Parkplatzstreit: Ein Mobilitätskonzept soll’s richten

Von: Hans Moritz

Viele Nutzungen auf wenig Raum: die Erdinger Innenstadt, in der Mitte die Lange Zeile. Mit einem Konzept will die Stadt die Entwicklung langfristig angehen – im Dialog mit den Beteiligten und unter enger Einbindung der Pläne für den Fliegerhorst sowie der Entwicklung des Verkehrs. © Peter Bauersachs

Der Stadtrat von Erding will eine langfristige Weiterentwicklung der Innenstadt anstoßen und hat deswegen – wie zuvor der Ausschuss für Stadtentwicklung – am Dienstagabend die Fortschreibung eines entsprechenden Konzepts (ISEK) beschlossen.

Erding - Verwoben werden soll es mit der Konversion, dem neuen Fliegerhorst-Bahnhof und der neuen Achse von der Innenstadt dorthin. Auch der klimafreundliche sowie barrierefreie Umbau der Stadt sind Teil der Planung.

Mehrfach betonte OB Max Gotz (CSU), das ISEK sei auf Dialog mit den Betroffenen ausgelegt und habe Bürgerwerkstatt-Charakter. Nach der Sommerpause werde es mit dem Austausch weitergehen. Nach Kritik seitens einiger Innenstadt-Akteure appellierte Gotz an diese, das Gesprächsangebot auch anzunehmen.



Zu Beginn der Beratungen bat Gotz den Stadtrat, den sich seit Tagen hochschaukelnden Streit um in der Innenstadt zugunsten von Maßnahmen gegen die Überhitzung möglicherweise wegfallende Parkplätze zumindest in dieser Sitzung nicht fortzusetzen. Dafür wurde der Ruf nach einem Mobilitätskonzept lauter, das nicht nur Alt- beziehungsweise Innenstadt umfassen soll, sondern möglichst ganz Erding. Dazu riet auch Stadtplaner René Ziegler aus Linz, der das ISEK formuliert hat. Ziegler griff die Debatte nur indirekt auf, als er auf seine Heimatstadt Linz verwies, wo gerade Ähnliches vollzogen werde – mit dem Ziel, die Stadt als Erlebnis herauszustellen. „Diese Erlebnisqualität hat der Onlinehandel nicht zu bieten. Das ist ein klarer Vorteil des Innenstadthandels“, so der Stadtplaner.



Das ISEK enthält bekanntlich einige Vorschläge für (neue) Stellplätze, etwa im Bereich des Alten Bauhofs. Weitere Entwicklungsbausteine seien das Mayr-Wirt-Areal, Am Mühlgraben sowie der bestehende Bahnhof, dessen Areal mit dem Ringschluss frei wird.



Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt) warf zudem die Idee auf, die südliche Altstadt (Haager Vorstadt) zu stärken und auch dort dauerhaft (mehr) Parkplätze bereitzustellen, damit diese nicht einmal mehr abgehängt werde.



Hans Egger (Erding Jetzt) ging dann doch auf die Parkplatzdebatte ein und stellte für seine Fraktion klar: „Gut erreichbare Stellplätze in ausreichender Zahl sind für die Altstadt ganz zentral“.



Ziegler stellte mehrere bauliche Projekte für die Entwicklung vor, neben der Umgestaltung des Platzes vor der Sparkasse auch die Sanierung und Nachfolgenutzung des Schönen Turms, den barrierefreien Umbau der Straße Am Rätschenbach sowie die Sanierung der Stadtmauer im Bereich Grüner Markt.



Eine besondere Bedeutung kommt künftig der Landshuter Straße zu – als neue Verkehrsachse zwischen Innenstadt und künftigem Bahnhof. Hier ist man sich einig, dass die Asphaltwüste klimafit gestaltet werden solle – und zwar so, dass sie für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen attraktiv ist.



Zudem empfiehlt das ISEK, bestehende Grünräume als „Klimaanlage der Innenstadt“ zu sichern, den grünen Innenstadtring entlang Sempt und Fehlbach zu schließen und neue Grünflächen und -züge zu schaffen.



In Bezug auf die Konversion sprach Ziegler von einem „Jahrhundertprojekt“. Keinen Dissens gab es darüber, Innenstadt- und Fliegerhorst-Entwicklung miteinander zu verzahnen. Gerhard Ippisch (Grüne) etwa betonte: „Bei der Konversion ist es ganz entscheidend, dass die Innenstadt mitkommt.“ Er nahm hinsichtlich mehr Attraktivität hier aber auch die Hauseigentümer als Vermieter in die Pflicht.



CSU-Fraktionschef Burkhard Köppen setzte den Klimaschutz und damit verbundene Maßnahmen, wie Entsiegelungen, an die Spitze der Prioritätenliste. Helga Stieglmeier (Grüne) lobte am ISEK, „dass wir die Zukunft planen können und nicht nur reagieren müssen“.



FW-Fraktionssprecher Hans Fehlberger wünschte sich eine Prioritätenliste. Gotz erwiderte: „Es gibt keine festen Vorgaben, wann wir was machen.“



Unter anderem Benedikt Hoigt (FW) und Schmidbauer mahnten ein Mobilitätskonzept an, bevor es an die Umsetzung des ISEK geht. Ehe man bauliche Maßnahmen ergreife, müsse man wissen, wie der Verkehr der Zukunft aussehe. Es herrschte offensichtlich Konsens, dass zentrumsnah neue Parkplätze bereitgestellt werden müssen, ehe in der Altstadt entsiegelt wird. Viele Händler sind deshalb in Sorge ham