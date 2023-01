Stadt Erding will Wildwuchs von Werbeanlagen eindämmen

Von: Gabi Zierz

So könnte sie ausschauen, die LED-Werbeanlage an der Dorfener/Friedrich-Herbig-Straße. © Fotomontage

Mit einer Satzung will die Stadt Erding den Wildwuchs von Werbeanlagen auf Privatgrundstücken entlang größerer Straßen eindämmen.

Erding - Das beschlossen die Stadträte am Donnerstagabend im Planungs- und Bauausschuss. Damit kamen sie dem Wunsch der Verwaltung nach. Stadtjurist Andreas Erhard betonte, man wolle keinesfalls Werbung verhindern, sie aber in geregelte Bahnen lenken. „Wir haben jetzt ein Stadium erreicht, in dem wir Sorge haben müssen, dass das Ganz explodiert“, sagte OB Max Gotz (CSU).

Auslöser der Debatte war ein Bauantrag im Mai vergangenes Jahres. Damals hatte ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen die Errichtung einer doppelseitigen LED-Werbeanlage samt Standfuß auf einem Grundstück an der Dorfener/Ecke Friedrich-Herbig-Straße gegenüber dem Cineplex-Kino beantragt. Die programmierte Werbung dort würde alle zehn Sekunden wechseln. Zwischen 22 und 6 Uhr ist sie ausgeschaltet. Neben ortsansässigen Unternehmen könne auch die Stadt Erding darauf Veranstaltungen und Feste bewerben, bot der Antragsteller an.

„Das ist kein schöner Anblick am Stadteingang, sondern störend“, befand Erhard. Allerdings gebe es aktuell keine Vorschrift, die dagegen spreche – weder das Denkmalschutzgesetz, noch die Straßenverkehrsordnung. Der Bauantrag könne nur mit einer Werbeanlagensatzung abgelehnt werden, so Erhard. Und die will die Verwaltung jetzt ausarbeiten. Ob die beantragte Anlage damit noch verhindert werden kann, wollte Tobias Krüger (AfD) wissen. „Es kommt darauf an, wie schnell Sie sind“, antwortete Erhard. Er scheue aber auch keinen Rechtsstreit.

Hans Balbach (Erding Jetzt) konnte nicht verstehen, „dass solche LED-Wände von der Straßenverkehrsordnung her zulässig sind“, lenkten sie Autofahrer doch ab. Erhard erklärte, man habe mit der Polizei gesprochen. Die Antwort: Innerorts gelte für Verkehrsteilnehmer ohnehin eine erhöhte Aufmerksamkeit.