Stadt Erding zeichnet engagierte Ausbildungsbetriebe aus

Stolze Preisträger: OB Max Gotz (l.) und Julia Flötzinger-Wilson (Stadtmarketing/r.) zeichneten (ab 2. v. l.) Personalleiter Wolfgang Neudecker, Vorstandschef Joachim Sommer, Ausbildungsleiterin Claudia David (alle Sparkasse), Manfred Kroha (Steuerkanzlei Remde & Partner) sowie Dr. Boris Blechschmidt, Azubi Veronika Süß und Dr. Rudolf Gruber mit Urkunden aus. © Gabi Zierz

Die Stadt Erding hat die Sparkasse, die Arztpraxis Blechschmidt & Gruber und die Steuerkanzlei Remde mit dem Ausbildungspreis 2022 ausgezeichnet.

Erding – Seit Jahren zeichnet die Stadt Erding ausbildungsfreudige Unternehmen aus. Heuer erhielten die Gemeinschaftspraxis Dr. Blechschmidt & Gruber, die Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen und die Steuerberatungsgesellschaft Remde & Partner die mit 500 Euro dotierte Auszeichnung. In der Stadtratssitzung am Dienstagabend übergab OB Max Gotz die Urkunden und dankte den Preisträgern für ihr vielfältiges Engagement.

Die Gemeinschaftspraxis für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie von Dr. Boris Blechschmidt und Dr. Rudolf Gruber mit Sitz in Erding und Dorfen hat 30 Mitarbeiter. Darunter sind vier Azubis, die in zwei Berufen – zahnmedizinische und medizinische Fachangestellte – ausgebildet werden, wie Julia Flötzinger-Wilson (Stadtmarketing) erklärte. Mit einem Stufenplan werden die Azubis dort an verantwortungsvolle Aufgaben herangeführt. Dazu engagiert sich die Praxis sozial, unter anderem im Lions Club. Zur Preisübergabe hatten die Ärzte Auszubildende Veronika Süß mitgebracht.

Die Steuerkanzlei Remde in Erding hat seit 1974 mehr als 30 Mitarbeiter ausgebildet und die meisten davon übernommen. Sie arbeiten teilweise heute noch im Unternehmen. Aktuell gibt es zwei Azubis zu Steuerfachangestellten. Die Kanzlei wurde zudem als eine der ersten im Landkreis mit dem Siegel „Bayern Barrierefrei“ ausgezeichnet und legt Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Mit ihrem Ausbildungsvideo, das Schülern einen Einblick in den Beruf geben soll, hatte sich die Sparkasse beworben. Aktuell schult sie 21 junge Frauen und Männer zu Bankkaufleuten. Die ganze Bandbreite der Lehrzeit – von der Bewerbung über Leistungen und Prämien bis hin zu Einstiegs- und Aufstiegschancen – wird dargestellt, auch Azubis kommen zu Wort. Die meisten von ihnen werden übernommen. GABI ZIERZ