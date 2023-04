Erding: Touristen machen 80 Millionen Euro Umsatz

Die mageren Corona-Jahre sind touristisch gesehen überwunden: Die Übernachtungszahlen in der Stadt Erding bewegten sich 2022 fast wieder auf Vor-Corona-Niveau.

Zieht jedes Jahr tausende Touristen an, vor allem aus Österreich: die Therme Erding. Sie ist ein Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region. © Therme Erding

Erding – Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt. Doch seit 2022 ist wieder Besserung in Sicht – auch im Tourismus. Davon profitieren nicht nur die Hotels und Pensionen, sondern auch Gastgewerbe und Handel. Das unterstreicht der Leistungsbericht der Stadt Erding.

Demzufolge hat sich der Tourismus bestens erholt. Die Übernachtungszahlen lagen nur noch rund drei Prozent hinter den Werten aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Das Vorkrisenniveau ist also fast wieder erreicht. Das Stadtmarketing meldete für 2022 rund 300 000 Ankünfte und knapp 500 000 Übernachtungen. Das sind 111,4 beziehungsweise 93,3 Prozent mehr als noch 2021. Auffällig: Immer mehr inländische Gäste besuchen Erding, Urlaub im Heimatland bleibt also beliebt. Entsprach der Anteil der Touristen aus Deutschland 2019 noch 65 Prozent, so waren es 2022 bereits 73,3 Prozent.

Positiv ist im Leistungsbericht auch vermerkt, dass wieder mehr Gäste aus dem Ausland kommen, auch wenn der Vor-Pandemie-Status hier noch nicht erreicht sei. Mit rund 81 000 Ankünften liege man noch 25 Prozent hinter den Werten von 2019, allerdings um gut 150 Prozent über 2021.

Besonders beliebt ist Erding nach wie vor bei Gästen aus Österreich. Mehr als die Hälfte der ausländischen Touristen – gut 74 500 – kommen aus dem Nachbarland. Es folgen Italien (16 000), die Schweiz (8900), USA (5750), Großbritannien (2763), Tschechien (2512), die Niederlande (2081), Frankreich (1800), Israel (1700) und Polen (1563).

Der chinesische Markt hat den größten Einbruch erlitten. Das lag vor allem am coronabedingten Reiseverbot für chinesische Bürger. So fiel die Volksrepublik im Ranking von Platz zwei der Liste in 2019 (knapp 24 000 Übernachtungen) auf Rang 45 in 2022 (179) zurück.

Durch die steigende Gästezahl erhöhte sich auch die Auslastung der Hotels und Pensionen in der Stadt. In die Statistik fließen alle Beherbergungsbetriebe mit mehr als zehn Betten ein. Mit knapp 500 000 Übernachtungen und einer Auslastung von 54,2 Prozent liegt Erding unter den oberbayerischen Destinationen auf Platz acht. Angeführt wird das Ranking unangefochten von der Stadt München (16 Millionen Übernachtungen), gefolgt von Garmisch-Partenkirchen (1,17), Schönau am Königssee (640 000) und Berchtesgaden (610 000). Hinter Erding rangieren dagegen Bad Wiessee, Schliersee, Ruhpolding, Inzell, Reit im Winkl und auch Freising. Die Domstadt hatte 2022 knapp 390 000 Übernachtungen gemeldet.

Nach einer Berechnung des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (dwif) gaben die Übernachtungsgäste in Erding im Jahr 2021 gut 160 Euro am Tag aus. Legt man diese Zahl auch für die knapp 500 000 Übernachtungen in 2022 zugrunde, bedeutet das einen Bruttoumsatz durch gewerbliche Übernachtungen von mindestens 80 Millionen Euro. 60 Prozent davon verteilen sich aufs Gastgewerbe, 24 Prozent auf den Einzelhandel und gut 15 Prozent auf Dienstleistungen.

Noch nicht berücksichtigt sind hier die Ausgaben der Gäste in Kleinbeherbergungsbetrieben und die zahlreichen Tagesgäste, die Erding besuchen.