestoßen. Eine Frau und ein achtjähriger Bub wurden verletzt.

Erding - Polizeiangaben zufolge wollte die Fahrerin des schweren VW-Geländewagens von Neuhausen kommen die Staatsstraße 2084 Erding-Dorfen auf Höhe Ammersdorf überqueren. Dabei übersah sie den VW Bus T6, der von einer Frau in Richtung Kreisstadt gesteuert wurde. Der Touareg krachte frontal in die Seite des T6. Dessen Fahrerin erlitte Prellungen und Verletzungen im Nacken. Der Bub kam vorsorglich in die Landshuter Kinderklinik. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 25 000 Euro. Die Feuerwehr Erding sicherte die Unfallstelle und leitete den Verkehr an ihr vorbei.