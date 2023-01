Erding verlangt mehr Grundsteuer: „Wir erhöhen ja nicht zur Gaudi“

Von: Gabi Zierz

Einsparen im großen Stil kann die Stadt Erding im Haushalt 2023 kaum. © Beispielfoto: stock&people / IMAGO

Die Haushaltslage der Stadt Erding ist so angespannt wie seit vielen Jahren nicht mehr. Über die deshalb erfolgte Grundsteuer-Erhöhung diskutierte die CSU-Stadtratsfraktion.

Erding – Steuererhöhungen sind nie schön. Das stellen gerade viele Erdinger Grund-, Haus und Wohnungseigentümer fest, denen die neuen Grundsteuer-Bescheide ins Haus geflattert sind. Im Rahmen ihrer Haushaltsberatungen hatten die Stadträte mit großer Mehrheit beschlossen, die Grundsteuer B um 50 Prozent zu erhöhen – von 300 auf 450 Prozentpunkte. Das war auch Thema beim CSU-Frühschoppen.

„Wir erhöhen ja nicht zur Gaudi, sondern weil es notwendig ist“, betonte Stadtrat Walter Rauscher dort am Sonntag. Ein Grund sind die sinkenden Einnahmen durch die Gewerbesteuer (20 statt 35 Millionen Euro). Er sei schon von einigen Bürgern wegen der Erhöhung angegangen worden. Dabei habe die Stadt die Grundsteuer seit 20 Jahren nicht erhöht, in denen sie 100 Punkte unter dem Landesdurchschnitt gelegen habe. „Das sagt niemand“, so Rauscher.

Burkhard Köppen, Sprecher der CSU-Stadtratsfraktion, erinnerte daran, dass es durchaus eine kontroverse Diskussion im Stadtrat, aber auch in der Fraktion über die Finanzierung des Etats 2023 gegeben habe. Letztlich nehme die Stadt durch die Grundsteuer-Erhöhung rund zwei Millionen Euro mehr ein. Das sei ziemlich genau der Betrag, den sie heuer durch die Erhöhung der Kreisumlage – sie wird heute im Kreisausschuss beschlossen – mehr zahlen müsse. Insgesamt fließen dann 33 Millionen Euro an den Landkreis. Auch dessen finanzielle Lage ist angespannt.

Einsparungen seien im Stadtetat durchaus diskutiert worden, etwa beim geplanten Kultur- und Begegnungshaus am Stahl-Museum, so Köppen: „Aber dort wäre zu viel Schaden entstanden“, sagte er mit Blick auf bereits geschlossene Ingenieursverträge und ähnliches (wir berichteten). Andererseits schlagen sich bei den Ausgaben der Stadt auch die steigenden Energie- und Baukosten nieder. „Aber sie können deshalb nicht den Bau einstellen“, so Köppen. Man müsse sehr genau überlegen, wo man einspart und wo es nicht sinnvoll sei.

„Am einfachsten spart man an freiwilligen Leistungen“, erklärte Stadtrat Günther Adelsberger, etwa bei den Straßensanierungen. Hier habe man aber nichts mehr streichen können, weil vieles bereits geschoben oder auf Null gestellt worden sei. „Es ist momentan einfach nicht leistbar“, sagte er und hofft auf das Verständnis der Bürger.

Thomas Bauer, Stadtrat und CSU-Fraktionssprecher im Kreistag, erklärte, der große Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen liege am flughafen- und tourismusbezogenen Gewerbe im Landkreis. Den spüre auch die Gemeinde Oberding, die 30 Millionen Euro weniger Einnahmen habe. „Wir sind auch mit dem Rechenzentrum Amadeus betroffen“, sagte Bauer und nannte damit den einst größten Gewerbesteuerzahler der Stadt. „Ich hoffe, dass das Tourismusgeschäft wieder anspringt auf vor 2020“, so Bauer: „Wenn das nicht passieren sollte, haben wir wirklich ein Problem.“

Auch bei der Einkommensteuer seien wegen des Generationenwechsels keine Zuwächse mehr zu erwarten, so Köppen. Die geburtenstarken und gut verdienenden Jahrgänge gingen in Rente, und die, die nachkommen, haben weniger Einkommen: „Wenn wir Glück haben, können wir das durch den Einwohnerzuwachs in den nächsten Jahren kompensieren.“

Schon der Etat 2023 reißt große Lücken in die städtischen Rücklagen. Die Stadt rechnet mit einer Entnahme von 17,5 Millionen Euro, um den Etat zu finanzieren. Und in den nächsten Jahren schaut es nicht anders aus, wenn man die Finanzplanung betrachtet: „Die Rücklagen schrumpfen bis 2026 faktisch gegen Null“, so Köppen, „wenn wir nur das finanzieren, was wir begonnen und vor der Brust haben“.

Da sind die beiden geplanten neuen Feuerwehrhäuser für Altenerding und Erding noch gar nicht eingerechnet. Dazu betonte der Altenerdinger Kommandant, Stadtbrandmeister und CSU-Stadtrat Stephan Stanglmaier: „Die Planungen mit dem Büro K-Plan für beide Häuser laufen.“ Die Pläne lägen also keineswegs auf Eis. Vorgesehen sei eine Machbarkeitsstudie, die auch Einrichtungen der Kreisbrandinspektion berücksichtige. „Für Altenerding gibt es schon den zweiten Entwurf“, betonte Stanglmaier.

Wie berichtet, sind beide Feuerwehrhäuser viel zu klein. Jede Wehr habe vergangenes Jahr 350 Einsätze gemeistert und schon heute viele Ausrüstungsgegenstände ausgelagert, so Stanglmaier. Der Altenerdinger Neubau soll bekanntlich südlich der Wasserwerkkreuzung zwischen Münchener Straße und S-Bahn errichtet werden, das Erdinger Haus an der Anton-Bruckner-Straße/Am Stadion. Die Grundstücke gehören der Stadt. Stanglmaier betonte, „die Projekte müssen auf die nächsten 50 bis 70 Jahre geplant werden“. Deshalb sei wegen der Abläufe eine enge Zusammenarbeit zwischen Stadtbauamt und Feuerwehren wichtig, „damit auch alles funktioniert“. Hier sei man auf einem guten Weg.